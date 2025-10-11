Практический обзор: часы NORQAIN Independence Skeleton Chrono 42 мм

В 2024 году швейцарская компания NORQAIN представила новый хронограф с механизмом, произведённым для них компанией AMT (подразделение швейцарской Sellita).

В нашем первоначальном обзоре часов NORQAIN Independence Skeleton Chrono 42 мм были показаны несколько иные версии этой модели, к которым я возвращаюсь в данной статье. Оба представленных здесь экземпляра имеют корпуса из титана (в некоторых других версиях Independence Skeleton Chrono используется сталь), при этом титановый корпус модели «jade green» окрашен в чёрный цвет с DLC-покрытием.

Корпус NORQAIN Independence отлично подходит для хронографа. Интеграция кнопок управления хронографом выполнена аккуратно, а сами часы, несмотря на внушительные размеры, удобно сидят на запястье. Использование лёгкого титана значительно повышает комфорт при ношении. Диаметр корпуса NORQAIN Independence Skeleton Chrono составляет 42 мм, толщина — около 14 мм, а расстояние от ушка до ушка — почти 50 мм. Корпус водонепроницаем до 100 метров и оснащён сапфировыми стёклами с обеих сторон. Благодаря не слишком длинному корпусу и плотно прилегающему текстурированному резиновому ремешку часы NORQAIN Independence Skeleton Chrono ощущаются на руке очень комфортно.

NORQAIN уже выпускала «стандартные» (не скелетонизированные) хронографы. В последние несколько лет бренд активно развивает направление скелетонизированных часов, и большинство их новых моделей имеют именно скелетонизированные циферблаты. Большинство таких механизмов поставляет швейцарская Sellita, поэтому логично, что NORQAIN сотрудничает с Sellita и в разработке скелетонизированного хронографа. Более индивидуальные механизмы Sellita производит в подразделении Manufacture AMT, именно оттуда и происходит калибр NORQAIN 8K Manufacture NK24/1. Механизм выполнен на высоком уровне во многих аспектах.

С точки зрения технических характеристик, это весьма достойный автоматический механический хронограф с частотой 4 Гц и запасом хода 62 часа. Механизм оснащён автоподзаводом с двунаправленным ротором. Циферблат рассчитан на 30-минутный хронограф с функцией флайбэк. Хронограф использует колонное колесо, которое видно через прозрачную заднюю крышку. Кроме того, все механизмы имеют сертификат хронометра COSC.

Создать скелетонизированный циферблат для хронографа — задача непростая. Hublot добился успеха во многом благодаря крупным стрелкам и часовым меткам, что важно, поскольку основная сложность скелетонизированных хронографов — это визуальная перегруженность, из-за которой сложно быстро определить положение стрелок и индикаторов, особенно на дополнительных циферблатах. Я упоминаю Hublot, потому что бывший лидер этой марки и духовный наставник NORQAIN — Жан-Клод Бивер, который консультировал бренд. Он помог разработать коллекцию Independence Wild ONE, а также, по моим данным, давал советы по созданию этого хронографа.

Когда я впервые надел NORQAIN Independence Skeleton Chrono 42 мм, я не сразу понял, как оценить циферблат. Мне многое понравилось, но асимметрия немного сбивала с толку, и я не был уверен в эффективности дизайна. К тому же я был немного предвзят, так как устал от избытка скелетонизированных циферблатов на рынке. Несмотря на их привлекательность, далеко не все из них подходят для инструментальных часов. Конечно, есть определённые ожидания. В случае Independence Skeleton Chrono NORQAIN стремился объединить спортивные часы с арт-объектом. Это, на мой взгляд, лучший способ понять концепцию. Скелетонизированные мосты создают образ горного хребта, а в целом циферблат можно воспринимать как часовую интерпретацию фотографии природы. Представьте, что середина циферблата — это горизонт, нижний дополнительный циферблат — отражение верхнего в озере у подножия гор, а колеблющееся балансировочное колесо — солнце, заходящее или восходящее за горами. Учитывая горную тематику NORQAIN, такой подход к дизайну скелетонизированного хронографа выглядит логичным и интересным. Понравится ли он всем? Нет. Но по крайней мере NORQAIN вложил в этот продукт идею, а не просто собрал часы из готовых компонентов ради наличия скелетонизированного хронографа в коллекции.

NORQAIN также экспериментирует с цветами, что приятно. Они уже выпустили ограниченную серию с титановым корпусом с DLC-покрытием чёрного цвета и фиолетовыми акцентами, а здесь мы видим ту же модель с естественным титановым корпусом и фиолетовыми деталями — референс N3200.40T03.P01. Модель «jade green» — ещё один яркий и смелый цвет, который вряд ли кто-то назовёт «консервативным». Референс N3200.40T02.J01 сочетает зелёно-голубой оттенок с титановым корпусом с DLC-покрытием. Помимо цветовых отличий, эти две версии Independence Skeleton Chrono 42 мм идентичны.

Хотя часы Independence Skeleton Chrono 42 мм достаточно комфортны для ежедневного ношения, не уверен, что большинство людей выберут их именно для повседневного использования из-за ярких цветов и насыщенного дизайна циферблата, который скорее выражает индивидуальность, чем чисто утилитарен. Думаю, эти часы требуют времени, чтобы «распробовать» их. Они не произведут мгновенного впечатления, но со временем могут полюбиться. Посмотрим. Цены немного выросли с момента запуска: модель NORQAIN Independence Skeleton Chrono 42 мм N3200.40T03.P01 стоит $7,290, а версия с чёрным DLC-покрытием N3200.40T02.J01 — $7,490. Подробнее — на официальном сайте NORQAIN.

Технические характеристики NORQAIN Independence Skeleton Chrono 42 мм

Параметр Значение Диаметр корпуса 42 мм Толщина корпуса ~14 мм Расстояние ушко-ушко ~50 мм Материал корпуса Титан (естественный или с DLC) Водонепроницаемость 100 метров Механизм Автоматический, калибр NK24/1 Частота баланса 4 Гц (28,800 полуколебаний/час) Запас хода 62 часа Функции Хронограф с флайбэком, COSC Стекло Сапфировое с обеих сторон

NORQAIN Independence Skeleton Chrono 42 мм — это удачное сочетание технической продуманности, оригинального дизайна и высокого качества исполнения, которое придётся по душе любителям спортивных и арт-часов с характером.