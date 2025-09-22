Практический обзор: доступные часы Casio G-Shock «Hidden Glow Vol. 2» GA2100HDS7A1

Запущенная в начале 2025 года серия Casio G-Shock «Hidden Glow Vol. 2» стала вторым капсульным выпуском японского производителя с моделями, оснащёнными светящимися циферблатами.

Оригинальная коллекция «Hidden Glow» дебютировала в прошлом году в виде трёх часов с серым корпусом, однако концепция была расширена в серии «Hidden Glow Vol. 2», включающей четыре различных белых модели G-Shock с синими фосфоресцирующими циферблатами, вдохновлёнными светом биолюминесцентного планктона. Две из четырёх моделей также доступны в эксклюзивных онлайн-версиях с инвертированными ЖК-экранами. В данной статье рассматривается Casio G-Shock «Hidden Glow Vol. 2» GA2100HDS7A1 — онлайн-эксклюзивная версия популярной модели GA2100.

Белые часы: особенности и восприятие

На мой взгляд, белые часы лучше всего воспринимаются либо в премиальном, либо в бюджетном сегменте. Если вы не готовы потратить значительную сумму на модель из керамики, то поддерживать белые часы в идеальном состоянии бывает сложно. Как и белые кроссовки, белые часы со временем собирают грязь и теряют первоначальную свежесть, что проще принять, если часы стоят примерно столько же, сколько пара обычных кроссовок. Кроме того, если вы не влюблены в белый цвет, такие часы вряд ли станут вашим повседневным аксессуаром, и недорогая модель может обеспечить похожее удовольствие в те редкие моменты, когда хочется подчеркнуть этот стиль.

Особенности Casio G-Shock «Hidden Glow Vol. 2» GA2100HDS7A1

Онлайн-эксклюзивная версия GA2100HDS7A1 практически идентична стандартной GA2100HDS-7A из серии «Hidden Glow Vol. 2», за исключением инвертированного ЖК-экрана и синего (вместо чёрного) текста на безеле. По дизайну и функционалу GA2100HDS7A1 — это в основном та же модель, что и стандартный G-Shock GA2100, который остаётся одним из самых популярных Casio с момента дебюта в 2019 году. В отличие от более продвинутых моделей серии 2100 (например, с солнечной батареей и Bluetooth, как GAB2100), GA2100HDS7A1 — простой кварцевый часы на батарейке. Вся серия «Hidden Glow Vol. 2» относится к начальному уровню, что делает её доступной в рамках общего ассортимента G-Shock.

Конструкция и материалы

Как и другие модели на этой платформе, GA2100HDS7A1 оснащён фирменной конструкцией Carbon Core Guard — внутренний корпус из углеродного композита покрыт внешним безелем из гибкой смолы. В серии «Hidden Glow Vol. 2» белый резиновый безель и ремешок выполнены из био-основной смолы, которая всё чаще используется в моделях Casio после её появления в G-Shock COEXIST GAB2100CT-5A. По ощущениям био-смола очень похожа на стандартный гибкий резиновый материал, и если она окажется столь же долговечной, переход Casio на био-материалы можно считать положительным шагом для коллекционеров.

Размеры и технические характеристики

Корпус GA2100HDS7A1 имеет диаметр 45,4 мм, длину от ушка до ушка 48,5 мм и толщину 11,8 мм. Вес с ремешком — около 51 грамма. Как и все G-Shock, модель обладает водозащитой до 200 метров. Основанная на базовой версии «Casioak» с восьмиугольным корпусом, модель защищена плоским минеральным стеклом, а задняя крышка из нержавеющей стали крепится четырьмя винтами. Помимо цвета и использования био-смолы, GA2100HDS7A1 — знакомый по конструкции и функционалу G-Shock, но с полностью светящимся циферблатом, что является ключевой особенностью серии «Hidden Glow».

Дизайн циферблата и подсветка

Вдохновлённый светом биолюминесцентного планктона, циферблат GA2100HDS7A1 покрыт фосфоресцирующим слоем, излучающим аквамариново-синий свет с слегка пятнистой и асимметричной текстурой. Дизайн и компоновка циферблата совпадают со стандартными моделями GA2100, но версия «Hidden Glow Vol. 2» сочетает светящийся циферблат с металлическими серебристыми часовыми метками и синими стрелками. В отличие от стандартной версии с чёрным текстом на безеле и обычным ЖК-экраном, онлайн-версия оснащена инвертированным ЖК-экраном и синим текстом на безеле, что создаёт более гармоничный внешний вид.

ЖК-экран и восприятие

Инвертированные ЖК-экраны обычно менее читаемы, чем стандартные, но никто не покупает белые часы исключительно ради функциональности. Лично мне больше нравится онлайн-версия GA2100HDS7A1 с инвертированным экраном, так как он лучше сочетается с чистым белым цветом корпуса. Белые часы иногда воспринимаются как более женственные, но GA2100HDS7A1 — универсальная модель, вызывающая ассоциации как с зимним, так и с летним отдыхом. При этом циферблат светится синим, а стрелки — зелёным светом, что обеспечивает дополнительный контраст при чтении времени в темноте.

Ремешок и удобство ношения

Как и другие модели серии 2100 с корпусом из смолы, GA2100HDS7A1 комплектуется двухсекционным резиновым ремешком из той же белой био-смолы, что и безель. Ремешок крепится к ушкам шириной 16 мм с помощью интегрированных быстросъёмных пружинных штифтов, расширяется у корпуса для гармоничного перехода и сужается до 19 мм у классической застёжки из нержавеющей стали. Благодаря популярности серии 2100, существует множество вариантов ремешков от сторонних производителей, но вряд ли кто-то захочет менять оригинальный ремешок «Hidden Glow Vol. 2», так как он идеально дополняет белый дизайн.

Модуль и функционал

Как и другие версии без солнечной батареи и Bluetooth, GA2100HDS7A1 оснащён модулем 5611, работающим на двух элементах SR726W с ресурсом около трёх лет. Несмотря на начальный уровень, модуль 5611 предлагает все стандартные функции G-Shock: секундомер, будильник, таймер обратного отсчёта, мировое время, автоматический календарь и подсветку. Хотя предпочтительнее был бы солнечный механизм, его реализация с синим светящимся циферблатом маловероятна, так как солнечные модели требуют полупрозрачного циферблата для прохождения света к солнечным панелям. Кроме того, использование простого кварцевого модуля позволяет сохранить доступную цену серии.

Итог: стоит ли покупать?

Привлекательность белых часов понятна — они предлагают уникальный визуальный стиль, отличающийся от большинства других моделей в коллекции. Независимо от того, покупаете ли вы скромный Casio G-Shock или дорогой Richard Mille, белые часы редко становятся повседневным выбором из-за ограниченной универсальности стиля. В те редкие моменты, когда хочется надеть белые часы, значительная часть удовольствия связана с их необычным цветом. В этом плане Casio G-Shock «Hidden Glow Vol. 2» GA2100HDS7A1 — отличный вариант, позволяющий получить удовольствие от белого дизайна без больших затрат.

Цена и доступность

Благодаря синим фосфоресцирующим циферблатам модели серии «Hidden Glow Vol. 2» стоят немного дороже стандартных начальных моделей, однако бренд не взимает дополнительную плату за онлайн-эксклюзивы. Розничная цена Casio G-Shock «Hidden Glow Vol. 2» GA2100HDS7A1 составляет $110, что примерно на 10 долларов дороже самых дешёвых моделей GA2100. Для тех, кто ищет белые часы с уникальным светящимся циферблатом, GA2100HDS7A1 — привлекательный и доступный вариант, сочетающий в себе прочность и беззаботный спортивный стиль, характерный для G-Shock.