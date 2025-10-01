Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

Я не припомню ни одного человека или издания, которые негативно отреагировали бы на выпуск Nomos Club Sport neomatik Worldtimer в начале этого года.

Эти часы сразу же полюбились многим. Новые модели продолжили расширение коллекции Club Sport с восемью цветовыми вариантами на старте. Даже если вам не нравился каждый из них, бренд эффективно гарантировал, что найдется вариант на любой вкус. Однако все циферблаты были достаточно яркими и легкими по цветовой гамме. Не теряя при этом сути модели и многоцветности циферблатов, бренд только что представил три новых цветовых варианта, которые составляют лимитированную серию Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation.

Дизайн и вдохновение

Если оригинальный Club Sport neomatik Worldtimer выделялся своими яркими и необычными цветами циферблата (за исключением базовых синих и серебристых моделей), то новые версии Night Navigation примечательны ровно противоположным — сдержанным дизайном. По словам бренда, вдохновением послужили ночные путешествия: часы Night Navigation оснащены черным циферблатом с солнечным шлифованием и контрастными элементами в бирюзовом («Trace»), оранжевом («Grid») и цвете экрю («Vector»), который, по моему мнению, ближе к хаки-зеленому.

Цвета призваны напоминать навигационные приборы в кабине пилота или ночной вид на город сверху. Лично я склоняюсь ко второму объяснению — оно более романтичное и точное. Если бы мне нужны были авиационные приборы, я бы знал, куда обратиться. Бирюзовый оттенок сразу напомнил мне часы IWC Petronas, но это слишком упрощенное сравнение: Club Sport neomatik Worldtimer предлагает разные оттенки каждого цвета и дополнительный акцент в виде маленькой оранжевой 24-часовой стрелки.

Читаемость и функциональность

В работе с первой серией у меня не возникало проблем с читаемостью, но новые циферблаты Night Navigation обладают более высоким контрастом, что, на мой взгляд, улучшает восприятие времени. Обычно это происходит, когда яркий цвет сочетается с темным фоном или наоборот. Первые восемь моделей были выполнены в цветах, близких по тону, и иногда это выглядело перегруженно, чего здесь не наблюдается.

Стоит отметить, что люминесцентное покрытие нанесено только на стрелки и часовые метки, что упрощает восприятие времени, особенно когда вы полусонны и просто хотите узнать, который час. И, поскольку я не успел сказать это при первом релизе: мне не нравится, как цифры 2 и 4 перекрывают 24-часовой циферблат. Люди часто жалуются, что цифры обрезают ради дополнительных циферблатов, но, как оказалось, это выглядит гораздо лучше, чем альтернатива.

Компоновка циферблата

За исключением цветов, компоновка осталась прежней: кольцо с 24 городами и активным индикатором часового пояса на отметке 12 часов, 24-часовой субциферблат домашнего времени на 3 часах и секундная стрелка на 6 часах. Одно нажатие кнопки на отметке 2 часа сдвигает кольцо городов против часовой стрелки, а часовая стрелка прыгает вперед на один час, проходя все часовые пояса (есть также встроенный корректор на 8 часах, который регулирует только часовую стрелку). Индикатор домашнего времени с разделением дня и ночи настраивается заводной коронкой.

Это невероятно простая система, которая позволяет быстро и без ошибок менять время, и мне она очень нравится. Интересным решением стало использование как кодов городов, так и кодов аэропортов на кольце городов. Возможно, более опытные путешественники знают все коды аэропортов, но я гораздо лучше знаком с трехбуквенными сокращениями городов.

Корпус и браслет

Корпус и браслет остались без изменений. Полированный корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 40 мм и толщину всего 9,9 мм. Это не только тоньше, чем у другого подобного Nomos — Zürich Worldtimer, но и тоньше большинства автоматических часов с мировым временем: аналогичные модели Patek Philippe, Bulgari и Jaeger-LeCoultre имеют толщину более 10,5 мм (и стоят значительно дороже).

При этом корпус оснащен завинчивающейся заводной коронкой и водонепроницаемостью до 100 метров, что делает часы пригодными практически для любых условий. Они отлично сидят на запястье, хотя 20-миллиметровый браслет с быстросъемным механизмом не имеет микронастройки, что меня лично не смущает (и сохраняет браслет тонким), но для некоторых это может стать минусом.

Механизм

Причина, по которой часы тоньше, чем их «цюрихский» собрат, — новый калибр DUW 3202, разработанный в собственном производстве Nomos. Он на 0,9 мм тоньше (и на 11 лет новее), чем DUW 5201 в Zürich Worldtimer. Механизм виден через сапфировое стекло задней крышки и выглядит очень привлекательно: полоски, синие винты и скелетонизированный ротор с милым изображением глобуса. Запас хода составляет приемлемые 42 часа при частоте 21 600 полуколебаний в час.

Итог

Иногда расширить успешную модель можно, не навредив ее популярности, и я считаю, что часы Night Navigation именно такой случай. Помимо вдохновения цветами, Nomos последовательно развивает спортивную линейку Club Sport, а neomatik Worldtimer стал сильным дополнением бренда, предлагая более прочный и универсальный вариант, чем многие могли ожидать за эту цену.

Коллекция Club Sport позволила Nomos, который до этого почти исключительно выпускал изящные часы в стиле Баухаус, привлечь более широкую аудиторию. Это рискованное решение, но оно явно окупилось, и новые модели Night Navigation, вероятно, подтвердят это снова. Цена Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation составляет 4720 долларов США.