Практический обзор новых часов Lederer CIC 39 Longitude

Всего год назад я познакомился с часами Lederer.

Этот бренд, основанный Бернхардом Ледерером, создает невероятные механизмы с сложными конструкциями. Постоянно действующие спусковые механизмы и двойные зубчатые передачи — лишь некоторые из впечатляющих деталей. В прошлом году я влюбился в Triple Certified Observatory Chronometer — коллекцию часов диаметром 44 мм, которые побывали в нескольких странах. Теперь появилась более компактная серия моделей, вдохновленная прошлогодним релизом. Мы провели время с новыми часами CIC 39 Longitude и получили от этого огромное удовольствие.

Прошлогодний Triple Certified Observatory Chronometer стал впечатляющим релизом. Lederer отправил часы на тестирование точности в обсерватории Безансона, Гласхютте и Женевы. Естественно, они с блеском прошли все испытания. Кроме того, часы отличались привлекательным дизайном, напоминающим легендарные модели, такие как Patek Philippe JB Champion Observatory Chronometer. Однако, несмотря на красоту, диаметр 44 мм делал их неудобными для повседневного ношения. С моделью CIC 39 Longitude Lederer перенес большую часть дизайна на более удобную платформу.

Lederer CIC 39 Longitude

Если вы приняли новые часы Lederer за точную копию прошлогоднего Triple Certified Observatory Chronometer, вас можно понять. С точки зрения дизайна новые модели очень похожи, но, как мы увидим, есть и эстетические отличия. Во-первых, корпус диаметром 44 мм уменьшен до 39 мм при длине от ушка до ушка 44 мм. Как вы можете представить, эти размеры и разумная толщина 10,75 мм существенно влияют на комфорт ношения. Далее, Lederer выбрал 18-каратное белое золото вместо нержавеющей стали для корпусов с водозащитой до 30 м. И, наконец, что, возможно, самое важное — часы доступны с белым или кобальтово-синим циферблатом.

Разберем название часов. «CIC» означает Central Impulse Chronometer (Центральный Импульсный Хронометр). «39» указывает на диаметр корпуса, а слово «Longitude» несет более глубокий смысл. Об этом я расскажу при описании механизма, но с эстетической точки зрения часы отдают дань нулевому меридиану — вертикальная двойная линия проходит от верхней до нижней части циферблата.

Два великолепных варианта

Хотя циферблаты новых CIC 39 Longitude проще, они впечатляют своей чистотой и лаконичностью. На самом деле, здесь происходит интересный контраст: баухаусоподобные циферблаты резко противопоставлены изысканной задней крышке с прозрачным сапфировым стеклом. Каждый циферблат разделен на сектора с длинными часовыми метками. В ключевых точках применены накладные батонные индексы, добавляющие контрастных деталей. Стрелки, изготовленные на мануфактуре, изящны и имеют скелетонизированные наконечники в форме стрел. Небольшой смещенный счетчик секунд не позволяет циферблату выглядеть слишком утилитарно.

Перевернув часы, вы увидите совсем другое

Если судить только по лицевой части CIC 39 Longitude, я был бы вполне доволен, владея или нося их. Но стоит перевернуть часы на бок или посмотреть на заднюю крышку, и возникает ощущение сцены из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», когда дети впервые попадают в Шоколадную комнату. Другими словами, перед вами открывается великолепие. Lederer создал сложную изогнутую сапфировую заднюю крышку, которая обеспечивает беспрепятственный обзор механизма. Сбоку сапфир образует плавную дугу между ушками, создавая эффект «жидкой» подвески механизма. Это красиво и, опять же, в контрасте с серьезным циферблатом — идеальное сочетание. Но стоит ли этот вид своей цены?

Впечатляющий мануфактурный механизм

Мы уже не в новинку с роскошными калибрами Бернхарда Ледерера, но любоваться ими никогда не надоедает. Калибр 9016 с двойным фиксатором — это механизм с ручным заводом, запасом хода 38 часов и частотой 21 600 полуколебаний в час. Но на этом его достоинства не заканчиваются — механика действительно впечатляет. В каждом механизме установлены двойные барабаны, двойные зубчатые передачи, два механизма постоянной силы и два независимых спусковых колеса.

Связь с названием Longitude заключается в ремонтуаре равенства, который является частью заводного механизма. Более 500 лет часовщики используют эту инновацию для обеспечения стабильной подачи энергии на спуск, что повышает точность. Это изобретение было ключевой особенностью морских хронометров и имело решающее значение для определения долготы при навигации. Lederer с Central Impulse Chronometer стал первым брендом, внедрившим двойные ремонтуары. При этом 95% всех компонентов производятся внутри компании, а отделка механизмов выполнена на высшем уровне.

CIC 39 Longitude удобно сидят на запястье

Во время Geneva Watch Days 2025 мы провели время с парой CIC 39 Longitude, включая примерку. На подобных мероприятиях легко впечатлиться новинками, но эти Lederer мне действительно понравились. С мягкими ремешками из телячьей кожи и простыми застежками из белого золота часы ощущались естественно на запястье. Для эксклюзивных часов это не всегда гарантировано, ведь многие модели слишком крупные, толстые или вызывающие. CIC 39 Longitude — это тихая сила, а с таким мощным механизмом они становятся идеальными «стелс»-часами. Хотя мы не публиковали статью с лучшими часами от каждого участника Onewatch, эти модели вошли в мою тройку лучших.

Эксклюзивность и роскошная цена

Lederer — небольшой производитель, поэтому будет выпущено всего по 12 экземпляров каждого цвета циферблата. Это жаль, но при цене в 158 000 швейцарских франков, возможно, это оптимальное количество. Сумма немалая, но я считаю, что в любом виде эти часы — настоящее чудо. К тому же на рынке есть множество моделей по такой же или более высокой цене, которые больше делают ставку на эффект и статус, чем на мастерство часового дела. У каждого свои предпочтения, но если бы я тратил такие деньги, я бы выбрал именно эти часы.