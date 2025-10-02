Практический обзор: новый Unimatic ProDiver Modello Uno U1-PD3-B

Unimatic — относительно загадочный бренд для нас на WRB. Ранее я обращался к ним с просьбой предоставить на обзор различные новинки, но безуспешно. Лишь несколько недель назад мне удалось связаться с их PR-отделом, и на этот раз они сами вышли на меня с благодарностью за обзор их новой коллекции Diving Heritage, опубликованный мной на Forbes. Сегодня я рад представить обзор их новой модели Unimatic ProDiver Modello Uno, референс U1-PD3-B, которую они любезно прислали нам.

О бренде Unimatic

Unimatic — молодой итальянский часовой бренд, основанный в Милане в 2015 году. Они создают функциональные инструментальные часы с достаточно строгим дизайном, балансирующим на грани почти «бруталистской» или «индустриальной» эстетики. Что действительно выделяет их среди чрезмерно аскетичных моделей — это использование винтажных монохромных циферблатов с яркими крупными индексами и очень чистой компоновкой. Такая философия часто упускается из виду в современной часовой индустрии, особенно среди микробрендов, которые пытаются выделиться чрезмерно яркими цветовыми палитрами и спорными дизайнерскими решениями.

Концепция и удобство ношения

Референс U1-PD3-B, который мы рассматриваем сегодня, является отличным примером эволюции часов Unimatic за годы. В нем отсутствуют лишние усложнения, и он возвращает нас к истокам бренда — дайверским часам. Если Rolex Submariner — это отполированная версия Tudor Pelagos, то можно сказать, что Pelagos — это отполированная версия ProDiver Modello Uno. Эти часы — по-настоящему упрощенная классика дайверских часов, они ультра-функциональны, и Unimatic хочет, чтобы вы использовали их как инструмент, как ножницы или плоскогубцы.

Хотя эти часы ориентированы исключительно на функциональность, итальянцы умеют создавать привлекательные часы, так же как они умеют проектировать спортивные автомобили или даже эспрессо-машины. Именно сырой индустриальный дизайн придает этим часам душу. Здесь нет места полированным фасетам, сложной гравировке или вычурным циферблатам — наоборот. Мне особенно нравится в Unimatic и в этой модели использование плоских углов, острых массивных защит коронки и матовых полностью сатинированных корпусов. U1-PD3-B выглядит и ощущается как настоящий инструмент, и именно это привлекает внимание.

Безель и корпус

Вставка безеля на U1-PD3-B — очень тонкий керамический элемент, зажатый между толстыми ободками из нержавеющей стали 316L. Проведя пальцем по верхней части, ощущаешь, насколько ровно и точно он установлен. Стекло немного приподнято над безелем, примерно на полмиллиметра, создавая впечатление усиленного и прочного стекла, способного выдержать глубины моря. Проверяя технические характеристики, могу подтвердить, что часы рассчитаны на давление до 300 метров под водой.

Часы кажутся толще заявленных 13,2 мм, но меня это не раздражает. Это именно те дайверские часы, которые должны ощущаться массивными, ведь они не стремятся к элегантности. Благодаря полностью сатинированной отделке они хорошо смотрятся, выступая над запястьем, привлекая дополнительное внимание. Корпус очень угловатый, что соответствует острым линиям всей формы часов. Ушки практически не изгибаются вниз, а следуют плавной кривой, начинаясь от центрального профиля корпуса. Внешне часы напоминают плоский брусок, а конструкция в форме хоккейной шайбы создает ощущение надежности и прочности.

Размер и посадка на руке

Несмотря на бруталистский дизайн, размер 41,5 мм позволяет часам удивительно хорошо сидеть даже на моем небольшом запястье 16,5 см. Ушки действительно немного расходятся в стороны при ношении, но это придает часам ретро-стиль. Они выглядят винтажно, но при этом надежно, а взгляд на циферблат с дайверской тематикой напоминает о погодном иллюминаторе корабля. Толстое внутреннее кольцо без гравировок усиливает это ощущение. Циферблат компактный, большая часть пространства занята широким безелем, но он очень читаемый благодаря крупным белым на черном маркерам. Часовая и минутная стрелки широкие, в форме мечей, соответствуют общей стилистике и имеют небольшую черную горизонтальную полоску у основания. Секундная стрелка длинная и тонкая, с обратным «леденцовым» дизайном: половина черная, создавая эффект парения.

Механизм и заключение

Возможно, вы задаетесь вопросом, какой механизм установлен в этих итальянских индустриальных дайверских часах? Ответ может удивить — японский автоматический механизм NH35A. Часть меня испытывает внутренний дискомфорт от того, что такое изящное европейское изделие использует импортный механизм, не то чтобы NH35A был плохим, но чистота итальянского дизайна кажется нарушенной. Аналогично я бы отнесся к японскому бренду Grand Seiko, если бы они использовали швейцарские механизмы.

Есть две основные причины, почему Unimatic выбирает именно этот механизм. Во-первых, японские механизмы, особенно NH35A, очень надежны и легко обслуживаются. Возможно, они не самые точные, но серьезный дайверский бренд скорее отдаст приоритет надежности, чем незначительным колебаниям точности. Во-вторых, и это, пожалуй, самое важное — доступная цена часов. Швейцарский или итальянский собственный механизм значительно увеличил бы стоимость, выведя часы в другой ценовой сегмент. Как любители часов, мы, конечно, хотели бы видеть более дорогие механизмы, но нужно помнить, что цена ProDiver U1-PD3-B очень привлекательна — всего 907 евро.