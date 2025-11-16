Практический обзор: TAG Heuer Connected Calibre E5 New Balance Edition — роскошные смарт-часы для бегунов

В начале 2025 года TAG Heuer представил Connected Calibre E5 — новое поколение своих роскошных смарт-часов.

Главным обновлением серии E5 стала собственная операционная система TAG Heuer, разработанная внутри компании. Для усиления спортивной направленности и возможностей по отслеживанию здоровья и фитнеса бренд объединился с американской компанией New Balance, специализирующейся на обуви и одежде, чтобы создать версию Calibre E5, ориентированную на бег, а также выпустить соответствующую пару беговых кроссовок. Мне посчастливилось посетить презентацию коллекции, пообщаться с командой разработчиков ОС и протестировать TAG Heuer Connected Calibre E5 New Balance Edition вместе с фирменной обувью во время пробежки на четыре мили по улицам Бостона.

Разнообразие моделей TAG Heuer Connected Calibre E5 и спортивная специализация

В нашей первоначальной новости о запуске серии представлены все версии TAG Heuer Connected Calibre E5. В целом коллекция ориентирована на роскошный сегмент смарт-часов, однако некоторые модели выделяются своей спортивной направленностью. Как и в предыдущем поколении Connected Calibre E4, в линейке E5 есть 45-миллиметровая версия для гольфа, а новинкой стала TAG Heuer Connected Calibre E5 New Balance Edition (реф. SBT8082.EB0394). Эта модель основана на компактном 40-миллиметровом корпусе и адаптирована специально для бега и ежедневных тренировок.

Материалы и дизайн корпуса New Balance Edition

В отличие от стандартных 40-миллиметровых моделей из нержавеющей стали с полированной и сатинированной отделкой, корпус New Balance Edition выполнен из титана 2-го класса, что значительно снижает вес часов на запястье. Поверхность корпуса полностью матовая, выполнена методом пескоструйной обработки и покрыта черным DLC-покрытием для защиты от царапин и снижения бликов. Вместо традиционной 12-часовой шкалы под выпуклым сапфировым стеклом здесь используется шкала от 0 до 100, которая взаимодействует с графикой на 1,2-дюймовом OLED-дисплее во время спортивных тренировок.

Технические особенности и функционал спортивной версии

Как и все современные смарт-часы, модели Connected Calibre E5 оснащены многофункциональными датчиками на задней крышке. В версии New Balance вокруг корпуса проходит тонкая зеленая линия — антенна для GPS. Водонепроницаемость серии составляет 50 метров, а встроенное спортивное приложение поддерживает режим плавания, что позволяет без опасений использовать часы в воде. Новинка получила обновленную систему быстрого снятия ремешков без инструментов: все браслеты и ремешки оснащены двумя кнопками под креплениями.

Ремешки и система Cushion Comfort для максимального комфорта

В комплекте с TAG Heuer Connected Calibre E5 New Balance Edition идут два ремешка:

Обтягивающий тканевый ремешок с застежкой на липучке.

Двухкомпонентный резиновый ремешок с интегрированной высокотехнологичной тканью из беговых кроссовок New Balance.

Резиновый ремешок специально разработан для бега и оснащен запатентованной системой Cushion Comfort — двумя гибкими лопастями на нижней поверхности, которые равномерно распределяют вес часов и удерживают их в центре запястья. Несмотря на название, при первом использовании ремешок показался мне немного неудобным, так как для оптимальной работы его нужно носить достаточно плотно.

Практический опыт использования во время пробежки

Во время ужина ремешок был немного тугим, и при ослаблении датчик на задней крышке терял контакт с кожей, что снижало точность биометрического отслеживания. Однако во время утренней пробежки на четыре мили преимущества Cushion Comfort стали очевидны: ремешок не ощущался слишком тугим, а гибкие элементы компенсировали изменения объема запястья, надежно фиксируя часы.

Управление и интерфейс TAG Heuer Connected Calibre E5

Одной из целей TAG Heuer было сохранить классический дизайн наручных часов. Как и в аналоговых хронографах бренда, управление осуществляется с помощью заводной головки и двух кнопок справа на корпусе. Цифровая головка может вращаться и нажиматься, выполняя разные функции. Сенсорный экран с полноцветным дисплеем обеспечивает интуитивное взаимодействие. Новая операционная система поддерживает звонки и голосовые команды, а динамик и микрофон встроены в корпус с позиции «9 часов».

Собственная операционная система TAG Heuer OS: опыт и возможности

Новая ОС TAG Heuer OS, разработанная в Париже на базе Android Open Source Project, отличается от Wear OS Google более индивидуальным пользовательским опытом с уникальными звуками и тактильными уведомлениями. Во время пробежки показатели дистанции и пульса совпадали с данными Apple Watch, что подтверждает точность системы. Все действия на сенсорном экране можно выполнять с помощью физических кнопок, что удобно при влажных руках.

Цифровые циферблаты и кастомизация

TAG Heuer OS поставляется с набором фирменных цифровых циферблатов, имитирующих известные модели бренда, включая Carrera, Formula 1 и Aquaracer. Все циферблаты можно настраивать по цвету и виджетам. За несколько минут я создал собственный циферблат в фирменных цветах коллаборации TAG Heuer x New Balance — фиолетовом и зеленом.

Перспективы развития и уникальность TAG Heuer OS

Поскольку TAG Heuer OS — новый проект, программное обеспечение будет развиваться и улучшаться с обновлениями. В отличие от Apple и Garmin, которые имеют многолетний опыт, TAG Heuer только начинает этот путь. Отказ от Wear OS открывает новые возможности для уникального дизайна и функционала, что позволит бренду выделяться на рынке смарт-часов.

Сравнение с другими смарт-часами и целевая аудитория

Для бегунов и спортсменов версия New Balance Edition — оптимальный выбор благодаря легкости и практичной шкале 0-100. Однако матовое покрытие менее роскошно, чем полированная сталь стандартных моделей. TAG Heuer Connected Calibre E5 ориентирован на покупателей, которые ценят премиальный дизайн и отделку, а не только функциональность.

Apple Watch — лидер по удобству и связности, но воспринимается как технологический гаджет без души. Garmin — лучший выбор для спортивных и тактических задач, но менее универсален для повседневной носки. TAG Heuer Connected занимает нишу люксовых смарт-часов, сочетая премиальный внешний вид с современными функциями.

Итог: место TAG Heuer Connected Calibre E5 в мире смарт-часов

Роскошные смарт-часы — относительно новая категория, часто непонятная широкой аудитории. Как и механические часы, они покупаются не только ради практичности, но и ради эстетики, статуса и уникальности. TAG Heuer Connected Calibre E5 New Balance Edition стоит значительно дороже Apple и Garmin (~$2,050 USD), но предлагает уникальный опыт, сочетающий традиции часового искусства и современные технологии.

Для тех, кто ценит дизайн и качество, а также хочет использовать смарт-функции, эта модель станет удачным выбором. В то же время, для пользователей, ориентированных исключительно на функциональность, более доступные спортивные часы могут быть предпочтительнее.

Для дополнительной информации рекомендуем посетить официальный сайт TAG Heuer.