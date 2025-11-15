Практический обзор Gagà Laboratorio Labormatic Azzurro

Некоторые часы требуют подробного объяснения, чтобы понять их суть.

Gagà Laboratorio Labormatic Azzurro — нет. С первого взгляда становится ясно, что это итальянский продукт. От плавных форм, напоминающих гальку, до насыщенных синих оттенков и игривого использования геометрии — часы демонстрируют свой дизайн с гордостью. Они уверенные, выразительные и немного нестандартные, и именно поэтому они работают.

Я взял Gagà Laboratorio Labormatic Azzurro с собой в недавнее путешествие на Родос, чтобы проверить, как они покажут себя в реальных условиях. Обычно я не выбираю такие смелые и стилизованные модели для повседневного ношения, но именно это и привлекло меня. Мне было интересно, как часы впишутся в мой распорядок и повседневную жизнь в течение недели.

Умный способ отображения часов вместо прыгающего часа

На первый взгляд может показаться, что Labormatic Azzurro оснащены прыгающим часом — окошко на отметке 12 часов действительно это напоминает. Однако механизм гораздо проще и изящнее. Вместо резкого перехода с одного часа на другой диск плавно скользит между цифрами, обеспечивая непрерывный переход.

Особенность — «промежуточная» цифра. Вместо отображения двух половинок цифр Gagà Laboratorio вставляет промежуточное число, позволяющее одновременно видеть текущее время и направление движения. Это позволяет мгновенно определить, в какую сторону движется часовой диск, и элегантно решает проблему промежуточного отображения. Такой подход сочетает аналоговую плавность и цифровую четкость, придавая часам уникальный характер.

Минуты читаются так же интуитивно. Маленький размытый прямоугольник движется по круговой дорожке в центре циферблата, точно указывая каждую минуту красным треугольником. Несколько повторных прочтений — и это становится естественным. Возможно, это занимает немного больше времени, чем чтение традиционной стрелки, но соответствует методичному характеру часов.

Скульптурная форма корпуса Labormatic Azzurro

Дизайн корпуса Labormatic Azzurro кажется одновременно плавным, органичным и точным. Диаметр составляет 42 мм, толщина — 13,3 мм. Несмотря на внушительные размеры на бумаге, часы прекрасно сидят на запястье благодаря изогленному профилю и коротким ушкам.

Gagà Laboratorio явно вдохновлялись минимализмом Баухауса, но интерпретировали его через призму итальянского стиля. Это функциональная красота, выполненная с теплотой, а не сдержанностью.

Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с сочетанием полированных и матовых поверхностей. Двойное изогнутое сапфировое стекло почти бесшовно переходит в корпус, создавая гладкую поверхность, которая одновременно тактильна и элегантна. Сбоку заметен небольшой, но продуманный уступ между стеклом и верхней частью корпуса, добавляющий глубину форме. Полированная верхняя часть плавно переходит в матовый средний корпус и далее в ушки. Снизу эта игра поверхностей становится еще более выразительной.

Заводная головка расположена на отметке 12 часов, что обычно не вызывает у меня симпатии, но здесь это решение оправдано. Оно сохраняет симметрию и непрерывность линий корпуса. Боковая головка нарушила бы этот баланс, и Gagà Laboratorio мудро этого избегли.

Часы имеют водозащиту 5 атм, что идеально соответствует их назначению. Это не спортивная модель, и я не планировал нырять в бассейн с ними на руке. Тем не менее, такой уровень защиты обеспечивает спокойствие при повседневном использовании. Немного пота или влажности не повредят часам и не испортят день. Антибликовое покрытие сапфира эффективно снижает отражения, обеспечивая хорошую читаемость циферблата даже при ярком свете.

На обратной стороне установлен прозрачный сапфировый задник, закрепленный четырьмя винтами.

Надежный и тихий механизм G100

Внутри установлен механизм La Joux-Perret G100, который я уже отмечал ранее и который продолжает впечатлять. Запас хода составляет 68 часов, что значительно превосходит аналоги от Sellita и ETA. Gagà Laboratorio оснастили механизм фирменным ротором с логотипом бренда, видимым через прозрачную заднюю крышку. Это добавляет часам уверенный итальянский шарм.

В модели Azzurro отсутствует секундная стрелка, как и в других Labormatic, и это сделано намеренно. Вместо нее небольшой вращающийся диск с логотипом Gagà закрывает центральную ось, служа тонким индикатором работы механизма и сохраняя чистоту дизайна. Для таких изысканных часов это правильное решение.

Ремешок и застежка с продуманными деталями

Ремешок из кожи Saffiano ручной работы (кстати, произведён в Италии) заслуживает отдельной похвалы за комфорт и стиль. Его текстура придает характер, а материал одновременно прочен и мягок на запястье. Даже в жаркую погоду ремешок оставался удобным и сохранял форму. Светло-голубой оттенок идеально дополняет цвета циферблата, усиливая тему Azzurro. Точный цвет сложно описать — это не детский голубой и не ледяной, а что-то среднее.

Фирменная застежка повторяет дизайн логотипа, отличается плавными переходами и надежной конструкцией, что придает ощущение солидности на внутренней стороне запястья. Многие бренды пренебрегают этим элементом, но Gagà Laboratorio рассматривает его как часть общего дизайна часов. Каждый раз, застегивая ремешок, вы ощущаете продуманность деталей. Крупные бренды, обратите внимание — застежка важна!

Ношение Labormatic Azzurro: впечатления и удобство

На руке Labormatic Azzurro смотрятся великолепно. Диаметр 42 мм воспринимается современно, но не громоздко, а толщина 13,3 мм придает часам необходимое присутствие. Округлая форма плотно облегает запястье, а двойное изогнутое сапфировое стекло визуально делает часы тоньше, чем они есть на самом деле. Несмотря на кажущиеся клише, все это соответствует действительности.

Я в основном носил Labormatic Azzurro вечером — на ужинах и прогулках по отельному комплексу, и часы идеально подходили для такой обстановки. Это скорее нарядная модель с современным акцентом, которая лучше всего раскрывается в расслабленной атмосфере.

Часы привлекли внимание и вызвали несколько комплиментов. Это редкость, особенно от людей, не увлеченных часами — например, от соседа по столу и бармена. Это говорит о том, насколько дизайн удачно воспринимается визуально.

При цене 3900 швейцарских франков (без НДС) Labormatic Azzurro находится в сегменте, где дизайн, механика и отделка должны выдерживать серьезную проверку. К счастью, они это делают. Конструкция ощущается качественной, исполнение — цельным, а результат — часы, которые выглядят и ощущаются дороже своей стоимости. Это нарядная модель с характером, которая выделяется по правильным причинам.

Итальянская креативность в лучшем виде

Gagà Laboratorio Labormatic Azzurro — это итальянский дизайн в его наиболее уверенном проявлении. Он выразителен, но не чрезмерен, смел, но не безвкусен. Каждая деталь — от умного отображения часов до скульптурного корпуса и фирменных элементов — продумана. Это не часы для ежедневного ношения, и именно в этом их сила. Labormatic Azzurro напоминает, что часы могут удивлять продуманными и качественно выполненными решениями. И именно этого я ожидаю от часов.

Мои друзья и коллеги подтвердят, что это не тот тип часов, к которому я обычно склоняюсь, но в них было что-то, что вызвало у меня интерес попробовать. И я рад, что сделал это. Labormatic Azzurro напомнили мне, что иногда стоит выйти из зоны комфорта, потому что результат может приятно удивить.

Для дополнительной информации посетите официальный сайт Gagà Laboratorio.