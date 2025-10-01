Главная » Обзор часов

Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

Я не припомню ни одного человека или издания, которые негативно отреагировали бы на выпуск Nomos Club Sport neomatik Worldtimer в начале этого года.

Эти часы сразу же полюбились многим. Новые модели продолжили расширение коллекции Club Sport с восемью цветовыми вариантами на старте. Даже если вам не нравился каждый из них, бренд эффективно гарантировал, что найдется вариант на любой вкус. Однако все циферблаты были достаточно яркими и легкими по цветовой гамме. Не теряя при этом сути модели и многоцветности циферблатов, бренд только что представил три новых цветовых варианта, которые составляют лимитированную серию Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation.

Дизайн и вдохновение

Если оригинальный Club Sport neomatik Worldtimer выделялся своими яркими и необычными цветами циферблата (за исключением базовых синих и серебристых моделей), то новые версии Night Navigation примечательны ровно противоположным — сдержанным дизайном. По словам бренда, вдохновением послужили ночные путешествия: часы Night Navigation оснащены черным циферблатом с солнечным шлифованием и контрастными элементами в бирюзовом («Trace»), оранжевом («Grid») и цвете экрю («Vector»), который, по моему мнению, ближе к хаки-зеленому.

Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

Цвета призваны напоминать навигационные приборы в кабине пилота или ночной вид на город сверху. Лично я склоняюсь ко второму объяснению — оно более романтичное и точное. Если бы мне нужны были авиационные приборы, я бы знал, куда обратиться. Бирюзовый оттенок сразу напомнил мне часы IWC Petronas, но это слишком упрощенное сравнение: Club Sport neomatik Worldtimer предлагает разные оттенки каждого цвета и дополнительный акцент в виде маленькой оранжевой 24-часовой стрелки.

Читаемость и функциональность

В работе с первой серией у меня не возникало проблем с читаемостью, но новые циферблаты Night Navigation обладают более высоким контрастом, что, на мой взгляд, улучшает восприятие времени. Обычно это происходит, когда яркий цвет сочетается с темным фоном или наоборот. Первые восемь моделей были выполнены в цветах, близких по тону, и иногда это выглядело перегруженно, чего здесь не наблюдается.

Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

Стоит отметить, что люминесцентное покрытие нанесено только на стрелки и часовые метки, что упрощает восприятие времени, особенно когда вы полусонны и просто хотите узнать, который час. И, поскольку я не успел сказать это при первом релизе: мне не нравится, как цифры 2 и 4 перекрывают 24-часовой циферблат. Люди часто жалуются, что цифры обрезают ради дополнительных циферблатов, но, как оказалось, это выглядит гораздо лучше, чем альтернатива.

Компоновка циферблата

За исключением цветов, компоновка осталась прежней: кольцо с 24 городами и активным индикатором часового пояса на отметке 12 часов, 24-часовой субциферблат домашнего времени на 3 часах и секундная стрелка на 6 часах. Одно нажатие кнопки на отметке 2 часа сдвигает кольцо городов против часовой стрелки, а часовая стрелка прыгает вперед на один час, проходя все часовые пояса (есть также встроенный корректор на 8 часах, который регулирует только часовую стрелку). Индикатор домашнего времени с разделением дня и ночи настраивается заводной коронкой.

Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

Это невероятно простая система, которая позволяет быстро и без ошибок менять время, и мне она очень нравится. Интересным решением стало использование как кодов городов, так и кодов аэропортов на кольце городов. Возможно, более опытные путешественники знают все коды аэропортов, но я гораздо лучше знаком с трехбуквенными сокращениями городов.

Корпус и браслет

Корпус и браслет остались без изменений. Полированный корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 40 мм и толщину всего 9,9 мм. Это не только тоньше, чем у другого подобного Nomos — Zürich Worldtimer, но и тоньше большинства автоматических часов с мировым временем: аналогичные модели Patek Philippe, Bulgari и Jaeger-LeCoultre имеют толщину более 10,5 мм (и стоят значительно дороже).

Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

При этом корпус оснащен завинчивающейся заводной коронкой и водонепроницаемостью до 100 метров, что делает часы пригодными практически для любых условий. Они отлично сидят на запястье, хотя 20-миллиметровый браслет с быстросъемным механизмом не имеет микронастройки, что меня лично не смущает (и сохраняет браслет тонким), но для некоторых это может стать минусом.

Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

Механизм

Причина, по которой часы тоньше, чем их «цюрихский» собрат, — новый калибр DUW 3202, разработанный в собственном производстве Nomos. Он на 0,9 мм тоньше (и на 11 лет новее), чем DUW 5201 в Zürich Worldtimer. Механизм виден через сапфировое стекло задней крышки и выглядит очень привлекательно: полоски, синие винты и скелетонизированный ротор с милым изображением глобуса. Запас хода составляет приемлемые 42 часа при частоте 21 600 полуколебаний в час.

Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

Итог

Иногда расширить успешную модель можно, не навредив ее популярности, и я считаю, что часы Night Navigation именно такой случай. Помимо вдохновения цветами, Nomos последовательно развивает спортивную линейку Club Sport, а neomatik Worldtimer стал сильным дополнением бренда, предлагая более прочный и универсальный вариант, чем многие могли ожидать за эту цену.

Практический обзор: часы Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation

Коллекция Club Sport позволила Nomos, который до этого почти исключительно выпускал изящные часы в стиле Баухаус, привлечь более широкую аудиторию. Это рискованное решение, но оно явно окупилось, и новые модели Night Navigation, вероятно, подтвердят это снова. Цена Nomos Club Sport neomatik Worldtimer Night Navigation составляет 4720 долларов США.

