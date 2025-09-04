Практический обзор новой модели часов Doxa Sub 750T

Неудивительно, что Doxa решила выпустить обычные версии модели Sub 750T после ограниченного выпуска Sub 750T Clive Cussler.

Тем не менее, в жизни ничего не гарантировано, поэтому мы с радостью воспользовались возможностью увидеть новую коллекцию вживую. Хотя у нас не было экземпляра каждой из восьми цветовых вариаций, надеемся, что наши фотографии дадут полное представление о часах.

Маленькие часы сейчас переживают ренессанс среди покупателей, но у многих по-прежнему крупные запястья. Эта группа достаточно громкая, и если мы, обладатели тонких запястий, часто вынуждены идти на компромисс и носить крупные часы, то владельцы больших запястий редко соглашаются на компромисс. Это справедливо, ведь маленькие часы могут выглядеть потерянными на массивном запястье. К счастью, у Doxa есть относительно доступный вариант — новая Sub 750T, которая должна порадовать наших друзей с крупными руками.

Doxa Sub 750T

Doxa напоминает, что оригинальная модель 750T дебютировала в 2002 году как дайверские часы диаметром 44,7 мм и толщиной почти 14 мм. Это были настоящие «зверские» инструментальные часы с водонепроницаемостью до 750 метров. Я помню их: они были популярны, но довольно массивны. Для их ношения требовалось особое запястье (не говоря уже о специальной рубашке с широким рукавом). Сегодня мы рады сообщить о возвращении этих часов, но с заметным улучшением.

Новая Sub 750T сохранила внушительный уровень водозащиты и размеры корпуса 45 мм на 47 мм. Однако корпус стал тоньше — теперь его толщина составляет впечатляющие 11,95 мм. Это сравнимо с толщиной Rolex Submariner, что является серьезной похвалой, учитывая улучшенные подводные возможности.

Естественно, Sub 750T оснащена полным набором «фишек». Толстое сапфировое стекло сочетается с завинчивающейся стальной задней крышкой и заводной головкой с резьбой. На одностороннем вращающемся безеле закреплена фирменная шкала для дайвинга без лишних украшений. Кроме того, часы можно заказать как с браслетом «бисерное зерно», так и с резиновым ремешком в цвет циферблата. В обоих случаях предусмотрена раскладывающаяся застежка с кнопкой и безинструментальное удлинение для ношения поверх гидрокостюма.

Механизм Sellita SW300 внутри

Под задней крышкой с изображением парусника скрывается автоматический механизм Sellita SW300. Этот калибр с 25 камнями работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обладает запасом хода 56 часов. Хотя механизм не виден, Doxa оснастила его фирменным ротором с гравировкой.

Испытание Sub 750T в деле

Doxa прислала нам три экземпляра новой 750T. Желтая Divingstar была на ремешке, черная Sharkhunter — тоже на ремешке, а серебристая Searambler — на браслете. С точки зрения читаемости циферблаты всех этих часов просто великолепны.

В отличие от старой модели Sub 300 с циферблатом, вдохновленным иллюминатором, у этих часов достаточно пространства для нанесения четких индексов, минутной шкалы и окошка даты.

Крупные стрелки часов легко показывают время. В некоторых моделях, которые мы получили, минутная стрелка оранжевая. Темно-синяя модель Caribbean следует той же схеме, а остальные циферблаты оснащены либо полностью белыми, либо полностью черными стрелками, за исключением темно-зеленой Sea Emerald. В этой версии стрелки и нанесённые индексы позолочены. В любом случае, Sub 750T выглядит аккуратно и, благодаря размеру, менее винтажно, чем более мелкие модели Doxa Sub.

Как часы ощущаются на руке?

Я уже упоминал это в статье об ограниченной серии Clive Cussler, но стоит повторить: толщина менее 12 мм — это огромная разница. Без сомнения, часы размером 45 мм на 47 мм ощущаются внушительно, но тонкий профиль меняет правила игры. Да, я бы предпочел более компактную модель, но тот факт, что я могу носить эти часы, многое говорит.

Что касается ремешка или браслета, мне нравятся оба варианта, но резиновый ремешок впечатляет. Он прочный, но гибкий и хорошо повторяет форму запястья. Хотя это не критично, я бы хотел более выраженное сужение ремешка к раскладывающейся застежке с кнопкой. Сама застежка гладкая и удобная в использовании. Для тех, кто помнит старую застежку с тиснением, которая была у оригинальной Sub 750T, эта новая система — значительный шаг вперед.

Мнение о Sub 750T и цены

Sub 750T — это логичный шаг для Doxa. Очевидно, бренд почувствовал, что упускает важный сегмент рынка, не предлагая крупные дайверские часы. В сочетании с нашей общей любовью к моделям Sub 200T и 300T, эти часы становятся настоящим хитом. Это как зайти в любимый магазин одежды и найти рубашку в маленьком, среднем и большом размере. Если я делаю это слишком просто, простите. Большинство брендов не предлагают такой широкий выбор для своих основных моделей. И самое приятное — часы доступны по цене: версии на резиновом ремешке стоят €2 650, а на браслете — немного дороже, €2 690. Это справедливая цена за надежные дайверские часы, которые отлично подойдут для крупного запястья. Для получения дополнительной информации о всех вариантах циферблатов, ремешков и браслетов обязательно посетите официальный сайт Doxa.