Практический обзор Möels & Co 528 S2 Vistamare

Вас можно простить, если вы никогда не слышали о Möels & Co — молодой британской марке, специализирующейся на тщательно продуманных современных часах.

Я тоже не знал о компании до тех пор, пока не посетил в прошлом месяце выставку World Time UK в аэропорту Хитроу в Лондоне. Среди множества часов от небольших брендов новая модель 528 S2 выделялась особенно ярко. А когда основатель и дизайнер Бетина Менескал неожиданно прислала мне письмо с предложением лично познакомиться с прототипом новинки, я с радостью согласился.

Несмотря на относительно спокойный общий рынок часов, сегмент микробрендов бурлит новинками как от новичков, так и от известных марок. Да, рост затрат повлиял на этих небольших производителей, но это не остановило постоянный поток новых релизов. Некоторые из них действительно хороши, некоторые — просто средние, а некоторые быстро забываются. На фоне множества похожих моделей выделяется оригинальная 528 S2 от Möels & Co — она сразу привлекает внимание. Конечно, дизайн необычен и подойдет не всем, но это вовсе не недостаток.

Möels & Co 528 S2 Vistamare

Название 528 S2 указывает на то, что это вторая серия модели. Ранее выходили похожие часы с автоматическим механизмом, более толстым корпусом и иными деталями. Новинка выполнена исключительно в прямоугольном корпусе из нержавеющей стали 316L с формой «TV» размером 42×32 мм. Приятно отметить, что толщина корпуса всего 8,7 мм, включая изогнутое сапфировое стекло с шестью слоями внутреннего антибликового покрытия. Несмотря на угловатую форму стекла, водозащита составляет достойные 50 метров.

Пять вариантов циферблатов с узором Astra

Компания Möels & Co дала этому дизайну циферблата название Astra — оно связано с лучеобразным узором, исходящим от центральной оси. Нет, вам не показалось: алмазной огранки стрелки смещены относительно центра большого циферблата. Сначала это создает иллюзию, сбивающую с толку, но в итоге гармонично уравновешивает широкую форму корпуса.

Циферблаты доступны в пяти цветах. Каждый выполнен на алюминиевой основе и вручную окрашен в один из четырех металлических оттенков или в один глянцевый. Металлические цвета — лососевый, сине-зеленый, серебристый и черно-серебристый микс. Единственный глянцевый — черный, и именно он оснащен люминесцентными стрелками. Для обзора я выбрал сине-зеленую версию под названием Vistamare. На солнце циферблат переливается, меняя оттенки от насыщенного синего до зеленого в зависимости от угла и освещения. Отмечу, что в прототипе стрелки были не идеально выровнены.

Механизм с ручным заводом La Joux-Perret D101

В модели Möels & Co 528 S2 установлен механизм La Joux-Perret D101 с ручным заводом и 18 камнями — недавно ставший любимцем часовой индустрии. Он виден через смещенное окошко в корпусе и украшен декором Côtes de Genève на верхних пластинах. Частота баланса — 21 600 полуколебаний в час, запас хода — 50 часов. Управление временем осуществляется с помощью аккуратно оформленной рифленой заводной головки. Я приветствую выбор именно этого механизма вместо автоматического — он лучше вписывается в эстетику и помогает сделать корпус тоньше.

528 S2 на запястье

Нельзя не заметить, что 528 S2 выглядит на запястье очень необычно. Широкий корпус с ретро-оттенком удобно сидит благодаря умеренной длине от ушка до ушка. Конечно, к такому дизайну нужно привыкнуть, если вы не коллекционер, например, омег 1970-х годов серии Constellation. Лично мне часы показались комфортными и приятно отличающимися от привычных моделей.

Еще один приятный момент — выбор поставщика ремешков. Möels & Co сотрудничает с Delugs. Для этой модели доступны 20-миллиметровые ремешки из кожи Epsom черного, коричневого или синего цвета с классической стальной застежкой. Для более современного образа предлагается белый ремешок из резины FKM с застежкой на пружинной скобе. Кожаный ремешок придает часам более классический вид, а белый резиновый — спортивный. Я провел больше времени с кожей, но оба варианта отлично сочетаются с дизайном.

Итоговые впечатления о Möels & Co 528 S2

528 S2 — довольно смелые наручные часы в стиле dress watch, и я ценю их за нестандартный эстетический подход. Конечно, некоторым они могут показаться слишком экстравагантными, но это нормально — когда часы вызывают разные мнения. По цене модель доступна сейчас для предзаказа на сайте бренда по специальной цене £1,350. В дальнейшем цена вырастет до £1,650. Несмотря на ощущение качества, ценовой сегмент достаточно конкурентный. Однако с учетом успеха таких моделей, как Dennison ALD, Anoma A1 и других ретро-современных часов нестандартной формы, возможно, время для таких новинок пришло. Поделитесь своим мнением и не забудьте подписаться на Möels & Co в соцсетях, чтобы примерить их на ближайших часовых мероприятиях.

Технические характеристики часов