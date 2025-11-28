Главная » Обзор часов

Практический обзор лимитированной модели Doxa Sub 250 Ahmed Seddiqi Edition

Если вы когда-либо бывали в Дубае, то знаете, что взгляд на горизонт в сумерках в разгар лета напоминает созерцание хорошо окисленного угля.

Часы Doxa Sub 250, представленные сегодня, отлично передают это ощущение благодаря глубокому красному циферблату, который постоянно меняет оттенок от насыщенного бордового до почти вишнёвого или тёмно-коричневого — словно палящий горизонт Дубая. Эта модель входит в одну из самых ограниченных серий Doxa — всего 75 экземпляров, выпущенных в честь 75-летия магазина часов Ahmed Seddiqi.

Sub 250 Ahmed Seddiqi Edition Wrist Shot
Особенности циферблата и уникальная компоновка

Отойдя от дизайна циферблата, стоит отметить, что эта версия Sub 250 — единственная с классической компоновкой времени и даты. Традиционно Sub 250T у Doxa — это GMT-модель с дополнительной стрелкой, при этом корпус, браслет и общий дизайн остаются узнаваемыми и характерными для бренда. Интересно, что по своим габаритам и стилю эти часы ближе к меньшей модели Sub 200T, чем к современным Sub 250T.

Sub 250 Ahmed Seddiqi Dial Macro

Незначительные изменения с заметным эффектом

Хотя изменения в этой модели кажутся незначительными по сравнению с обычным каталогом Doxa, они существенно влияют на восприятие часов. Отсутствие GMT и наличие только времени и даты на более крупном циферблате по сравнению с Sub 200T придают часам свежий вид, позволяя им плотно сидеть на запястье и выглядеть более выразительно. Индексы получили больше пространства на циферблате, а уникальный красный оттенок выиграл от дополнительной «воздушности» дизайна.

Sub 250 Ahmed Seddiqi Red Dial Angled

Индексы сохранили фирменный стиль Doxa Sub — они нанесены в виде аппликаций и остались неизменными по сравнению с серийными моделями, но теперь выполнены в полированном золотом цвете, как и стрелки часов, минут и секунд. Новый глубокий золотой оттенок отлично контрастирует с насыщенным красным фоном.

Sub 250 Ahmed Seddiqi Bezel

Безель и корпус: качество и дизайн

Doxa известна одними из лучших вращающихся безелей в своём ценовом сегменте. Однонаправленный безель этой модели такой же надёжный, как и у других дайверских часов бренда, но теперь он дополнен шкалой «без декомпрессии» с чёрными восточно-арабскими цифрами. Ещё одна отличительная деталь — задняя крышка корпуса, украшенная тиснением с надписью «where legacy meets luxury» («где наследие встречается с роскошью»), цифрой 75 в центре и чёрным фоном.

Sub 250 Ahmed Seddiqi Caseback

Размер корпуса составляет 42 мм при толщине всего 11,95 мм, что обеспечивает комфортную посадку на запястье диаметром 16,5 см. По размеру эти часы заставляют задуматься, не являются ли они более подходящими для меня, чем меньшая Sub 200T. В корпус установлен немного усовершенствованный автоматический механизм Sellita SW300 с запасом хода 56 часов.

Итоговая оценка модели Sub 250 Ahmed Seddiqi Edition

Sub 250 Ahmed Seddiqi Hand Held

Лимитированная серия Sub 250 Ahmed Seddiqi — это особенная модель Doxa, в которой отсутствуют радикальные изменения дизайна, но при этом часы приобрели новый, улучшенный характер. Doxa сумела минимизировать изменения, сохранив при этом уникальность и комфорт ношения. При ограниченном тираже всего 75 экземпляров эти часы могут быть труднодоступны — на официальном сайте Doxa они сейчас не представлены. По официальным данным, модель продавалась исключительно в бутиках Seddiqi по цене 2800 евро.

Ключевые преимущества модели Doxa Sub 250 Ahmed Seddiqi Edition:

  • Лимитированная серия — всего 75 экземпляров
  • Уникальный глубокий красный циферблат с изменяющимися оттенками
  • Классическая компоновка времени и даты без GMT
  • Корпус 42 мм с толщиной 11,95 мм для комфортной посадки
  • Надёжный автоматический механизм Sellita SW300 с 56 часами запаса хода
  • Однонаправленный безель с «без декомпрессии» и восточно-арабскими цифрами
  • Элегантные золотые аппликации и стрелки

Эта модель представляет интерес для коллекционеров и любителей дайверских часов, ценящих сочетание традиций и современного дизайна.

