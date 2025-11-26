Практический обзор новых дайверских часов Clemence Photic MKII

Признаться, я редко пробую микробренды часов.

Ничего против них не имею. Всё изменилось после посещения мероприятия World Time UK в конце сентября вместе с друзьями из Onewatch. Среди множества интересных моделей особенно выделился бренд Clemence. Для молодой компании из Лейта, Шотландия, основанной в 2021 году, часы выглядели впечатляюще. Именно после этого мы решили подробно рассмотреть новые дайверские часы Photic MKII.

Сегодня существует множество отличных микробрендов, и игнорировать их становится всё сложнее, особенно при поиске доступных часов. Однако некоторые из них выделяются качеством и ценностью, которую они предлагают. На фоне стремительного роста цен у крупных брендов это особенно заметно. С моей точки зрения, новые дайверы Clemence Photic MKII настолько насыщены ценностью, что это трудно осознать. К тому же они собираются в Великобритании. Для тех, кто ищет отличный подарок на праздники с доставкой после Нового года, это может стать удачным выбором.

Дайверские часы Clemence Photic MKII

Прежде чем перейти к деталям Photic MKII, важно отметить, что мы уже рассматривали оригинальную модель в 2021 году. Обновлённая версия стала более зрелой, тонкой и насыщенной полезными функциями. Диаметр корпуса составляет 39,5 мм, расстояние от ушка до ушка — 46,5 мм, а толщина — всего 10,5 мм. Для корпуса выбран нержавеющий сталь 316L с твёрдым покрытием, обеспечивающим в пять раз большую устойчивость к царапинам.

Технические характеристики продолжают впечатлять: безель из стали 904L с 120 кликами и односторонним вращением оснащён шарикоподшипником для точности. Вставка из сапфира с 60-минутной разметкой покрыта люминесцентным составом.

Стекло — низкопрофильное сапфировое с коробчатой формой и восемью (!!) слоями антибликового покрытия с внутренней стороны. На позиции «3 часа» расположен крупный завинчивающийся заводной механизм диаметром 7,5 мм с насечками, который ощущается надёжным. Водонепроницаемость — 200 метров, что более чем достаточно для дайвинга.

С точки зрения аксессуаров, часы доступны на браслете или ремешке. Браслет трёхрядный с 20-миллиметровыми ушками и сужением до 4 мм у застёжки. Звенья крепятся винтами и полностью подвижны. Также предусмотрены быстросъёмные пружинные штифты и складная застёжка с кнопками. В отличие от оригинальной модели с внешней микрорегулировкой, здесь под застёжкой находится тонкий, почти незаметный рычажок для удлинения браслета, который можно регулировать даже на руке. Вторая опция — чёрный резиновый ремешок в стиле Tropic с фирменной стальной застёжкой.

Узнаваемый дизайн циферблата

Дизайн циферблата Photic MKII — эволюция оригинала, но теперь он выглядит серьёзнее и выполнен из более качественных материалов. Доступно пять вариантов:

Матовый чёрный циферблат с серым безелем (Moray)

Жёлтый циферблат с чёрным безелем (Nemo)

Серый циферблат с серым безелем (Shoal)

Чёрный циферблат с жёлтым безелем (Kraken)

Синий градиентный циферблат с чёрным безелем (Photic – Gilt)

Для обзора я тестировал модели Nemo и Shoal. Важно отметить, что обе были прототипами с небольшими отличиями от серийных образцов.

Регулируемый механизм Miyota 9039

Как и в модели 2021 года, в Photic MKII установлен Miyota 9039 — популярный автоматический калибр, известный надёжностью, простотой обслуживания и тонкостью. Частота — 28 800 полуколебаний в час, запас хода — 42 часа. Однако Clemence улучшили механизм, отрегулировав его в трёх положениях, что обеспечивает точность ±12 секунд в сутки. Это не уровень хронометра, но лучше большинства автоматических дайверов начального уровня без кварцевых механизмов.

Корпус оснащён внутренней мягко-железной клеткой, обеспечивающей защиту от магнитных полей свыше 25 000 А/м — важная особенность для надёжности работы.

Комфорт при ношении

Часто при тестировании часов я либо мало их ношу, либо не снимаю вовсе. В случае с Photic MKII — второй вариант. Вот основные впечатления:

Отделка корпуса превосходит часы с ценником в несколько раз выше.

Вид сбоку уникален, что приятно выделяет модель среди однотипных.

Наличие просверленных отверстий в ушках — редкость и плюс.

Серийная версия имеет более скульптурный профиль, что видно на фото.

Браслет — один из лучших, что я видел у небольших брендов. Крупные производители должны брать пример.

Влияние цвета на восприятие

Два протестированных варианта Photic MKII сильно отличаются. Nemo — яркий, на ремешке, Shoal — классический тёмный дайверский стиль. Лично мне больше понравился Nemo с жёлтым циферблатом. Возможно, это связано с чёрной окантовкой индексов и стрелок, но, скорее, с необычным оттенком жёлтого с оранжевым подтоном. Матовая поверхность при этом кажется металлической на свету.

Сочетание арабских цифр и батонных индексов выглядит современно именно в этой цветовой гамме. В целом, приятно видеть редкий жёлтый оттенок, не похожий на яркий Doxa Divingstar. Чёрная вставка безеля отлично контрастирует с циферблатом.

Тактильные ощущения

Часто спрашивают о работе безеля у дайверских часов. В Photic MKII он ощущается отлично: без люфта, с оптимальным усилием вращения. Несмотря на то, что это были прототипы, выравнивание безеля было идеальным. Заводная головка завинчивается плотно, без люфта и с качественной резьбой. Механизм не шатается при работе с заводной головкой — важный показатель качества.

Итоговые впечатления, цена и доступность

Photic MKII заслуживает высокой оценки. Если дизайн вам подходит, эти часы — отличный выбор. Жалоб нет, особенно учитывая цену. Сейчас часы доступны для предзаказа на сайте Clemence с 18:00 GMT до 11 декабря по цене £529 на ремешке и £599 на браслете. После этого цены вырастут до £575 и £650 соответственно. В стоимость включена бесплатная доставка, кожаный чехол и двухлетняя гарантия.

Кроме того, Clemence высаживает по одному дереву в Великобритании за каждую проданную модель и компенсирует как минимум вдвое углеродный след от производства. Ожидается, что поставки начнутся в феврале 2026 года. Независимо от выбора — предзаказ или обычная цена — предложение выглядит очень привлекательным. Остаётся только выбрать цвет.