Практический обзор Wempe Iron Walker Diver Bronze

В 2020 году компания Wempe представила коллекцию часов Iron Walker.

Внутренний бренд ритейлера, Wempe Glashütte, выпускает эти модели, расширяя ассортимент в популярном сегменте стальных часов со спортивным дизайном и интегрированным браслетом. Коллекция Iron Walker включает в себя модели с разной степенью спортивности: от слегка спортивных (Automatic и GMT), более спортивных (Chronograph) до полностью спортивных (Diver). Сейчас бренд дополнил последнюю категорию новой моделью с корпусом из бронзы вместо стали. Поскольку новый Diver выглядит весьма привлекательно, я решил подробно познакомиться с ним.

Почему бронзовые часы?

Название «Iron Walker» ассоциируется со сталью — материалом всех предыдущих моделей коллекции. Однако оно отсылает к рабочим, которые в начале XX века строили металлический каркас небоскрёбов в США. Поэтому выбор бронзы для новой модели — новшество для этой линейки, но не отступление от общей концепции.

Wempe утверждает, что бронза — оптимальный материал для тех, кто считает золото слишком хрупким, а сталь — слишком обыденной. Конечно, Wempe Glashütte не первая марка, использующая бронзу для корпусов. Многие любители часов с увлечением ускоряют процесс старения бронзовых моделей, чтобы получить уникальную патину. Особенно естественно бронза смотрится в дайверских часах, напоминая массивные шлемы водолазов до изобретения аквалангов.

Золотистый акцент в Iron Walker Diver

Дизайн Iron Walker Diver Bronze построен на контрасте золотистого бронзового оттенка и чёрного цвета. Расположение циферблата, типографика внутреннего поворотного безеля и форма корпуса идентичны стальным версиям. Диаметр корпуса — 42 мм, высота — 12 мм, расстояние от ушка до ушка — 48 мм. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием обеспечивает чёткое отображение циферблата. Индексы, стрелки и рамка вокруг окна даты позолочены. Рамка подчёркивает дату, но гармонично вписывается в общий дизайн. Диск даты чёрный с белыми цифрами. Стрелки и индексы заполнены люминесцентным составом.

Текст на циферблате, минутная шкала и шкала на внутреннем поворотном безеле выполнены в бронзовом цвете. Солнечная отделка циферблата более сдержанная, чем у стальных моделей, что хорошо сочетается с отсутствием одного яркого элемента: полированный безель покрыт резиной.

Покрытие безеля выполнено из каучука, а не силикона, что предотвращает быстрое изнашивание. Оно защищает безель: когда бронзовый корпус приобретёт патину, царапина на полированном безеле будет заметна, но царапина на резиновом покрытии, обнажающая металл, может выглядеть ещё хуже. При прикосновении покрытие казалось твёрдым и прочным, а не мягким и эластичным. Однако я не стал испытывать его на прочность, так как часы были предоставлены Wempe на тест.

Особенности корпуса

Отделка корпуса соответствует стальным моделям: верхняя часть имеет круговую шлифовку, ушки и боковые стороны — вертикальную. Тонкий полированный фасет по краю корпуса добавляет визуальной привлекательности.



Задняя крышка выполнена из титана и завинчивается. Она состоит из двух частей, что позволяет вертикально выровнять лазерную гравировку обсерватории Гласхютте, где располагается Wempe Glashütte. Надпись «1 VON 100» (один из ста) на крышке одинаковая на всех экземплярах, то есть не означает номер конкретных часов — есть также «2 VON 100» и так далее.



Интересны детали заводных головок. Головка на позиции «2 часа» управляет внутренним поворотным безелем и вращается только против часовой стрелки. Эта головка, как и заводная на «4 часа», завинчивается. Однонаправленное вращение не добавляет безопасности, но является приятной особенностью. Головка безеля украшена чёрным резиновым кольцом, указывающим на её функцию. Аналогичная деталь есть у моделей Iron Walker GMT, Tide и Diver на резиновом ремешке. У бронзового Diver также прозрачное покрытие на торце головок — это не сапфировый кабошон, а защитная смола от коррозии, что свидетельствует о внимании к деталям.

Комфортный ремешок

Чёрный резиновый ремешок подчёркивает монохромность часов. Он удивительно мягкий. Ремешок, как и покрытие безеля, выполнен из каучука и долго сохранит свежий вид. Ширина сужается с 24 мм у ушек до 18 мм у застёжки. Крепление к корпусу осуществляется маленькими винтами, поэтому можно использовать только фирменные ремешки Wempe Glashütte.



Двойная складная застёжка из матовой стали с чёрным DLC-покрытием проста, но качественна и подходит к часам. Она имеет четыре микрорегулировки, что важно, так как длину резинового ремешка нельзя изменить после обрезки.

Итог

Wempe Iron Walker Diver Bronze — стильные часы с продуманными деталями. Их дизайн напоминает коллекцию IWC Aquatimer 2004 года. Вдохновение классикой — способ отдать дань прошлым достижениям. Несмотря на водозащиту до 300 метров, модель скорее предназначена для элегантных случаев, чем для активного дайвинга. Диаметр 42 мм может показаться крупным по современным меркам, но для дайверских часов это стандарт, и на моей 19-сантиметровой руке часы сидели комфортно и незаметно.

Внутри установлен механизм Selitta SW200-1a, сертифицированный Wempe как хронометр по стандарту ISO 3159. Использование стандартного механизма оправдано, а сертификат хронометра избавляет от необходимости регулировки сразу после покупки.

Лимитированная серия из 100 экземпляров стоит €4,495 (с НДС) / $5,200 (без налогов). Это вызывает вопросы, так как при запуске коллекции в 2020 году Diver стоил €2,975 ($3,450), а сейчас обычная модель — €3,790 ($4,350). Рост цены за пять лет превысил 27% (26% в долларах). Цена лимитированной версии на 19% (20% в долларах) выше текущей. Это не амбициозная, а дерзкая ценовая политика, что отражает общую тенденцию резкого роста цен у многих брендов.

