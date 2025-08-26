Практический обзор: часы Citizen Promaster Navihawk Blue Angels

Как энтузиаст часов первого поколения из вполне среднестатистической семьи, я не имею много воспоминаний о часах из детства, так как мир часов не пересекался с моей жизнью особенно часто.



Однако есть одно яркое и запоминающееся исключение — сотрудничество Citizen с командой Blue Angels. Почти каждая покупка с родителями и бесчисленные рекламные объявления в журналах демонстрировали эти яркие, казалось бы, невероятно сложные пилотские хронографы, и для ребенка, увлеченного истребителями и технологиями, они были чрезвычайно крутыми.

Во взрослом возрасте мои вкусы сместились от сложных анадигитальных моделей в сторону более классических хронографов, но для последней версии долгоживущей коллекции Blue Angels бренд выбрал (по сравнению с предыдущими моделями) более простой и компактный дизайн. Новые часы Citizen Promaster Navihawk Blue Angels основаны на платформе Navihawk текущего поколения и предлагают гармонично сбалансированный, харизматично яркий дизайн пилотского хронографа, сохраняя при этом нотки классической сложности Blue Angels.

Корпус из нержавеющей стали Citizen Promaster Navihawk Blue Angels проще, чем у большинства других моделей из серии Blue Angels, но при диаметре 40 мм часы выглядят значительно компактнее. Общая форма корпуса совпадает с остальными моделями семейства Navihawk: скошенные фасетированные ушки, выделенные широкой, сужающейся полированной фаской. Над плотно сформированными вертикальными боковинами корпуса и низкими, массивными защитами заводной головки расположена безель глубокого темно-синего цвета. Именно он является ключевым элементом на запястье. Безель разделен на широкую, удобную для захвата зубчатую кромку и акцентированные выступы через каждые 2 часа. Это массивный, тактильно приятный дизайн безеля, который придает этому в остальном простому корпусу брутальный и игривый характер на руке.

Заполненная белой краской гравировка шкалы логарифмической линейки (калиброванной для расхода топлива самолетом) добавляет приятный визуальный шум и классический вид пилотского хронографа. В целом, отделка безеля впечатляет для часов Citizen в этом ценовом сегменте: радиальная шлифовка, полированные боковины и матово-струйчатая обработка углубленных участков фланцев безеля (на отметке 12 часов окрашена в ярко-желтый цвет для удобства ориентации). Несмотря на простую заводную головку с функцией push-pull, Citizen заявляет водонепроницаемость Promaster Navihawk Blue Angels на уровне внушительных 200 метров — приятный штрих для часов, посвященных морским летчикам. При этом задняя крышка ближе к стандартным моделям Citizen: на центральном медальоне нанесена несколько низкокачественная печатная эмблема эскадрильи Blue Angels.

Как и корпус, циферблат Citizen Promaster Navihawk Blue Angels проще, компактнее и более классический, чем у большинства моделей Blue Angels, с четким и легко читаемым дизайном. Немного бледно-желтое внешнее кольцо сразу привлекает основное внимание на запястье, дополняя шкалу логарифмической линейки безеля и добавляя визуальный контраст, который мгновенно выделяет эти часы среди конкурентов. В то же время поверхность основного циферблата с эффектом солнечных лучей темно-синего цвета почти черная при большинстве условий освещения и требует тщательного освещения, чтобы проявить свои более насыщенные синие оттенки. К счастью, Citizen компенсирует это яркими элементами оформления циферблата. Римские мечевидные стрелки, фасетированные прямоугольные часовые метки и кольца вспомогательных циферблатов выполнены с яркой полировкой, придавая дизайну более изысканный вид, чем у большинства моделей семейства Blue Angels, ориентированных на функциональность.

Бренд также использует особенности своей технологии Eco-Drive, создавая глубоко утопленные вспомогательные циферблаты угольно-серого цвета с азюражем, которые отвечают за зарядку часов. Стоит также отметить симметрию циферблата. Хотя базовая компоновка хронографа достаточно пропорциональна — с немного меньшим счетчиком бегущих секунд в положении 6 часов, чтобы выделить 24-часовой индикатор в положении 3 часа и минутный счетчик хронографа в положении 9 часов — дополнительные детали несколько нарушают общую гармонию. Из-за особенностей работы Eco-Drive сложно избежать глубоко утопленного окошка даты на отметке 4:30, но эмблема Blue Angels в положении 8 часов не уравновешивает этот элемент и не гармонирует с остальной частью циферблата. Возможно, размещение эмблемы под логотипом Citizen на 12 часах добавило бы более сбалансированный вид.

Внутри Citizen Promaster Navihawk Blue Angels установлен собственный кварцевый хронограф с калибром B620, работающий на солнечной энергии — отличный пример современных хронографов Citizen. Запас хода при полном солнечном заряде составляет девять месяцев, и хотя это не настоящий меха-кварц, он предлагает желаемое сочетание функциональности. В отличие от многих кварцевых хронографов с секундной стрелкой, движущейся с шагом в одну секунду, активация кнопки B620 запускает плавное движение центральной секундной стрелки хронографа с шагом 1/5 секунды, напоминающее механический механизм. При сбросе секундная стрелка традиционно быстро возвращается к нулю, как в кварцевых часах.

Завершая образ, Citizen оснащает Promaster Navihawk Blue Angels округлым браслетом из нержавеющей стали с тремя звеньями. Профиль звеньев выше и более изогнут, чем у классического браслета oyster, что делает его более массивным, а необычные полированные фаски, направленные вниз на каждом звене, еще больше подчеркивают форму. Это интересная альтернатива привычным полированным средним и матовым боковым звеньям, придающая браслету прочный и спортивный характер на запястье.

Долгосрочное партнерство Citizen с командой пилотажной группы ВМС США Blue Angels породило множество сложных, высокофункциональных и (по крайней мере для меня) ностальгических дизайнов хронографов за эти годы, но последняя версия, возможно, является самой носибельной и классически привлекательной. Новый Citizen Promaster Navihawk Blue Angels сочетает в себе надежную функциональность светозарядного хронографа с яркой, выразительной цветовой схемой в темно-синих и желтых тонах, создавая доступный и эффектный пилотский хронограф. Часы Citizen Promaster Navihawk Blue Angels уже доступны у официальных дилеров. Рекомендованная розничная цена на момент публикации составляет 595 долларов США.