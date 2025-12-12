Практический обзор второго поколения Oris ProPilot Date

Oris представила обновлённую версию модели ProPilot Date в прошлом месяце.

Вначале я написал вводную статью на основе пресс-релизов, а теперь делюсь впечатлениями от личного знакомства с новинками. Главный вопрос: улучшила ли обновлённая версия ProPilot? Разберёмся подробно.

В статье рассмотрим все нововведения и неизменные элементы. К концу обзора станет понятно, удалось ли Oris сделать современный пилотский хронометр более актуальным и перспективным.

Модель Oris ProPilot Date существует около десяти лет в дизайне, вдохновлённом турбинным механизмом. Оригинал выпускался в нескольких цветах, основным был матовый чёрный с ярко-белыми люминесцентными цифрами и стрелками. По сути, это современная интерпретация пилотских часов, известных с 1940-х годов. Новые версии отходят от приоритета максимальной читаемости в пользу более стильных и модных текстур и оттенков. Количество люма заметно уменьшилось по сравнению с оригиналом.

Первое поколение оснащалось калибром Oris 751, в то время как в обновлённой модели установлен калибр 733. Оба механизма базируются на Sellita SW200-1 и практически не отличаются по техническим характеристикам. Производительность и надёжность остались на прежнем уровне.

Корпус и браслет получили тонкую переработку. Новый корпус выглядит более сложным, но взгляд по-прежнему первым делом притягивает турбинный безель. Браслет сохранил трёхрядную конструкцию, но теперь звенья имеют скошенную форму, что придаёт динамичности. Применён фирменный застёжка «Lift» из ProPilot X с безинструментальным удлинением на 1,5 мм для жаркой погоды. Это не полноценный механизм микрорегулировки без инструментов, но даёт некоторую гибкость. Быстросъёмного механизма на браслете по-прежнему нет, однако замшевые ремешки оснащены байонетными шпильками для быстрой смены.

Обновления в основном касаются внешнего вида. Oris ProPilot Date стал выглядеть современнее и менее строго — можно сказать, «расслабленнее». Как интерпретировать эти изменения? Можно ли считать, что Oris переводит ProPilot в более модное русло? Отчасти — да. Это несколько противоречит классическому образу пилотских часов, но, вероятно, решение основано на тщательном анализе рынка.

Моя гипотеза такова: Oris вложила значительные ресурсы в развитие более дорогих моделей с собственным калибром 400, что привело к росту цен. На фоне рыночных сложностей бренд, возможно, терял часть аудитории, ориентированной на доступные по цене часы. Обновление ProPilot на базе Sellita с минимальным повышением стоимости — попытка вернуть позиции в сегменте ценовой доступности, где Oris традиционно силён.

Впечатления от использования Oris ProPilot Date

Исходя из вышеизложенного, обновления должны быть умеренными, эстетичными и не слишком затратными. Сохранение цены в условиях инфляции фактически означает снижение маржи.

Это теория, но при непосредственном знакомстве с новыми моделями Oris ProPilot Date стоимостью около €2,150 я ощущаю именно такой подход. Некоторые детали могли бы быть выполнены более тщательно. Например, отделка корпуса и браслета не дотягивает до лучших стандартов в этом ценовом сегменте. Места стыков звеньев с корпусом выглядят немного грубовато, что контрастирует с пресс-фотографиями. На сайте Oris даже представлены другие варианты концевых звеньев.

Циферблаты, напротив, стали гораздо более выразительными и модными. Однако читаемость пострадала: низкий контраст и уменьшенное количество люма делают их менее функциональными по сравнению с предыдущими версиями.

Если вы подумали, что я негативно отношусь к Oris ProPilot Date, это не так. Несмотря на некоторую критику, часы остаются привлекательными. Oris смещает ProPilot в более лёгкую и игривую нишу, что логично с точки зрения широкой аудитории. На рынке полно моделей для «тяжёлых» пилотов, исторических реплик и люксовых интерпретаций жанра. Oris же выбирает более воздушный сегмент, который хорошо подходит бренду.

Лично мне очень понравилось носить новые ProPilot Date. Пропорции удачные, циферблаты выглядят интересно и отличаются от большинства аналогов. Хотя макросъёмка выявляет неидеальную матовую текстуру, в реальности это не критично. Особенно привлекает тёплый серый вариант с оранжевыми акцентами — свежий и современный, при этом сохраняющий лучшую читаемость из трёх.

Отдельная похвала — застёжке. Она выглядит стильно, а работа с изогнутой планкой доставляет удовольствие. Мне нравится такой оригинальный подход к складной застёжке. Да, отсутствует полноценная микрорегулировка без инструментов, но небольшое удлинение компенсирует это.

Итоговые выводы

Возвращаясь к главному вопросу: стал ли Oris ProPilot Date второго поколения лучше? Ответ неоднозначен. Нет, это не улучшенный пилотский инструмент. Да, это более выразительные и игривые спортивные часы.

Рекомендую ли я их? Да. Критические замечания есть, но они характерны для данного ценового сегмента. Вы платите достаточно, чтобы иметь высокие ожидания, но не настолько, чтобы получить всё идеально. Я приветствую Oris за верность своей аудитории и смелость в дизайне.

Что вы думаете о новых Oris ProPilot Date? Поделитесь мнением в комментариях!