Практический обзор новой автоматической модели Circula ProSea

Circula, известная своей коллекцией высококачественных механических инструментальных часов, недавно представила свою четвертую модель для дайвинга.

Мы протестировали её в повседневных условиях и остались довольны результатом. Вдохновлённая моделями ProTrail и ProFlight, новинка ProSea сочетает классический дизайн дайверских часов с современными элементами и технологиями.

Дизайн и сотрудничество с известным дизайнером

Для создания ProSea Circula вновь привлекла международно признанного дизайнера Гая Бове, известного своей работой в Breitling и TAG Heuer. Его девиз «Меньше — значит больше, но слишком мало — не всегда достаточно» отражается в дизайне часов. Циферблат новой модели отличается выразительностью и отличной читаемостью — важными характеристиками для инструментальных часов.

Текстура циферблата с эффектом кожи манты

Циферблат ProSea выполнен с текстурой, имитирующей кожу манты. Хотя сочетание «мanta ray» и «dial» встречалось ранее, например, в моделях Seiko King Samurai и Turtle, Circula выбрала уникальный подход. Вместо изображения манты на циферблате использована её характерная текстура, напоминающая множество мелких пузырьков, схожих с кожей акулы, используемой в ремешках. Такой дизайн создаёт ощущение простора и открытости, а узкий безель визуально увеличивает диаметр часов.

Корпус и вращающийся безель

Корпус ProSea повторяет форму и размеры моделей ProTrail и ProFlight, но отличается наличием одностороннего вращающегося безеля с противочасовым направлением. Безель оснащён керамической вставкой, устойчивой к царапинам. Цифры и индексы выполнены с использованием люминесцентного швейцарского материала Super-LumiNova C3 X1, светящегося зелёным цветом. Безель с 120 щелчками на шарикоподшипнике имеет деления по минутам, что соответствует стандарту ISO 6425 для дайверских часов. Первые 15 минут выделены другим цветом для удобства отсчёта времени погружения.

Повышенная устойчивость к царапинам

Корпус ProSea изготовлен из нержавеющей стали 316L и подвергнут поверхностному упрочнению до 1200 по шкале Виккерса. Это важное преимущество для дайверских и инструментальных часов, которые часто подвергаются механическим воздействиям. Особая текстура боковых фрезерованных углублений дополнительно защищает корпус от повреждений. Водонепроницаемость до 200 метров и завинчивающаяся заводная головка делают ProSea надёжным спутником в любых водных приключениях.

Сапфировое стекло с антибликовым покрытием

Стекло ProSea выполнено из слегка выпуклого сапфира с трёхслойным внутренним антибликовым покрытием, обеспечивающим отличную читаемость. Минутная стрелка дополнительно выделена люминесцентным наполнением C3 для контраста. Высота стекла над корпусом составляет 1,2 мм, при общей толщине часов 12,9 мм. Диаметр корпуса — 40 мм, расстояние «ушко к ушку» — 46 мм, что делает модель компактной для часов с водозащитой 200 м.

Задняя крышка и детали корпуса

На задней крышке ProSea изображена мантия — рельефное и аккуратно отполированное украшение, обеспечивающее комфорт при ношении. Крышка, как и корпус, подвергнута упрочнению. Заводная головка с завинчиванием украшена буквой «C» — логотипом Circula.

Механизм и варианты исполнения

Внутри ProSea установлен надёжный швейцарский автоматический механизм Sellita SW200-1a Elaboré с запасом хода 41 час. В мастерской Circula в Пфорцхайме точность отрегулирована в пределах -5/+7 секунд в сутки. Модель доступна в трёх цветах: синий, бензиновый (petrol) и антрацит. В комплект входят прочный чёрный гибридный резиновый ремешок или опциональный стальной браслет с упрочнённым покрытием и застёжкой с быстрой регулировкой.

Опыт ношения и заключение

За неделю использования Circula ProSea зарекомендовала себя как надёжный и удобный аксессуар. Читаемость циферблата остаётся высокой при любых условиях освещения — заслуга дизайнера Гая Бове. Тестируемая версия с синим циферблатом и безелем произвела хорошее впечатление, хотя бензиновый вариант с чёрным безелем также заслуживает внимания. Чёрная версия выглядит универсально, но кажется менее выразительной. Текстура циферблата с «пузырьками» — главный визуальный акцент модели, создающий уникальный эффект.

Точность механизма заслуживает похвалы — часы отставали менее чем на 2 секунды в сутки. Удобна и функция быстрой мелкой регулировки застёжки, позволяющая плотно зафиксировать часы на запястье.

Цена ProSea составляет €1090 на резиновом ремешке и €1290 на стальном браслете с упрочнённым покрытием. Это конкурентоспособное предложение для часов с водозащитой 200 м, упрочнённым корпусом, керамическим безелем, сапфировым стеклом и швейцарским механизмом Elaboré. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Circula.

Технические характеристики Circula ProSea Automatic

Параметр Значение Механизм Sellita SW200-1a Elaboré, автоматический Запас хода 41 час Корпус Нержавеющая сталь 316L, упрочнённый Диаметр корпуса 40 мм Толщина корпуса 12,9 мм Водозащита 200 м Стекло Сапфировое, выпуклое, с антибликовым покрытием Безель Керамический, односторонний, 120 щелчков Циферблат Текстура кожи манты, люминесцентные индексы Ремешок / браслет Гибридный резиновый ремешок / стальной браслет с быстрой регулировкой Цветовые варианты Синий, бензиновый, антрацит

Данный обзор демонстрирует, что Circula ProSea — это сбалансированная модель для тех, кто ищет надёжные и функциональные дайверские часы с современным дизайном и высоким качеством исполнения.