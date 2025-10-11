Практический обзор: часы H. Moser & Cie. Pioneer Flying Hours

Одним из ключевых качеств, которые я связываю с брендом H. Moser & Cie., является умение сочетать изящные циферблаты с эффектом fumé и сложные усложнения, поданные в чистом и обманчиво простом виде.

Хотя Moser без сомнений не боится демонстрировать сложную механику своих механизмов (достаточно взглянуть на Streamliner Tourbillon Skeleton), многие модели бренда склоняются к более минималистичной эстетике. Недавно представленные часы H. Moser & Cie. Pioneer Flying Hours — отличный пример того, как швейцарский бренд переосмысливает популярные усложнения, придавая им уникальный, но визуально сдержанный облик.

Концепция и особенности механизма

Модель H. Moser & Cie. Pioneer Flying Hours является эволюцией концепции Flying Hours, впервые представленной в 2018 году на часах Endeavour Flying Hours. Вместо того чтобы просто перенести усложнение «летающих часов» из серии Endeavour в коллекцию Pioneer, Moser полностью переработал механизм, чтобы он выглядел и функционировал иначе, чем версия 2018 года. В Endeavour Flying Hours все три диска часов полностью видны, и текущий час плавно меняется с одного значения на другое. В Pioneer Flying Hours три диска расположены под поверхностью циферблата, а текущий час отображается через одно из трёх окошек на циферблате, при этом диски мгновенно прыгают на новые позиции в начале каждого часа.

В любой момент времени только одно из трёх часовых окошек показывает значение (два других остаются пустыми), а соответствующие минуты отображаются на центральном диске, причём текущее значение минут расположено непосредственно рядом с окошком, показывающим час. Такой подход, значительно более сдержанный в эстетике, возможно, менее эффектен визуально по сравнению с открытыми дисками в моделях Endeavour Flying Hours, но он однозначно гораздо более читаем. В некотором смысле усложнение Flying Hours от Moser можно рассматривать как противоположность классическому индикатору «блуждающих часов»: вместо неподвижной минутной шкалы с движущимися часовыми индикаторами здесь используются неподвижные (но вращающиеся) часовые диски в сочетании с минутным диском, вращающимся в центре циферблата.

Дизайн корпуса и коллекция Pioneer

В отличие от моделей Endeavour Flying Hours с визуально сложным дисплеем и относительно традиционным корпусом, часы Pioneer Flying Hours предлагают более минималистичный циферблат, помещённый в более сложный корпус с круглым силуэтом. Как и другие часы из коллекции Pioneer, например Pioneer Centre Seconds Concept Citrus Green и Pioneer Retrograde Seconds, боковые стороны ушек у Pioneer Flying Hours выполнены с выемками, открывающими изящно скульптурированную среднюю часть с тонкими рельефными линиями. В отличие от серии Endeavour, ориентированной преимущественно на классические модели, коллекция Pioneer призвана размыть границы между классическими и спортивными часами. Поэтому Pioneer Flying Hours оснащены завинчивающейся заводной головкой и обеспечивают водонепроницаемость до 120 метров.

Версии и материалы

В честь 10-летия коллекции Pioneer H. Moser & Cie. выпустил две версии Pioneer Flying Hours. Первая модель (ref. 3240-1200) — стандартная, из нержавеющей стали с белым циферблатом fumé, который к краям плавно переходит в серый цвет. Вторая версия (ref. 3240-0900) — лимитированная серия из 100 экземпляров с синим авантюриновым циферблатом, корпусом из красного 18-каратного золота и титана с DLC-покрытием чёрного цвета. Для соответствия цветовой гамме стальная модель оснащена серым резиновым ремешком, а золотая — чёрным, обе версии комплектуются классическими пряжками из нержавеющей стали или DLC-покрытого титана.

В отличие от стандартной модели с корпусом, изготовленным из цельного блока нержавеющей стали, корпус лимитированной версии выполнен в гибридной конструкции: центральная часть и ободок задней крышки сделаны из титана с DLC-покрытием, а боковые стороны корпуса и безель — из красного золота 18 карат. Из-за этого лимитированная версия немного толще стандартной: при одинаковом диаметре 42,8 мм высота корпуса из золота и титана составляет 16,1 мм, тогда как стальной — 14,2 мм. Поскольку обе модели оснащены одинаковым выпуклым сапфировым стеклом, разница в толщине обусловлена именно конструкцией средней части корпуса и использованием двух материалов в лимитированной серии.

Механизм и технические характеристики

С функциональной точки зрения обе версии Pioneer Flying Hours идентичны и оснащены автоматическим калибром HMC 240, работающим на частоте 21 600 полуколебаний в час (3 Гц) с запасом хода 72 часа. Механизм с 35 камнями и фирменной спиралью Moser представляет собой в основном часы с необычной дисковой индикацией. Механизмы видны через сапфировое стекло задней крышки и имеют тёмно-антрацитовое покрытие на платинах и мостах. В стандартной стальной модели ротор скелетонирован и выполнен из вольфрама, а в лимитированной версии — из цельного красного золота 18 карат, что соответствует корпусу.

Особенности индикации и восприятие

Если усложнение Flying Hours от Moser можно назвать противоположностью классическому индикатору «блуждающих часов», то его также можно рассматривать как продвинутую версию механизма «прыгающих часов», который чередует показ текущего часа в трёх разных окошках, синхронизированных с минутной индикацией. Как отмечали некоторые в комментариях к нашей первоначальной новости о часах, три часовых окошка напоминают речевые пузыри из мультфильмов и комиксов. Однако удлинённые углы окошек значительно облегчают чтение минут, поскольку маленькие стрелки на часовых дисках указывают непосредственно на линии минутной шкалы.

Итог и позиционирование на рынке

Для некоторых дизайн Pioneer Flying Hours может показаться слишком минималистичным, поскольку сложные дисплеи обычно ассоциируются с визуальной сложностью. Тем не менее, именно эта сдержанность привлечёт других коллекционеров. Выбор Moser сочетать новаторское усложнение Flying Hours с изящным, но спортивным корпусом Pioneer позволяет владельцам наслаждаться уникальной функцией, не боясь использовать часы в активной среде, включая плавание. Цена составляет 34 500 долларов США за стандартную стальную версию и 46 000 долларов США за лимитированную версию из красного золота и титана. Pioneer Flying Hours заметно дороже других моделей Moser с традиционной стрелочной индикацией, но при этом предлагает действительно уникальный дизайн, выделяющийся на фоне остального каталога бренда.