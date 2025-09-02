Практический обзор: новый Singer Caballero

Singer Reimagined — это один из тех брендов, который сумел занять уникальную нишу в мире часов.

Марка сразу же произвела впечатление концептуально новыми взглядами на классические модели и ретро-дизайнами, вдохновлёнными автомобильной тематикой. В последние несколько лет, особенно, мы видели выдающиеся релизы, которые исследовали новые горизонты. В прошлом году модель Divetrack блестяще переосмыслила, каким может быть дайверский часы. Кроме того, в этом году коллекция Heritage Chronographs получила винтажный дизайн, который элегантно выделяется на фоне других моделей каталога. С новым Caballero бренд выпускает серию, которая разделяет ту же дизайнерскую ДНК. Добавьте к этому новый впечатляющий калибр — и у нас есть много тем для обсуждения.

Моё отношение к Singer Reimagined было несколько двойственным. Хотя я глубоко ценю их часы как с точки зрения концепции, так и дизайна, долгое время они не были в числе моих любимых брендов. Моими фаворитами всегда оставались потрясающие Track 1 – Geneva Edition. Техническое и концептуальное переосмысление хронографа и исполнение дизайна просто поражают. Я по-прежнему считаю их одними из лучших часов, созданных брендом.

История нового Singer Caballero

В последнее время Singer выпустил несколько удивительных моделей. Лучшие примеры — Divetrack 2024 года и коллекция Heritage Chronograph этого года.

Последняя тесно связана с новым Caballero. Один взгляд на сегодняшнюю новинку показывает явную связь с Heritage Chronograph в дизайне циферблата. Но при более широком рассмотрении становится понятно, что модель идеально вписывается в узнаваемый стиль бренда.

Как обычно, дизайн — лишь малая часть истории. «Caballero» в переводе с испанского означает «джентльмен», и Singer выбрал это имя, потому что оно отражает концепцию часов — элегантность, точность и радикальную сдержанность.

Все качества, которые мы привыкли ассоциировать с джентльменом, присутствуют в новой коллекции Caballero. И, наконец, главная новость — фирменный калибр Calibre-4 Solotempo с впечатляющим запасом хода в шесть дней благодаря конструкции с четырьмя барабанами. Как вы понимаете, это не просто очередной релиз.

Детали коллекции Singer Caballero

Новый Caballero доступен в трёх вариантах с циферблатами чёрного, синего и зелёного цвета. Все три модели оснащены корпусом из нержавеющей стали диаметром 39 мм, толщиной 10,5 мм и расстоянием «ушко к ушку» 45 мм. Отличительная С-образная форма корпуса бренда обеспечивает водонепроницаемость до 50 метров.

Корпус прекрасно отделан и вдохновлён часами 60–70-х годов. Если присмотреться, можно заметить сходство с дизайном корпуса прототипа хронографа Track 1, который был успешно продан на аукционе в 2020 году.

Корпус сочетается с лакированным циферблатом, украшенным четырьмя вставленными рубинами. Для обзора у нас была версия Empire Green с приятным мшистым оттенком. Помимо рубинов, на циферблате присутствует только фирменный логотип бренда на отметке 12 часов и золотистый фланец, окружающий зелёный циферблат. Этот элемент мы также видели в коллекциях Heritage Chronographs и 1969. Над циферблатом возвышаются фирменные стрелки Singer. Часовая и минутная стрелки в форме стрелы заполнены оранжевым люмом, который сочетается с оранжевой секундной стрелкой. Как известно, сочетание зелёного и оранжевого — классика, которая всегда смотрится отлично.

Благодаря цветовой гамме, минималистичному дизайну и доминирующим стрелкам, считывать время очень просто. То же касается и версий с синим и чёрным циферблатами, оснащёнными такими же стрелками. После просмотра фотографий всех трёх моделей признаюсь, что выбрать любимую из них сложно — все они мне нравятся одинаково.

Минималистичный циферблат и совершенно новый калибр

Как поклонник стиля Singer, я легко привык к такому минималистичному циферблату. Наоборот, отсутствие излишеств заставило меня ещё больше оценить прекрасно выполненный вручную лак. Можно увидеть и почти почувствовать многослойность зелёного лака, которая придаёт глубину общему виду.

Однако дизайн не сразу понравился всем моим коллегам из Onewatch. Особенно спорным элементом стали четыре видимых рубина. Понимаю, что они могут вызывать разные мнения как элемент дизайна, но это не просто украшение. Они визуально связывают вас с сердцем часов — новым фирменным калибром Calibre-4 Solotempo.

Этот новый механизм создан с нуля и является первым полностью собственным калибром Singer. Рубины на лицевой стороне рассказывают часть истории, но если перевернуть часы, вы увидите остальное. Перед вами впечатляющий механизм с ручным заводом и уникальной конструкцией с четырьмя барабанами. Благодаря этому запас хода составляет шесть дней (144 часа). Два набора двойных барабанов работают параллельно, обеспечивая стабильный и равномерный крутящий момент на протяжении всего времени работы. Обозначение Solotempo («только время») намекает на модульную архитектуру, которая позволит в будущем добавлять усложнения.

Подробности о калибре Singer Calibre-4 Solotempo

Новый Calibre-4 Solotempo требует 109 оборотов для полного завода. Он работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 33 рубина и имеет точность -4/+6 секунд в сутки. Благодаря уникальной архитектуре и прекрасной отделке, механизм доставляет эстетическое удовольствие. Он оснащён гальванически обработанной антрацитовой микрошлифованной платиной и гальванически родированными микрошлифованными архитектурными мостами.

Кроме того, механизм имеет родированные алмазной огранкой фаски, родированные колёса с ободками с двух сторон и родированные барабаны с отделкой колимасон (в виде улитки). На четырёх барабанах выгравированы технические характеристики калибра.

Заводить этот великолепный механизм — настоящее удовольствие. Он обладает чётким, солидным ощущением с приятным сопротивлением. Это не делает завод сложным, но подчёркивает качество и изысканность — отличительная черта этих часов с функцией только времени.

Ношение нового Singer Caballero Empire Green

Первое, что бросается в глаза при надевании часов на запястье — их прекрасные пропорции. Корпус скромного размера с красивым тонким профилем, благодаря чему часы удобно ложатся на руку. Меня приятно удивила отличная носибельность, что делает их очень комфортными для ежедневного использования. При этом, чтобы сделать их повседневными часами, нужно быть поклонником дизайна. Как уже упоминалось, дизайн циферблата достаточно спорный, а четыре рубина — постоянные рассказчики истории этих часов.

Тем не менее, я быстро полюбил новый Singer Caballero. Благодаря мягкому тканевому ремешку с кожаными вставками и фирменной застёжке из нержавеющей стали, часы не только удобны, но и лёгки. Мне также очень понравился цвет Empire Green. При этом синяя версия тоже выглядит фантастически, а чёрная — универсальна и безошибочна.

Все три модели Caballero будут доступны по цене 17 500 швейцарских франков до налогов, что соответствует стоимости серии Heritage Chronograph этого года. Если вы любите узнаваемый дизайн Singer, новый Caballero — отличный и комфортный вариант для ежедневного ношения с впечатляющим калибром, открывающим безграничные возможности для будущих моделей. Я с нетерпением жду, что же ещё придумает Singer Reimagined.