Практический обзор Montblanc Iced Sea Automatic Date Diver

Неделя в мире часов выдалась насыщенной: на рынок вышли новые Omega Seamaster Planet Ocean и Tudor Ranger 36 мм с бежевыми и чёрными циферблатами. Сегодня мы отойдем от этих релизов и сосредоточимся на Montblanc, представив подробный обзор их впечатляющей, хоть и массивной модели Iced Sea Automatic Date. Это первая рецензия Montblanc на нашем блоге, и бренд стал уже 166-м в нашем каталоге. Особая благодарность магазину Gem Bijou из Торонто за предоставленный образец для детального изучения.

Первый дайвер Montblanc: исторический контекст и особенности

Интересно, что Montblanc присоединился к тренду крупных брендов с богатой историей, выпускающих свои первые дайверские часы — как недавно сделал Hanhart с Aquasphere Freefall. Ранее Montblanc специализировался на классических моделях и прежде всего известен своими письменными принадлежностями и кожаными изделиями премиум-класса. Новый дайверский Iced Sea Automatic Date демонстрирует серьёзное расширение часового ассортимента, что связано с растущей популярностью сегмента спортивных часов.

В отличие от Hanhart, который сделал акцент на утилитарности, Montblanc сохранил фирменный стиль, добавив в модель уникальный циферблат с узором, напоминающим ледник. Этот узор выполнен не просто печатью, а с применением сложной техники «gratte-boise» — редкой в современном часовом деле, особенно для крупных спортивных дайверов. При взгляде с обычного расстояния кажется, что циферблат сделан из метеорита или натурального камня, хотя Montblanc не уточняет материал. Цена в $4700 указывает, что это скорее художественный приём, а не драгоценный материал.

Детальный осмотр циферблата и дизайна

Макросъёмка раскрывает технику «gratte-boise» — гравировку, имитирующую царапины на льду. Слово «gratte» во французском означает «царапины», что точно описывает этот эффект. Модель, представленная нам, имеет серый циферблат, а также доступны варианты с синим, зелёным и чёрным цветами. Серый вариант наиболее реалистично передаёт оттенок льда. Остальные элементы циферблата соответствуют современным стандартам: нанесённые метки с люминесцентным покрытием, часовая и минутная стрелки в форме собора, а секундная стрелка длинная и тонкая с ярким люминесцентным наконечником.

Спортивный корпус и эргономика

Хотя Montblanc не новичок в спортивных часах, дайверская модель вызывает особый интерес. Это не классический компактный дайвер, как Tudor BB58, а более крупный и массивный корпус диаметром 41 мм, который на запястье ощущается ближе к 42–43 мм. Это связано не с шириной ушек или громоздкостью корпуса — они умеренные, а с визуальным восприятием большого открытого циферблата и компактных меток.

Ширина ушек стандартная — 20 мм, что облегчает замену ремешков и эксперименты с цветами и материалами. Толщина корпуса — 12,9 мм, что типично для часов такого класса. На запястье модель сидит комфортно, без излишней массивности, и готова к погружениям на глубину до 300 метров.

Корпус и браслет выполнены преимущественно с матовой шлифовкой, за исключением двух полированных полос на звеньях браслета и фасок на корпусе. Это подчёркивает спортивный характер и практичность — царапины на поверхности будут менее заметны при активном использовании.

Механизм MB 24.17: технические характеристики

Внутри установлен механизм MB 24.17 на базе Sellita — простой и надёжный калибр с функциями часов, минут, центральной секундной стрелки и даты на позиции «3 часа». Частота колебаний — 28 800 полуколебаний в час, 25 камней. Запас хода официально не указан на сайте Montblanc, но по разным источникам варьируется от 38 до 50 часов. Мы планируем провести собственные тесты и обновить информацию.

Выбор базового механизма оправдан для первой дайверской модели бренда — это обеспечивает стабильность и предсказуемость работы. Среди удобств — быстрая коррекция даты и функция остановки секундной стрелки, что облегчает точную настройку времени.

Итоговая оценка Montblanc Iced Sea Automatic Date Diver

Лично для меня часы слишком крупные, учитывая размер запястья 16,5 см, но для владельцев более широких запястий модель будет отличным выбором. Уникальный циферблат, выполненный в редкой художественной технике, высокое качество отделки и технические характеристики делают Iced Sea достойным представителем сегмента спортивных дайверов. Это интересное предложение для тех, кто хочет выделиться на фоне массовых моделей в насыщенном рынке дайверских часов.

Ключевые преимущества Montblanc Iced Sea Automatic Date Diver:

Уникальный циферблат с техникой «gratte-boise», имитирующий ледяную поверхность

Надёжный механизм MB 24.17 с функцией быстрой коррекции даты

Водонепроницаемость до 300 метров, подходящая для профессионального дайвинга

Комфортный корпус 41 мм с визуальным эффектом большей площади

Универсальная ширина ушек 20 мм для смены ремешков

Montblanc Iced Sea Automatic Date — это сочетание традиций высокого часового искусства и современных спортивных требований, что делает модель интересной для коллекционеров и любителей дайверских часов.