Практический обзор: часы Parmigiani Toric Petite Seconde «Dune» и «Golden Hour»

Перед вами часы Parmigiani Toric Petite Seconde «Golden Hour» и «Dune» — теперь не только по стилю и цвету, но и по названию они отвечают на вопрос: какие механические часы носил бы Дом Атрейдесов из шеститомной саги «Дюна»?

Модель Parmigiani «Dune» выполнена в корпусе из 18-каратного розового золота, а «Golden Hour» — из платины 950 пробы, обе с циферблатами из цельного золота с ручной зернистой отделкой.

Факт в том, что пресс-релиз Parmigiani Fleurier не обходится без слова «сарториальный» (относительно моды и стиля). С тех пор как в 2021 году у руля бренда встал бывший сотрудник Bulgari Гвидо Террени, маленький, но полностью самостоятельный бренд (то есть способный производить всё — от корпусов и циферблатов до механизмов, спиралей и винтов) сделал ставку на более элегантный, утончённый и сдержанный образ. Времена вызывающих Pershing и трубчатых Bugatti ушли в прошлое — надеюсь, хотя бы некоторые из вас помнят эти необычные и фантастические модели.

На самом деле Parmigiani, особенно линия Toric, которая всегда была самой классической и серьёзной, стала часовым эквивалентом действительно очень дорогой рубашки, сшитой из ткани, которую сложно найти даже в самых престижных уголках Burlington Arcades или Миланской Галереи. Это нишевая роскошь, где нужно разбираться, знать разницу между хорошим, лучше и лучшим, а затем достичь духовного пика роскоши, когда начинаешь всё сдерживать. Иными словами, Parmigiani находится на передовой в умении быть слишком изысканным даже для самых взыскательных сарториальных джентльменов с гравировкой «if you know, you know» на задних крышках их Calatrava. Им я скажу: вы не лучше других вне круга «посвящённых».

Чтобы претендовать на один из этих Toric, у вас должна быть гостиная с огромными раздвижными стеклянными дверями и видом, низкий диван, кофейный столик (каждый из которых стоит как новый Nissan Altima) и книга-альбом о Ле Корбюзье. Почему? Потому что, как ни странно, эти два Parmigiani Toric Petite Seconde «Golden Hour» и «Dune» были «вдохновлены архитектурной полихромией Ле Корбюзье». Иметь фальшивых друзей, с которыми можно спорить о полихроматичности в стиле Жаннере этих двух моделей — вот ваша конечная цель. Но сначала лучше позаботьтесь о виде, диване, столике и книге.

Я помню разговор с Террени некоторое время назад, касающийся микроскопического узора гильоше на других часах Parmigiani, когда он, не моргнув глазом, сказал: «Мы пытались сделать его тоньше, но тогда его уже не было видно». Это напомнило мне эпизод мультфильма «Злые бобры», где есть французский ресторан, настолько французский, что даже французам туда вход запрещён — «На прошлой неделе мне пришлось выгнать самого себя», — сказал стереотипный французский официант.

Серьёзно, почти каждый раз, когда я вижу часы Parmigiani эпохи Террени, вспоминаю его слова и понимаю, что именно такой подход лежит в основе всех их утончённых деталей. Это уровень одержимости, который, по моему мнению, должен быть гораздо более заметным и распространённым в современном мире роскошного часового дела — увы, сейчас его почти нет.

Посмотрите на этот макроснимок — великолепно сделанный нашим Джейком Уиткином — механизма PF780, который приводит в движение часы Parmigiani Toric Petite Seconde «Golden Hour». Узоры Côtes de Fleurier на массивной 18-каратной розовой золотой платине выглядят почти как тончайшая ткань — настолько, насколько я когда-либо видел металл, приближенный к текстилю. Овальный логотип PF напоминает изящную брошь с фасетированными и отполированными краями, выпуклыми и отполированными буквами на зернистом фоне, при этом вся эмблема занимает всего несколько миллиметров.

Механизм PF780 состоит всего из 157 деталей, но многие из них действительно выполнены из цельного золота, а для нас, настоящих часовых энтузиастов, важнее то, что здесь нет недостатка в настоящих, правильных и вручную фасетированных внутренних углах. Современные ЧПУ-машины достигли пугающего совершенства в фрезеровке плат и мостов с уже готовыми фасками ещё до того, как деталь высохнет от смазки и будет тронута человеческой рукой.

Я видел мосты с блестящими фасками, которые просто лежали в станке — буквально на несколько этажей выше того места, где должна была происходить ручная обработка. Справедливости ради, многие бренды используют машинную обработку фасок только на своих относительно недорогих моделях, но если внимательно смотреть, можно заметить, как некоторые исторические марки пытаются и умудряются делать это даже в ценовом сегменте с пятью цифрами.

Как распознать настоящие ручные фаски? Просто посмотрите на треугольный мост (да, он так называется, мост требует двух фиксированных точек), скорее всего сделанный из стали — не только из-за прочности, но и из-за того, как сталь принимает отделку. Внутренняя часть моста полая, что требует острых углов — один из них виден прямо под большим винтом. Такой угол не может быть таким острым и резким, если его сделала машина, ведь сверло оставляет округлую кромку. Этот угол, а также плавная форма безеля — явные признаки ручной обработки фасок. Можно возразить, что за $50,000 это должно быть само собой разумеющимся, но так же, как золотые мосты и пластины не всегда золотые, так и ручная отделка не всегда присутствует.

Циферблат больше играет в игру «если не видно, значит ты не достоин», ведь производство циферблатов — гораздо более скрытый (но не менее важный) элемент часового дела, не говоря уже о специфике техник декорирования поверхности. Parmigiani Fleurier гордится тем, что циферблат выполнен с ручной зернистой отделкой, но мог бы рассказать нам больше о том, как это делается. Известно, что это якобы метод XVII века, возрожденный Мишелем Пармигиани. В итоге получается матовая, каменистая поверхность, которая идеально подходит в качестве фона для отполированных стрелок и часовых меток. Лично для меня важнее читаемость, чем век происхождения техники, но когда эти два фактора совпадают — я впечатлён.

На запястье часы Parmigiani Toric Petite Seconde «Golden Hour» и «Dune» сидят с той самой спретцатурой (непринуждённой элегантностью), которую можно ожидать от модели диаметром 40,6 мм и толщиной 8,8 мм — почти безупречно. Диаметр более 40 мм в сочетании с очень тонким безелем и широким циферблатом делает часы чуть крупнее, чем некоторые предпочли бы для классических моделей, но Toric — это не совсем классические часы. Это скорее не смокинг, а ваша любимая белая рубашка, которая отлично дополняет дорогой костюм и при этом органично смотрится в очереди в местной кофейне между встречами.

Расширяют ли эти две новые модели границы жанра «почти классических» часов? В некотором смысле — да. Они гораздо дороже, чем многие могли бы представить для трёхстрелочников — удачи вам, если захотите открыть бизнес по продаже трёхстрелочных часов за $50,000 на ремешках — и они менее формальны и крупнее, чем многие считают допустимым по правилам жанра. И это всё, на мой взгляд, хорошо. Послание двояко, одно новое, другое старое: надев эти часы, вы показываете, что «в теме» с точки зрения сарториального стиля; а если вы в нужных кругах, то также даёте понять, что можете потратить в 2–3 раза больше, чем обычный человек считает разумным для трёхстрелочных часов из драгоценных металлов.