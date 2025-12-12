Главная » Мужские часы

Практический обзор второго поколения Oris ProPilot Date

Oris представила обновлённую версию модели ProPilot Date в прошлом месяце.

Вначале я написал вводную статью на основе пресс-релизов, а теперь делюсь впечатлениями от личного знакомства с новинками. Главный вопрос: улучшила ли обновлённая версия ProPilot? Разберёмся подробно.

В статье рассмотрим все нововведения и неизменные элементы. К концу обзора станет понятно, удалось ли Oris сделать современный пилотский хронометр более актуальным и перспективным.

Обновления в Oris ProPilot Date

Модель Oris ProPilot Date существует около десяти лет в дизайне, вдохновлённом турбинным механизмом. Оригинал выпускался в нескольких цветах, основным был матовый чёрный с ярко-белыми люминесцентными цифрами и стрелками. По сути, это современная интерпретация пилотских часов, известных с 1940-х годов. Новые версии отходят от приоритета максимальной читаемости в пользу более стильных и модных текстур и оттенков. Количество люма заметно уменьшилось по сравнению с оригиналом.

Oris ProPilot Date case back and movement

Первое поколение оснащалось калибром Oris 751, в то время как в обновлённой модели установлен калибр 733. Оба механизма базируются на Sellita SW200-1 и практически не отличаются по техническим характеристикам. Производительность и надёжность остались на прежнем уровне.

Корпус и браслет получили тонкую переработку. Новый корпус выглядит более сложным, но взгляд по-прежнему первым делом притягивает турбинный безель. Браслет сохранил трёхрядную конструкцию, но теперь звенья имеют скошенную форму, что придаёт динамичности. Применён фирменный застёжка «Lift» из ProPilot X с безинструментальным удлинением на 1,5 мм для жаркой погоды. Это не полноценный механизм микрорегулировки без инструментов, но даёт некоторую гибкость. Быстросъёмного механизма на браслете по-прежнему нет, однако замшевые ремешки оснащены байонетными шпильками для быстрой смены.

Oris ProPilot Date pocket shot

Цели обновления Oris ProPilot Date

Обновления в основном касаются внешнего вида. Oris ProPilot Date стал выглядеть современнее и менее строго — можно сказать, «расслабленнее». Как интерпретировать эти изменения? Можно ли считать, что Oris переводит ProPilot в более модное русло? Отчасти — да. Это несколько противоречит классическому образу пилотских часов, но, вероятно, решение основано на тщательном анализе рынка.

Моя гипотеза такова: Oris вложила значительные ресурсы в развитие более дорогих моделей с собственным калибром 400, что привело к росту цен. На фоне рыночных сложностей бренд, возможно, терял часть аудитории, ориентированной на доступные по цене часы. Обновление ProPilot на базе Sellita с минимальным повышением стоимости — попытка вернуть позиции в сегменте ценовой доступности, где Oris традиционно силён.

Oris ProPilot Date leather strap lineup

Впечатления от использования Oris ProPilot Date

Исходя из вышеизложенного, обновления должны быть умеренными, эстетичными и не слишком затратными. Сохранение цены в условиях инфляции фактически означает снижение маржи.

Практический обзор второго поколения Oris ProPilot Date

Это теория, но при непосредственном знакомстве с новыми моделями Oris ProPilot Date стоимостью около €2,150 я ощущаю именно такой подход. Некоторые детали могли бы быть выполнены более тщательно. Например, отделка корпуса и браслета не дотягивает до лучших стандартов в этом ценовом сегменте. Места стыков звеньев с корпусом выглядят немного грубовато, что контрастирует с пресс-фотографиями. На сайте Oris даже представлены другие варианты концевых звеньев.

Oris ProPilot Date lumeshot

Циферблаты, напротив, стали гораздо более выразительными и модными. Однако читаемость пострадала: низкий контраст и уменьшенное количество люма делают их менее функциональными по сравнению с предыдущими версиями.

Oris ProPilot Date wristshot

Ношение Oris ProPilot Date

Если вы подумали, что я негативно отношусь к Oris ProPilot Date, это не так. Несмотря на некоторую критику, часы остаются привлекательными. Oris смещает ProPilot в более лёгкую и игривую нишу, что логично с точки зрения широкой аудитории. На рынке полно моделей для «тяжёлых» пилотов, исторических реплик и люксовых интерпретаций жанра. Oris же выбирает более воздушный сегмент, который хорошо подходит бренду.

Oris ProPilot Date pocket shot

Лично мне очень понравилось носить новые ProPilot Date. Пропорции удачные, циферблаты выглядят интересно и отличаются от большинства аналогов. Хотя макросъёмка выявляет неидеальную матовую текстуру, в реальности это не критично. Особенно привлекает тёплый серый вариант с оранжевыми акцентами — свежий и современный, при этом сохраняющий лучшую читаемость из трёх.

Отдельная похвала — застёжке. Она выглядит стильно, а работа с изогнутой планкой доставляет удовольствие. Мне нравится такой оригинальный подход к складной застёжке. Да, отсутствует полноценная микрорегулировка без инструментов, но небольшое удлинение компенсирует это.

inspecting the Oris ProPilot Date

Итоговые выводы

Возвращаясь к главному вопросу: стал ли Oris ProPilot Date второго поколения лучше? Ответ неоднозначен. Нет, это не улучшенный пилотский инструмент. Да, это более выразительные и игривые спортивные часы.

Рекомендую ли я их? Да. Критические замечания есть, но они характерны для данного ценового сегмента. Вы платите достаточно, чтобы иметь высокие ожидания, но не настолько, чтобы получить всё идеально. Я приветствую Oris за верность своей аудитории и смелость в дизайне.

Oris ProPilot Date lineup on steel bracelets

Что вы думаете о новых Oris ProPilot Date? Поделитесь мнением в комментариях!

