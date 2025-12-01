Практический обзор Glashütte Original PanoMaticCalendar Platinum

Сегодня мы подробно рассмотрим ограниченную серию Glashütte Original PanoMaticCalendar Platinum.

Этот пример наглядно демонстрирует, как кардинально меняется внешний вид часов при смене циферблата и цветовой гаммы. Как следует из названия, корпус выполнен из одного из моих любимых благородных металлов — платины.

Часы Glashütte Original всегда вызывают восхищение благодаря высококлассной отделке и характерным региональным особенностям. Да, большинство моделей имеют крупные размеры, что востребовано у значительной части покупателей. Новинка PanoMaticCalendar Platinum сочетает два моих любимых оттенка с ажурным циферблатом и хорошо читаемыми усложнениями. Рассмотрим их подробнее.

Особенности модели Glashütte Original PanoMaticCalendar Platinum

Трудно поверить, что я последний раз обозревал родственную модель в 2024 году. Тогда часы были более традиционными — корпус из 18-каратного красного золота и опалиновый серебристый циферблат. Это была классика, ожидаемая от Glashütte Original. Сегодняшняя версия — настоящее открытие. По сути, это те же часы, но без внимательного осмотра сложно заметить разницу.

Корпус PanoMaticCalendar Platinum имеет диаметр 42 мм, расстояние от ушка до ушка — 49,4 мм, толщина — 12,4 мм. Он выполнен из платины и оснащён сапфировыми стеклами с обеих сторон. Как и у золотой версии, водозащита составляет 50 метров. Однако с тёмно-синим ремешком из кожи аллигатора и платиновым складным замком лучше не погружать часы в воду.

Эстетика скелетонизированного циферблата

Циферблат модели выполнен из латуни с матовым тёмно-синим покрытием и сочетает гладкие и концентрически гравированные поверхности. Чередование отделок придаёт циферблату солидность, несмотря на значительные ажурные участки. Прозрачные элементы подчёркивают фирменные полоски Glashütte, которые эффектно смотрятся на синем фоне и синих дисках панорамной даты.

Дополнительно на циферблате установлены накладные индексы из белого золота, синие стальные стрелки и белый люминесцентный состав Super-LumiNova на основных стрелках и метках. Функционально самый крупный субциферблат отображает часы и минуты, пересекается с меньшим для секунд. Рядом расположен индикатор панорамной даты, а на внешнем концентрическом кольце — синий сектор с белым номером месяца. В правом верхнем углу находится индикатор фаз Луны в тех же цветах. Несмотря на обилие информации, всё расположено логично и удобно для восприятия.

Механизм собственного производства — калибр 92-11

В основе PanoMaticCalendar Platinum лежит автоматический калибр 92-11, разработанный и произведён внутри мануфактуры Glashütte Original. Он отличается от версии 92-09 в розовом золоте, что, вероятно, связано с улучшенной отделкой верхней пластины. По техническим характеристикам это мощный механизм с запасом хода 100 часов и частотой 28 800 полуколебаний в час. Механизм отрегулирован в шести положениях и оснащён антимагнитной кремниевой спиралью баланса.

Как и положено часам высокого класса, механизм украшен традиционной отделкой: полосками, фасками и родиевым покрытием. Двойной гусиный механизм регулятора украшен тонкой гравировкой — фирменным знаком региона. Скелетонизированный ротор с двойной буквой «G» содержит груз из 21-каратного золота.

В эксплуатации механизм требует корректировки только 1 марта из-за особенностей февраля. Для этого на боковой части корпуса около отметки «2 часа» расположен небольшой кнопочный корректор. Завод механизма осуществляется при полностью нажатой заводной головке. При первом положении головку можно поворачивать против часовой стрелки для установки даты и по часовой — для месяца. Второе положение останавливает баланс и позволяет точно выставить часы и минуты.

Ношение Glashütte Original PanoMaticCalendar Platinum на запястье

С крупными размерами часы заметно выделяются на руке. Однако благодаря элегантному ремешку из кожи аллигатора они подходят для самых торжественных мероприятий. В то же время модель гармонично смотрится с джинсами и рубашкой или свитером. По моему мнению, это идеальные часы для изысканного рождественского или новогоднего вечера. В целом, это изящная и утончённая модель, которая мне нравится даже больше, чем версия с закрытым циферблатом.

Цена и доступность

Glashütte Original PanoMaticCalendar Platinum была выпущена в конце лета и поступила в продажу в начале осени. Однако цветовая гамма кажется особенно подходящей для зимнего сезона. Выпуск ограничен 150 экземплярами, каждый из которых пронумерован на платиновом и сапфировом заднем стекле корпуса. Цена установлена на уровне €44 000 / US$43 800 / £36 900. Это не бюджетная модель, но вполне ожидаемая стоимость для сложных платиновых наручных часов. Модель достойна внимания для тех, кто интересуется подобным типом часов. Поделитесь своим мнением и расскажите, нравится ли вам эта версия больше, чем классические с закрытым циферблатом.

Технические характеристики часов Glashütte Original PanoMaticCalendar Platinum

Параметр Значение Модель PanoMaticCalendar Platinum Референс 1-92-11-01-03-61 Циферблат Синий, скелетонизированный, матовое покрытие «винил» с концентрической гравировкой, люминесцентные точки с Super-LumiNova, накладные индексы из белого золота Размер корпуса 42 мм (диаметр) × 49,4 мм (ушко-ушко) × 12,4 мм (толщина) Задняя крышка Платина и сапфировое стекло Механизм Glashütte Original 92-11: автоматический с ручным заводом и остановкой секунд, частота 28 000 пк/ч (4 Гц), запас хода 100 часов, 53 камня, кремниевая спираль баланса, груз из 21К золота на роторе Водозащита 5 бар (50 метров) Ремешок Синий кожа аллигатора из Луизианы (ширина 21 мм) с платиновым складным замком Функции Время (часы, минуты, секунды), годовой календарь (день и месяц), фазы Луны Цена €44 000 / US$43 800 / £36 900 Особенности Ограниченная серия 150 пронумерованных экземпляров

Данный обзор демонстрирует, как сочетание платинового корпуса и скелетонизированного циферблата создаёт уникальный образ в коллекции Glashütte Original, сохраняя при этом традиции и техническое совершенство марки.