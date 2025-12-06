Практический обзор: компактные часы Longines Spirit Pilot Flyback 39.5

Longines в последнее время совершает значительные изменения.

За последние пять лет бренд сменил генерального директора трижды, что необычно, учитывая, что Уолтер фон Канель возглавлял компанию 32 года — с 1988 по 2020 год. Очевидно, Longines стремится к внутренним преобразованиям, и новая модель Spirit Pilot Flyback 39.5, которую мы сегодня рассматриваем, может стать началом новой эры с более молодой и динамичной концепцией.

Компактный хронограф, ориентированный на энтузиастов

Новая модель Spirit Pilot Flyback 39.5 — это ответ Longines на запросы коллекционеров и профессионалов отрасли, которые давно ждали более компактный хронограф от бренда. В отличие от предыдущей крупной модели Conquest Chronograph диаметром 42 мм, представленная новинка значительно удобнее и практичнее для повседневного ношения.

Новый механизм с функцией Flyback

Главным техническим новшеством стала новая ручная калибровка Longines L792.4. Это не полностью собственный механизм, а глубоко модифицированный Valjoux 7750. В обновленном механизме добавлены колонное колесо, функция flyback и кремниевая балансировочная пружина, обеспечивающая повышенную антимагнитную защиту. Ранее использовался автоматический калибр L792.2 с большим ротором, а теперь ручной механизм без ротора позволяет лучше рассмотреть работу механизма через прозрачную заднюю крышку.

Механизм L792.4 работает на частоте 4 Гц, обладает запасом хода около 68 часов и сертифицирован COSC. Его трехчетвертной мост с гравировкой в виде «женевских полос», синий колонное колесо в форме цветка и рычаг flyback создают привлекательный визуальный эффект при осмотре с обратной стороны. Это высококачественный и надежный механизм, который повышает ценность модели для коллекционеров.

Полностью обновленный дизайн корпуса

Spirit Pilot Flyback 39.5 уникален в каталоге Longines как самый компактный и ориентированный на энтузиастов хронограф. Диаметр корпуса 39,5 мм идеально подходит для запястья 16,5 см (6,5 дюйма), обеспечивая комфортное ношение. Толщина корпуса составляет 13,4 мм — немного больше, чем у некоторых конкурентов, но это добавляет часам дополнительное присутствие на руке.

Корпус оснащен тонким керамическим безелем глубокого черного цвета с матовым блеском. Маркировка на безеле выполнена гравировкой и заполнена люминесцентным составом, который совпадает с подсветкой циферблата. Несмотря на ограниченное пространство из-за небольшого диаметра и ширины безеля, Longines удалось грамотно организовать расположение элементов и цветовую гамму для удобочитаемости.

Циферблат и элементы управления

Два дополнительных счетчика частично перекрывают цифры на циферблате — оптимальное решение для сохранения баланса и читаемости. Циферблат выполнен в стиле «gilt dial» с позолоченными цифрами и стрелками на черном фоне, что обеспечивает отличную видимость даже при сложном освещении. Визуально часы выглядят элегантно и хорошо фотографируются.

Особое внимание заслуживают винтажные, слегка увеличенные кнопки управления хронографом. Их размер и форма идеально сочетаются с общим дизайном, а тактильные ощущения при нажатии — с отчетливым щелчком и приятным сопротивлением — делают использование хронографа удобным и интуитивным.

Итоговая оценка модели

Spirit Pilot Flyback 39.5 — одна из лучших новинок Longines за последнее время. Модель отвечает запросам сообщества часовщиков, сочетая оптимальный размер, высокое качество отделки и эксклюзивный механизм с уникальной отделкой. Основным недостатком является цена — $5500 за версию на стальном браслете и $5300 на кожаном ремешке. Это достаточно высокая стоимость для Longines, но учитывая технические и дизайнерские преимущества, она оправдана для тех, кто ценит качество и инновации.

Ключевые преимущества Longines Spirit Pilot Flyback 39.5:

Компактный корпус 39,5 мм для комфортного ношения

Новый ручной механизм L792.4 с функцией flyback и кремниевой пружиной

Сертификация COSC и запас хода около 68 часов

Керамический безель с люминесцентной разметкой

Винтажные крупные кнопки с отличной тактильной отдачей

Высокая читаемость циферблата при любом освещении

Данная модель станет отличным выбором для коллекционеров и любителей классических хронографов с современными техническими решениями.