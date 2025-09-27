Практический обзор двух часов Praesidus Victory Day

Для молодого бренда, который обычно специализируется на военной тематике — полевых часах и хронографах, это стало первым опытом создания нарядных моделей.

Но даже если это и классические часы, они не были бы Praesidus без связи с историческим военным событием. Новая коллекция Praesidus Victory Day посвящена 80-й годовщине Дня Победы — окончанию Второй мировой войны. У нас была возможность лично познакомиться с двумя из четырёх доступных моделей и узнать больше о первой серии классических часов Praesidus.

Первое впечатление от моделей Victory

Когда новые модели Victory оказались у меня на столе, я был несколько удивлён появлением пары классических часов от Praesidus. Признаюсь, я ещё не читал пресс-релиз, поэтому вы поймёте моё удивление. Но как только я начал изучать коллекцию, все пазлы быстро сложились. Это своего рода веха для бренда и его аудитории. Коллекция Victory Day не посвящена боевым событиям, а сосредоточена на мире и процветании, которые наступили после войны.

Часы Praesidus Victory

В этом обзоре я сосредоточусь на двух моделях, которые были у нас в офисе, и расскажу о том, как они ощущаются на руке. Начнём с технических характеристик.

Обе модели имеют корпуса из нержавеющей стали 316L с золотым PVD-покрытием. Эти классические корпуса имеют диаметр 38 мм, толщину 10,8 мм и расстояние от ушка до ушка 46,5 мм. Внутри установлены циферблаты шампань и чёрного цвета — именно эти модели мы получили на обзор. В коллекции также есть версия из нержавеющей стали с чёрным циферблатом и золотая модель с белым циферблатом.

Дизайн циферблатов обеих моделей схож: крупные цифры на отметке 12 часов и сочетание накладных точек и треугольных индексов для остальных часов. На циферблате версии шампань цифры 12 и метки на 3, 6 и 9 часах выполнены в золотом цвете, остальные — серебристые.

На первый взгляд, точки тоже кажутся золотыми, но это отражение цвета циферблата — интересная визуальная деталь, которая мне понравилась. Единственный текст на циферблате — логотип бренда и название модели, расположенные в верхней части и выполненные чёрным цветом. Они гармонируют с чёрной минутной разметкой на скошенных внешних краях циферблата. В остальном циферблат чистый и аккуратный, а золотые стрелки «дафина» завершают образ.

Отличия моделей Praesidus Victory

Циферблат версии Classic с чёрным цветом немного отличается. Во-первых, он матовый и почти кажется тёмно-серым. Честно говоря, мне такой вид очень понравился. Кроме того, все детали на циферблате — от накладных индексов до текста, минутной разметки и стрелок — выполнены в золотом цвете.

Общий стиль и внешний вид напоминают классические наручные часы 40–50-х годов, что полностью соответствует эпохе. Такой дизайн обладает особым шармом и наверняка понравится поклонникам бренда.

На обратной стороне часов расположена специальная памятная задняя крышка. Она покрыта античным серебром, а рельефные элементы имеют полированную отделку. Оливковые ветви — символ мира — покрыты золотом, что добавляет цветовой акцент. В целом, задняя крышка рассказывает историю часов. Это делает модели Victory Day настоящими «если знаешь — поймёшь» часами, которые я очень люблю. С лицевой стороны нужно хорошо знать, что перед тобой, чтобы оценить их по достоинству.

Механизм Miyota внутри

Внутри корпусов установлены калибры Miyota 9039. Этот автоматический механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 24 камня и обеспечивает запас хода до 42 часов.

Как многие знают, этот механизм — одна из премиальных моделей Miyota. Серия 9000 стала популярным выбором для многих небольших брендов благодаря доступной цене и высокой надёжности. Это делает Miyota 9039 идеальным выбором для коллекции Victory Day.

Ношение часов Praesidus Victory

На запястье эти часы раскрывают свой истинный шарм. Кратко говоря, они обладают большим винтажным очарованием, но при этом имеют современные пропорции. В 1940-х годах большинство часов были гораздо меньше, но увеличение корпуса в новых моделях — отличное решение.

Диаметр 38 мм остаётся умеренным, но часы выглядят менее громоздкими на более крупных запястьях. При первом прикосновении сразу бросаются в глаза великолепные коричневые кожаные ремешки. Их качество на высоте, и они обеспечивают комфортное ношение.

Ещё одна деталь, которая мне понравилась — угловатая золотая PVD-застёжка. Стилистически она немного отличается от элегантного корпуса, но выполнена аккуратно и красиво, с сочетанием матовых поверхностей и полированных фасок.

Из двух моделей Victory мне больше понравилась версия Classic с чёрным циферблатом. Я уже не раз говорил на Onewatch о своей любви к сочетанию чёрного и золота, так что мой выбор вполне логичен.

Итоговые впечатления о Praesidus Victory

В целом, эти две модели Praesidus Victory доставляют удовольствие при ношении. Но давайте будем честны: если вы ищете винтажные классические часы с настоящим шармом, скорее всего, вы выберете настоящую винтажную модель с богатой историей и тем же очарованием.

Однако мы знаем, что для часов Praesidus важна не только внешность и комфорт. За каждой моделью стоит своя история, и именно поэтому у бренда так много поклонников.

История этой новой серии несколько отличается даже для Praesidus. Если бренд обычно чтит боевые события, то эти часы рассказывают историю надежды и новых начинаний. Такой нарратив лучше подходит для классических часов, чем для военных полевых моделей. Поэтому моё первоначальное удивление быстро сменилось улыбкой и уважением к тому, чего достиг Оскар Шабра, основатель Praesidus, с этой новой серией.

Если вы поклонник Praesidus, вам наверняка понравятся эти новые часы, которые доступны для предзаказа по цене 580 долларов США и будут доставлены в ноябре. В целом, коллекция Praesidus Victory Day — это шаг в сторону от привычного ассортимента бренда. Но, поняв их смысл, вы осознаете, что это отличное расширение того, что Praesidus умеет делать лучше всего.

Если вас заинтересовали эти часы, подробнее можно узнать на специальной странице на сайте Praesidus.