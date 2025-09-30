Практический обзор: часы Casio G-Shock MR-G MRGB2000RG3A

Семейство ультра-премиальных моделей MR-G в последние годы стало всё более значимым сегментом в рамках популярного суббренда Casio — G-Shock.

Такие культовые силуэты, как серии 2100, 5600 и Frogman, превратились в демонстрацию мастерства бренда в области изысканной отделки. Однако в некотором смысле именно линейка MR-G остаётся наиболее актуальной в своём изначальном виде — не связанной с формами более доступных моделей и свободной становиться сложными, но при этом прочными образцами традиционного японского ремесла. В этом контексте семейство MRG-B2000, вдохновлённое самурайской эстетикой, по-прежнему занимает центральное место в растущем портфолио MR-G, а его последняя версия демонстрирует, насколько впечатляющей может быть самая премиальная линейка G-Shock, когда ей дают полную свободу. Новая модель Casio G-Shock MR-G MRGB2000RG3A сочетает в себе потрясающий набор традиционных японских узоров, текстур и отделок, не жертвуя при этом прочной конструкцией и мощным характером, которые определяют G-Shock.

Корпус Casio G-Shock MR-G MRGB2000RG3A выполнен в классическом для G-Shock стиле — он радостно и беззастенчиво крупный. Диаметр корпуса из многослойного, гранёного титана составляет 49,8 мм, а толщина — почти 17 мм, что по любым меркам делает часы заметными на запястье. Однако внушительные размеры смягчаются продуманной геометрией корпуса от Casio. Во-первых, фактический размер корпуса на запястье ближе к 45 мм (что всё равно значимо) благодаря серии остро гранёных выемок по бокам корпуса. Аналогичная выемка вокруг интегрированных ушек делает общую длину ушек, заявленную в 54,7 мм, удивительно удобной — без выступов и с отличной обхватностью даже на моём скромном запястье 6,75 дюйма.

Несмотря на то, что часы удивительно комфортны для средних запястий, Casio уделяет много внимания подчёркиванию массивного, угловатого и гипер-мужского дизайна корпуса MRGB2000RG3A. Однако это не означает, что здесь отсутствует впечатляющий уровень мастерства и тонкости. Например, каждая фаска на основном корпусе из титана с DLC-покрытием (алмазоподобный углерод) отполирована по технологии Sallaz — сложной процедуре даже для более податливой стали. Кроме того, насечённый безель выполнен с использованием уникального процесса упрочнения титана методом рекристаллизации.

Это не только создаёт множество мелких, органически варьирующихся бликов и теней, но и отсылает к традиционному японскому ремеслу MR-G, имитируя структуру кристаллов nie, характерную для узора закалки японских мечей. Более того, угольно-серый цвет необработанного титана создаёт тонкий, изысканный контраст с глубоким чёрным DLC-покрытием основного корпуса. Золотистые винты безеля, заводная головка и кнопка на позиции «4 часа» добавляют ярких, выразительных акцентов, придавая модели особое визуальное воздействие, необходимое для MR-G. Несмотря на изысканные детали, это всё же G-Shock, и модель оснащена сверхпрочной конструкцией корпуса Clad Guard и внушительной водозащитой до 200 метров.

Циферблат Casio G-Shock MR-G MRGB2000RG3A выполнен в той же общей компоновке, что и остальные модели семейства MRG-B2000, но новая версия выделяется новыми цветами и текстурами. В классическом стиле MR-G все эти элементы основаны на традиционном японском ремесле. Главной звездой здесь является kurogane-iro — глубокий, насыщенный сине-зелёный оттенок, который исторически появлялся при термообработке железа, используемого для самурайских доспехов. Этот характерный, роскошный тон присутствует на приподнятых кольцах субциферблатов в позициях «3 часа» и «8 часов», а также на узком кольце непосредственно под уплотнителем стекла. Именно это кольцо особенно выделяется на запястье, создавая эффектный цветовой акцент при каждом движении руки. Оттенок kurogane-iro также является необычным, но интригующим дополнением к золотистым акцентам на знакомых плавно изогнутых индексах и полускелетонированных стрелках в форме мечей. Вместе они создают глубокую, насыщенную цветовую гамму, которая кажется по-настоящему изысканной.

Однако не только цвет придаёт MRGB2000RG3A премиальный вид на запястье — важную роль играет отделка и текстура. Каждая поверхность здесь обработана традиционными японскими техниками, и симфония текстур, света, теней и отражений действительно завораживает. Текстура черепахового панциря, использованная на основной поверхности циферблата, пожалуй, самая уникальная — с повторяющимся шестиугольным узором, который придаёт основному солнечному финишу солидность и основательность. По всему циферблату встречаются зеркальная полировка, азюраж и линейная шлифовка, часто применённые к удивительно сложным геометрическим поверхностям.

Особенно впечатляет текстура «складчатого веера» вокруг внешней часовой шкалы — она создаёт чётко очерченные, рельефные блики, которые улучшают читаемость секундной шкалы на запястье. Несмотря на впечатляющую отделку, асимметричная многофункциональная компоновка MRGB2000RG3A, вероятно, вызовет у энтузиастов либо любовь, либо неприязнь.

Внутри Casio G-Shock MR-G MRGB2000RG3A установлен фирменный кварцевый солнечный модуль 5625. Семейство MR-G всегда сочетало лучшее из отделки Casio с передовыми технологиями, и модуль 5625 продолжает эту традицию. В истинном духе G-Shock, модуль 5625 предлагает впечатляющий набор функций: отображение второго часового пояса, мировое время, 24-часовой хронограф, 24-часовой обратный отсчёт, самонастраивающийся вечный календарь, подсветку циферблата светодиодами и автоматическую корректировку времени при смене часовых поясов.

Не менее впечатляет и уровень подключения — модуль 5625 сочетает автоматическое беспроводное сопряжение с мобильными устройствами через Bluetooth (с помощью приложения Casio Watches) с радиоконтролируемой самокоррекцией времени, что теоретически обеспечивает идеальную точность MRGB2000RG3A в большинстве ситуаций. Даже при отсутствии корректировки точность остаётся на достойном уровне — ±15 секунд в месяц. Энергонезависимый запас хода на солнечной батарее также на передовом уровне — до 26 месяцев работы на полном заряде.

Для завершения этого изысканного, вдохновлённого японской традицией образа Casio комплектует G-Shock MR-G MRGB2000RG3A усиленным ремешком из мягкой резины Dura Soft с раскладывающейся застёжкой. Ремешок выполнен в чистом матовом чёрном цвете и добавляет ещё один слой традиционной текстуры с рельефным, тактильно интересным узором bishamon-kikko, который в японской культуре долго ассоциируется с божеством войны Бисамонтэном. По удобству ношения ремешок достаточно толстый и тяжёлый, но при этом гибкий и хорошо дышит благодаря внутренней текстуре. Однако конструкция с раскладывающейся застёжкой, подгоняемой по размеру, усложняет процесс подгонки и практически исключает возможность последующей регулировки (что также затрудняет фотосъёмку на запястье, как показывают эти практические фотографии).

Хотя семейство MR-G развивается как платформа для ультра-премиальных интерпретаций существующих дизайнов G-Shock, оригинальные, вдохновлённые традиционной японской эстетикой силуэты остаются самыми чистыми и драматичными выражениями того, что Casio может создать, когда бюджет не ограничен. Casio G-Shock MR-G MRGB2000RG3A — пожалуй, самый впечатляющий и насыщенный цветом пример этого принципа на сегодняшний день, с богатством экзотических отделок и глубоко значимых цветовых решений, дополняющих его массивный и сверхфункциональный дизайн. Casio G-Shock MR-G MRGB2000RG3A уже доступен у избранных официальных дилеров. Рекомендованная розничная цена на момент публикации составляет 3800 долларов США.