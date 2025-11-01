Практический обзор: лимитированные часы Citizen Attesa JAXA HTV-X H800 — космическое зрелище

Несмотря на успешные релизы последних лет, высокотехнологичная серия Citizen Attesa остаётся относительно малоизвестной среди энтузиастов.

Во многом это связано с позиционированием линейки. В целом, кварцевые часы Attesa с множеством функций занимают высокое место в ассортименте Citizen, но их дизайн обычно сдержанный, чистый и консервативный. Немного визуального блеска могло бы привлечь новый интерес к этой части бренда, и одна из последних моделей как раз подходит для этого. Названные в честь нового японского грузового транспортного средства JAXA HTV-X, предназначенного для доставки грузов на Международную космическую станцию, лимитированные часы Citizen Attesa JAXA HTV-X H800 привносят в серию глубокую космическую цветовую гамму, сочетая техническую надёжность с более смелым и выразительным внешним видом.

Корпус Citizen Attesa JAXA HTV-X H800 диаметром 42 мм выполнен из сверхлёгкого сплава Super Titanium с чёрным DLC-покрытием и, несмотря на современные тенденции, относится к крупным моделям, однако его пропорции хорошо сбалансированы. Как и у остальных представителей серии Attesa, дизайн корпуса угловатый и гранёный: острые ушки с срезанными концами, широкие полированные фаски по бокам и узкий глянцевый чёрный безель с гравировкой кодов крупных аэропортов (для использования с функцией мирового времени).

В целом часы выглядят чётко, современно и акцентируют внимание на циферблате, демонстрируя мастерство Citizen в обработке сложного титана. Лёгкий металл и глубокое чёрное покрытие визуально уменьшают размер часов, особенно в сочетании с небольшой толщиной корпуса — 10,8 мм. Модель занимает заметное место на запястье, а циферблат выделяется, но при этом часы остаются лёгкими, удобными и визуально компактными благодаря чёрному покрытию. На задней крышке выгравировано изображение самого транспортного средства JAXA HTV-X, а водозащита составляет достойные 100 метров.

Одним из главных достоинств серии Attesa является умение вместить широкий набор усложнений в простой, сбалансированный и традиционный дизайн циферблата, и Citizen Attesa JAXA HTV-X H800 не исключение. Впечатляющий набор функций размещён всего на трёх дополнительных циферблатах и простом окошке даты в положении «3 часа», при этом оформление более элегантное и классическое по сравнению с аналогами от Seiko или Casio. Субциферблат в положении «12 часов» отвечает за минуты хронографа, индикатор запаса хода и отображение перехода на летнее время — в зависимости от выбранного режима с помощью заводной головки и кнопок. На «6 часах» расположена самая насыщенная функционально шкала: хронограф с точностью до 1/20 секунды, указатель дня недели и индикатор приёма радиосигнала для точной настройки времени. Субциферблат в положении «9 часов» — простой 24-часовой индикатор с изящной отделкой (подробнее об этом ниже). Однако главная особенность модели — использование цвета и материалов.

В духе космической тематики основной циферблат выполнен из авентюрина глубокого полуночного синего цвета с эффектом мерцающих звёзд. Остальные космические отсылки более тонкие — золотистые тона стрелок и клиновидных часовых меток напоминают золотую фольгу, покрывающую большую часть внешней оболочки JAXA HTV-X, а насыщенный, почти иридисцентный синий цвет наклонного внешнего кольца с азюражем отсылает к виду солнечных панелей. Такая цветовая гамма удачно работает и добавляет драматизма формуле Attesa даже без астрономической связи, но именно отделка Citizen выводит циферблат на новый уровень. Прозрачный светорассеивающий слой, который помогает системе Eco-Drive собирать свет, становится холстом для новых текстур.

Это позволяет Citizen сделать то, что, насколько мне известно, не удалось другим брендам, работающим с авентюрином — добавить слои и текстуру этому хрупкому стекловидному материалу. Прозрачное приподнятое кольцо с минутной шкалой добавляет блеска и сегменты азюража, позволяя мерцающему авентюрину просвечивать и создавая контраст с полуматовым основным слоем циферблата. Аналогично два основных субциферблата имеют приподнятые чёрные кольца с азюражем и тонкую солнечную отделку. Особенно впечатляет субциферблат на «9 часах». Этот минималистичный индикатор создаёт ощущение глубины благодаря прозрачному азюражному полукольцу с левой стороны и простой канавке между кольцом и центром субциферблата. Несмотря на почти плоскую поверхность, он создаёт впечатление углублённого, наклонного субциферблата в стиле Speedmaster — достойное, хоть и тонкое дизайнерское решение.

В традициях Attesa внутри Citizen Attesa JAXA HTV-X H800 установлен фирменный кварцевый механизм Eco-Drive H800 с питанием от света, который предлагает усложнения, недоступные механическим часам в этой ценовой категории. Полный список функций включает радиосинхронизацию времени с атомными часами, мировое время, вечный календарь и хронограф с точностью 1/20 секунды.

Даже при отключённом сигнале настройки точность механизма составляет около +15/-15 секунд в месяц, а полного заряда хватает на 10 месяцев работы. Хотя по некоторым параметрам он немного уступает конкурентам, этого более чем достаточно для повседневного использования, даже если у вас большая коллекция. Завершает образ браслет из Super Titanium с чёрным DLC-покрытием, выполненный в угловатом, гранёном стиле на основе классического трёхзвенного дизайна. Хотя конструкция не революционная, она отлично подчёркивает работу по шлифовке и полировке корпуса. Однако крупные звенья с мужскими замками значительно увеличивают габариты часов на запястье, и для более тонких рук дизайн можно сделать привлекательнее, заменив замки на женские.

Хотя серия Citizen Attesa давно выпускает технически продвинутые и функциональные часы, ей порой не хватало эстетической искры для настоящего отклика среди энтузиастов. С лимитированной моделью Citizen Attesa JAXA HTV-X H800 ситуация меняется — бренд добавляет роскошное космическое оформление и безупречную отделку к уже надёжной платформе.

Всего будет выпущено 1300 экземпляров Citizen Attesa JAXA HTV-X H800, и часы уже доступны у официальных дилеров. Рекомендованная розничная цена на момент публикации составляет 1350 долларов США. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт бренда.