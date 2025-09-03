Практический обзор: Часы Citizen Series8 831 с голубым циферблатом

Всего несколько лет назад механические часы Citizen, такие как Series8, не существовали.

Хотя японская компания Citizen давно производит механические часы, большинство современных моделей Citizen оснащены разнообразными, зачастую впечатляющими кварцевыми механизмами. Наблюдая за рынком часов и учитывая устойчивый спрос на механические модели стоимостью до 2000 долларов, Citizen начала долгий и успешный путь создания собственной линии высококачественных автоматических часов, которые были бы привлекательны внешне, удобны в носке и конкурентоспособны на насыщенном и активном рынке наручных часов. Серия Series8 831 является одной из флагманских коллекций автоматических часов компании.

С момента выпуска серии Series8 Citizen также представила концепцию «Citizen Premier». Если вы помните линейку Citizen Signature, то это схожая идея. Citizen Premier — это не самые дорогие часы бренда, а скорее верхний сегмент, при этом остающийся доступным по цене. Две основные коллекции, входящие в Citizen Premier, — это технически ориентированные часы Eco-Drive Attesa и автоматические механические часы серии Series8. Внутри Series8 представлены различные модели, включая спортивные Series8 880 и Series8 890, а также более элегантные и немного более дорогие Series8 870. Рассматриваемая модель относится к коллекции Series8 831, которая была представлена в начале этого года и на данный момент является одной из самых доступных в серии Series8.

Особенности модели Series8 831 с голубым циферблатом

Отличительной чертой данной модели Series8 831 является текстурированный светло-голубой циферблат. Часы имеют тот же стальной корпус и подходящий стальной браслет, что и другие варианты Series8 831, но отличаются от золотистого варианта, который я рассматривал в 2021 году. Корпус в стиле ретро 1970-х годов с геометрическим дизайном имеет диаметр 40 мм, толщину около 11,6 мм и водонепроницаемость до 100 метров без необходимости использования завинчивающейся заводной головки. Над циферблатом установлен плоский сапфировый кристалл с антибликовым покрытием. Citizen акцентировала внимание на интересной геометрии корпуса, применив модную восьмиугольную форму не в безеле (который круглый и полированный), а в верхней части корпуса. Заводная головка Series8 831 крупная и удобная для захвата, несмотря на наличие интегрированной защитной «короны» корпуса.

Часы Series8 831 выглядят крупными на запястье благодаря широкой конструкции ушек. Ширина браслета у корпуса составляет всего 20 мм, но сразу расширяется до примерно 22 мм, а затем слегка сужается обратно до 20 мм. Я редко встречал такое решение, поскольку обычно браслеты сужаются до ширины меньше, чем расстояние между ушками, а не остаются одинаковыми. Одним из преимуществ короткого участка сужения является возможность снять больше звеньев для точной подгонки размера. Таким образом, браслет с «H»-образными звеньями в Series8 831 подходит как для больших, так и для маленьких запястий. Браслет оснащён удобной застёжкой с кнопками, но без микрорегулировок, за исключением нескольких полузвеньев для более точной подгонки. Похоже, что Citizen использует одинаковые или очень похожие застёжки для моделей Series8 831 и 870, несмотря на различия в дизайне и механизмах.

Циферблат и читаемость

Citizen, как и другие известные японские производители, умеет создавать классически читаемые циферблаты. Это достигается за счёт крупных стрелок и часовых меток, которые при этом выполнены чётко и имеют впечатляющую структуру. К счастью, у Citizen почти полный часовой индикатор на позиции «3 часа» (несмотря на наличие окна даты в том же месте), хорошо читаемые и пропорциональные стрелки, а также достаточное количество люминесцентного покрытия на стрелках и метках для удобного чтения в темноте (при условии предварительной зарядки циферблата светом). Лично мне не очень нравится металлический светло-голубой цвет циферблата и стиль его декорации, но это не мешает восприятию часов. Важно отметить, что у Series8 831 есть и другие варианты циферблатов, так что если вам не по душе «геометрический шестиугольный» светло-голубой циферблат этой лимитированной версии, вы можете выбрать другой дизайн. Всё зависит от личных предпочтений.

Механизм и технические характеристики

Внутри Citizen Series8 831 установлен фирменный автоматический механизм Citizen калибра 9051. Этот механизм похож на тот, который Citizen поставляет сторонним компаниям через дочернюю фирму Miyota. Калибр 9051 работает на частоте 4 Гц и имеет запас хода 42 часа. Механизм также обладает впечатляющей магнитной устойчивостью благодаря использованию немагнитных деталей. Это видно через прозрачную заднюю крышку, что говорит о том, что корпус не просто экранирует механизм от магнитных полей с помощью железа.

Стоит отметить, что более дорогие модели Series8 870 (на несколько сотен долларов дороже) оснащены похожим механизмом калибра 0950. Отличие в том, что Citizen заявляет запас хода 50 часов и более точную регулировку. Однако, насколько сильно отличается реальный опыт эксплуатации механизмов 9051 и 0950, сказать сложно. Я бы рекомендовал при выборе между Series8 831 и 870 ориентироваться на дизайн и цвет, которые вам больше нравятся. Визуально часы очень разные, и большинству будет легко определить, какой стиль ближе их личности.

Доступность и цена

Хотя Series8 831 — самая доступная модель серии Series8, она встречается реже, чем некоторые другие варианты. В настоящее время Citizen предлагает три версии Series8 831, каждая из которых отличается дизайном циферблата и цветом. Одна модель выполнена в насыщенно-зелёном цвете с уникальной текстурой циферблата, другая — с золотистым безелем, заводной головкой и акцентами на циферблате. Приятно, что все они имеют одинаковую цену. Модель Citizen Premier Series8 831 NB6051-59L стоит 1095 долларов США и выпущена ограниченным тиражом в 1800 экземпляров