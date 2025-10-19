Практический обзор: Многомерный Micromilspec Worldtimer

В мире, где количество люксовых часовых брендов, кажется, постоянно растет, Micromilspec сосредоточен на создании лучших инструментальных часов.

Эти часы активно используются профессионалами в полевых условиях, поэтому надежность и прочность являются ключевыми факторами успеха моделей Micromilspec. Норвежский бренд может похвастаться впечатляющим списком профессиональных клиентов — от специализированных армейских подразделений до военно-воздушных сил и пожарных бригад. Последнее творение бренда — Micromilspec Worldtimer. Эти современные пилотские часы попадут на запястья профессионалов ВВС и небольшой группы частных клиентов. Пора узнать о них больше.

Один из моих любимых практических опытов прошлого года — время, проведенное с Micromilspec Milgraph. Спросите меня, какие часы я бы выбрал для ежедневного ношения в самых сложных условиях, и я всегда отвечу — Milgraph. Они действительно настолько хороши. С новым Worldtimer Micromilspec делает следующий шаг в создании идеальных пилотских часов. По функциям они схожи с Milgraph, но дизайн несколько отличается. Может ли новый Worldtimer быть еще лучше? Практический опыт даст окончательный ответ.

История Micromilspec Worldtimer

С первого взгляда Worldtimer сразу узнается как часы Micromilspec. Современный, угловатый дизайн корпуса стал фирменным стилем бренда и легко узнаваем. Он не только отлично выглядит, но и является продуманным и эргономичным решением. В результате часы удобно сидят на руке, несмотря на внушительные размеры. Для Worldtimer использован тот же корпус, что и для Milgraph, поэтому я знал, что это будут удобные часы. Но об этом чуть позже.

Начнем с технических характеристик. Worldtimer оснащен корпусом диаметром 42 мм из титана Grade 5 толщиной 15 мм, расстоянием от ушка до ушка 50,3 мм и водозащитой до 200 м. Как и следовало ожидать, это крупные часы. Но разве не этого ждешь от прочного, ориентированного на военное применение инструмента?

Если бы что-то и можно было улучшить, так это толщину корпуса. Это повысило бы комфорт ношения и сделало бы часы просто идеальными. Однако, зная скрупулезность команды Micromilspec, уверен, что они уже проделали большую работу, чтобы сделать часы максимально удобными.

Классические дизайнерские решения в современной интерпретации

Несмотря на внушительные размеры, Micromilspec Worldtimer не кажется громоздким или тяжеловесным благодаря титановому корпусу. Существенное отличие от Milgraph — отделка корпуса. Если Milgraph имеет полностью матовый микропескоструйный корпус, то Worldtimer дополнен полированными фасками, а безель и заводная головка отполированы для дополнительного визуального блеска. Двухсторонний безель оснащен матовой черной пескоструйной керамической вставкой с 24 городами, представляющими разные часовые пояса. Благодаря полированной верхней поверхности названия городов хорошо контрастируют с матовым фоном, что облегчает их чтение.

Справа на корпусе расположена завинчивающаяся заводная головка, защищенная скошенными защитными выступами. Хорошо интегрированные кнопки хронографа немного выступают, но это не нарушает плавных линий корпуса. Циферблат также связан с одной из первых моделей Micromilspec.

Одним из первых заказов бренда были часы для пилотов Королевских ВВС Норвегии, работающих в разных часовых поясах. Дизайн циферблата Worldtimer возвращается к этим истокам. Как видно, он гораздо более традиционный по сравнению с более абстрактным и минималистичным циферблатом Milgraph. Поэтому дизайн циферблата Worldtimer больше понравится поклонникам классических пилотских часов.

Отличная читаемость и максимальный контраст

Micromilspec предлагает Worldtimer с белым или черным циферблатом, каждый из которых комплектуется подходящим или контрастным резиновым ремешком. Для этого обзора у нас была версия с черным циферблатом и соответствующим ремешком. Его матовый циферблат имеет зернистую текстуру с нанесенными индексами, заполненными белым люминесцентным составом Super-LumiNova X1. Часовые метки входят в открытую минутную шкалу, которая окружает арабские цифры, также обозначающие часы. Эти цифры играют ключевую роль, придавая циферблату более традиционный вид. На безеле расположена 24-часовая шкала GMT для отображения времени в другом часовом поясе.

В положении «3 часа» находится большое окошко с тремя датами и крупным треугольным указателем, показывающим текущую дату. На противоположной стороне, в положении «9 часов», размещен логотип бренда, как это принято у Micromilspec. Врезанные субциферблаты хронографа расположены в позициях «6» и «12 часов».

Над циферблатом парят четыре центральные черные стрелки. Скелетонизированные часовая и минутная стрелки заполнены белым люмом, а центральная стрелка хронографа и стрелка GMT в форме стрелы имеют белые светящиеся наконечники.

Механизм La Joux-Perret L122

Под титановым задним корпусом с логотипом Micromilspec скрывается механизм La Joux-Perret L122, который приводит в движение Worldtimer. Автоматический хронограф с функцией GMT работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 26 камней и обеспечивает запас хода до 60 часов. Калибр представляет собой GMT-механизм с функцией «caller-style», что означает: если открутить заводную головку и вытащить ее в первое положение, можно установить/отрегулировать дату и стрелку GMT. При выдвижении головки во второе положение регулируется время.

Ношение Micromilspec Worldtimer

После установки времени и даты дома, а также времени в другом часовом поясе, часы надежно садятся на запястье. Как уже упоминалось, Micromilspec Worldtimer не слишком тяжелые, но ощущаются прочными и внушительными. В сочетании с размерами это часы, которые заявляют о себе. Worldtimer не проскальзывает под манжету рубашки и не должен этого делать. Это военные пилотские часы, созданные для помощи профессиональным пилотам во время военных миссий или для сопровождения ограниченного числа частных клиентов в их экстремальных приключениях.

Качество сборки Worldtimer впечатляет и заметно в каждой детали — от посадки на руке до работы завинчивающейся заводной головки и запуска, остановки и сброса хронографа.

Мне очень нравятся легкие, но четкие щелчки кнопок при работе с хронографом. Они внушают уверенность в качестве сборки часов. Еще одна примечательная деталь — текстурированный резиновый ремешок с титановым пряжкой. Он прочный, но достаточно гибкий, чтобы легко обхватывать запястье.

Итоговые впечатления о Micromilspec Worldtimer

Я носил Micromilspec Worldtimer несколько дней и быстро вспомнил, почему часы этого норвежского бренда так хороши. Они созданы для конкретной цели и быстро предоставляют владельцу всю необходимую информацию. Worldtimer делает это лучше, чем Milgraph, поскольку он менее минималистичен и абстрактен. Более традиционный подход к дизайну циферблата делает Worldtimer идеальными пилотскими часами с функциями хронографа и GMT.

Часы невероятно удобны в ношении, и я снова убедился, почему так люблю Micromilspec. Современный дизайн корпуса, качественное исполнение всех деталей и внимание к мелочам делают эти часы одними из лучших инструментальных моделей. Новый Worldtimer — еще одно подтверждение этому, и мне очень понравилось проводить время с этими часами. Однако, несмотря на то, что Worldtimer более читаем, чем необычный destro Milgraph, последний остается моим фаворитом. В этих часах есть некая абстрактная черта, которая меня очаровывает, и именно поэтому я однажды решусь на покупку Milgraph.

Worldtimer доступен ограниченному числу поклонников

Несмотря на мою привязанность к Milgraph, Micromilspec Worldtimer — лучшие часы, если вы хотите более традиционный пилотский хронограф с функцией GMT. Это прекрасно спроектированные, сконструированные и исполненные часы, которые демонстрируют, почему Micromilspec — такой особенный бренд. Новый Worldtimer входит в ежегодную коллекцию, что означает, что бренд выпускает всего 75 экземпляров в год. Они доступны ограниченному числу клиентов. Вы можете заказать свои часы сейчас за €3500 на официальном сайте бренда. Учитывая то, что вы получаете за эти деньги, считаю, что новый Micromilspec сложно превзойти.