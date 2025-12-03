Практический обзор удивительно бодрящего Benrus Ultra-Deep

Мы все слышали, что хорошие вещи приходят к тем, кто умеет ждать.

В моём случае ожидание длилось два года, прежде чем Benrus Ultra-Deep оказался у меня на столе. Это было связано с постоянным потоком новинок, из-за которых я, к сожалению, забыл о ретро-дайвере бренда. Но когда Ultra-Deep наконец прибыл, это случилось в самый подходящий момент. Иногда именно знакомое способно удивить по-настоящему. Benrus Ultra-Deep сделал именно это — словно дружеский толчок, пробуждающий интерес.

Каждый год выходит множество моделей, и уследить за всеми сложно. В сентябре 2023 года, когда я впервые писал о Benrus Ultra-Deep, я выразил желание провести практический обзор этой ретро-модели в стиле Super Compressor. Часы — точное переиздание классики из архивов бренда. Вместо того чтобы увеличивать размер и обновлять дизайн, Benrus решил сохранить оригинал. Это было правильное решение. Великолепные вещи не всегда требуют изменений. Именно такое ощущение у меня возникло после знакомства с Ultra-Deep.

История Benrus Ultra-Deep

Напомню историю Ultra-Deep, поскольку с момента моего первого обзора прошло время. В 1960-х, когда популярность подводного плавания резко возросла, Benrus стал одним из брендов, которые создали часы для дайвинга. Серия Ultra-Deep включала модели, ставшие классикой. Яркий пример — Ultra-Deep ref. 6088, стильный skin diver.

Второй моделью серии была Ultra-Deep ref. 6089, ставшая основой для нынешней версии. Она имела корпус Super Compressor производства EPSA — знаменитый тип корпуса, популярный у многих брендов, стремившихся создать надёжные дайверские часы. Главная особенность Super Compressor — пружинящая задняя крышка, которая под давлением воды плотно прижималась, усиливая герметичность с увеличением глубины погружения. Благодаря этому корпусу Ultra-Deep ref. 6089 имел водозащиту до 200 метров (666 футов).

Отличительный стиль дайверов Super Compressor

Внешний вид Super Compressor — ещё одна характерная черта. Корпус оснащён двумя заводными головками: верхняя вращает внутренний дайверский безель, а нижняя регулирует время и дату. В новой версии Ultra-Deep Benrus максимально сохранил оригинальный дизайн, что мне очень понравилось. Вид часов в их изначальном стиле и пропорциях освежает в эпоху современных ремейков.

Benrus Ultra-Deep оснащён корпусом в стиле Super Compressor диаметром 36,5 мм, длиной 41,5 мм, толщиной 13,8 мм (с учётом выпуклого стекла) и шириной между ушками 18 мм. Как можно догадаться, это не настоящий Super Compressor, поскольку современные технологии ушли вперёд. Для новой модели Benrus выбрал корпус в классическом стиле с современной конструкцией с завинчивающейся задней крышкой, сохранив глубину водозащиты 666 футов. Это логичное и практичное обновление, но благодаря сохранению стиля Super Compressor часы не потеряли очарования.

Оригинальный размер и пропорции — глоток свежего воздуха

Меня сразу покорил оригинальный диаметр корпуса 36,5 мм. В мире крупных и громоздких дайверов это скромный размер, и это радует. Хотя на бумаге сочетание 36,5 мм диаметра и 13,8 мм толщины может показаться внушительным, стоит учесть, что значительную часть толщины занимает сильно выпуклое стекло. На внутренней стороне стекла расположен увеличитель даты, что облегчает чтение.

Стекло защищает великолепный циферблат — ремейк оригинала. Мне нравится чёрный циферблат с сочетанием крупных круглых и увеличенных прямоугольных часовых меток. Benrus использовал бежевый люм с лёгким зелёным свечением для часовых индексов, а также для светящихся цифр и треугольника на внутреннем дайверском безеле.

Особенно мне импонирует проработка мелких точечных меток на безеле и минутных делений на циферблате. Они идеально сбалансированы с остальными элементами, создавая гармоничный дизайн. Завершают образ изящные католические стрелки, которые также были частью оригинальной модели.

Очарование браслета в стиле Jubilee

Benrus Ultra-Deep поставляется на браслете из нержавеющей стали в стиле Jubilee. Кроме того, бренд предлагает синий нейлоновый NATO-ремешок для тех, кто предпочитает другой стиль. Мне больше понравился браслет, хотя обычно я отдаю предпочтение ремешкам. Обычно браслет Jubilee ассоциируется у меня с классикой Datejust, и я не всегда считаю его подходящим для дайверских часов. Однако для Ultra-Deep он подходит отлично.

Браслет ощущается добротно, хотя и не впечатляет чем-то особенным. Он сохраняет винтажное очарование оригинала, оснащён современными винтовыми звеньями, что облегчает регулировку размера. Застёжка простая, складная, с традиционными отверстиями для микронастройки. Несмотря на базовое качество, браслет выполняет свою функцию — при правильной подгонке он идеально балансирует часы на запястье и комфортен в носке, как и положено браслету в стиле Jubilee.

Внутри часов установлен автоматический калибр Soprod P024 на базе ETA 2824-2. Механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, оснащён быстрой установкой даты и запасом хода 38 часов. Точность заявлена на уровне ±7 секунд в сутки — впечатляющий показатель для стандартного автомата, что подтверждают отзывы владельцев.

Ношение Benrus Ultra-Deep

На запястье часы ощущаются компактными, но при этом заметными. Это может показаться парадоксом, но объяснимо. По сравнению с большинством современных дайверов Ultra-Deep значительно меньше, и это сразу ощущается.

Тем не менее, при взгляде на часы становится очевидна их заметность на руке, несмотря на скромные размеры. Часы выделяются благодаря сильному винтажному характеру и богатству деталей циферблата. Некоторые могут назвать дизайн циферблата перегруженным, но я с этим не согласен. Как уже упоминалось, он идеально сбалансирован, и каждый элемент выполняет свою функцию. Это придаёт часам особое присутствие, к которому хочется возвращаться. Что касается размеров и пропорций, нельзя отрицать, что часы достаточно массивные. Однако из-за сильно выпуклого стекла они не кажутся громоздкими.

Ultra-Deep — удовольствие на запястье

Корпус небольшой, но с достаточно длинными ушками, что облегчает ношение даже на крупном запястье. Управление дайверским безелем простое: при повороте головки безель сразу начинает вращаться, без люфта, что позволяет точно установить нужное положение. Приятная деталь — диагональная гравировка на заводных головках, отсылающая к классическим корпусам Super Compressor.

После нескольких дней ношения Benrus Ultra-Deep оставил глубокое впечатление. Это просто приятные в использовании часы, которые возвращают в более простое время. Рискуя показаться старомодным, скажу: иногда простота — лучшее решение. Часы не претендуют на излишества, но при этом обладают достойными характеристиками и характером. Это настоящие инструментальные часы, и они ощущаются именно так. Мне нравится такой прямолинейный подход, и именно поэтому Ultra-Deep быстро стал мне близок.

Заключение

В эпоху, когда бренды пытаются привлечь внимание яркими цветами и обновлёнными дизайнами, Benrus Ultra-Deep — глоток свежего воздуха. Сохранив оригинальный дизайн Ultra-Deep ref. 6089, Benrus создал современную и очаровательную версию классики. Это объясняет популярность модели среди поклонников.

ледуя своему пути и не поддаваясь моде на постоянные изменения размеров, пропорций и цветов, Benrus выделяется на фоне большинства брендов. Это сделало ношение Ultra-Deep особенно приятным опытом. Часы напомнили, почему многие бренды, в том числе Benrus, в середине XX века делали всё правильно. При цене $1,195 или CHF 1,105 (без налогов) это отличный выбор для любителей классических дайверских часов.