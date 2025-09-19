Практический обзор: WRK Timepieces ACF-02

Незадолго до начала Geneva Watch Days я присоединился к команде WRK Timepieces для особенного события.

Каролина и Наско, супружеская пара и создатели WRK, должны были получить первый полностью функционирующий прототип своей последней модели — ACF-02, и пригласили меня сопровождать их. Передача состоялась на заводе Télôs SA в Ла-Шо-де-Фоне — производителе механизма, который воплотил в жизнь этот амбициозный проект.

Я уже писал о запуске ACF-02, когда WRK впервые анонсировали модель в начале этого года. Тогда рендеры и технические характеристики выглядели многообещающе, и мне не терпелось увидеть готовый продукт. Но впервые увидеть часы в корпусе и прочувствовать эмоции Каролины и Наско, держащих плод своего труда, — это совсем другое впечатление. Это напомнило мне, что за часами и часовым делом всегда стоит очень человеческая сторона, которую часто забывают.

Меньшая, более удобная концепция

На бумаге ACF-02 обладает компактными и уверенными пропорциями. Корпус из титана 5-го класса с матовой пескоструйной обработкой имеет размеры 38 мм в ширину, 41 мм в длину и всего 8,5 мм в толщину. Он выглядит тонким, изящным и сдержанным — именно такой размер, который располагает к ежедневному ношению, а не к редкому восхищению.

Однако цифры — лишь часть истории. На запястье часы ощущаются легкими и органичными. Слегка изогнутая задняя крышка действительно заслуживает клише «обнимает запястье». Профиль, напоминающий гальку, легко скользит под манжету, при этом часы сохраняют свое присутствие. Это достигается за счет мягких, плавных линий и тактильной матовой текстуры пескоструйной обработки. Модель выглядит современной, но без излишней вычурности.

WRK предложит ACF-02 в трех вариантах пескоструйной отделки — натуральный титан, серебристое DLC и черное DLC. Вся линейка сохраняет единый стиль, где именно обработка поверхности задает тон. Прототип, который я видел, выполнен из натурального титана, и это определенно мой фаворит из трех.

Циферблат и механизм

ACF-02 — это часы с индикацией только часов и минут, выполненной традиционным центральным способом. Отсутствуют секундная стрелка и другие дополнительные индикаторы. Циферблат частично скелетонизирован, что позволяет наслаждаться архитектурой механизма, не жертвуя читаемостью. На внутренней стороне сапфирового стекла нанесена минутная разметка, которая задает основу отображения, а открытые участки раскрывают механическую хореографию под ней. Между отметками 10 и 11 часов виден двунаправленный микроротор, тихо выполняющий свою работу. В нижней части расположены два зеркально расположенных барабана, что сглаживает подачу крутящего момента и способствует солидному запасу хода.

Калибр — AMB-01/1, разработанный совместно с Télôs SA. Он работает на частоте 4 Гц, гарантирует 72 часа автономии и потенциально может обеспечить около 80–84 часов запаса энергии. Мосты и базовая пластина выполнены из титана 5-го класса с пескоструйной отделкой, которая отлично сочетается с характером часов. Посмотрите на «денежный» кадр механизма с обратной стороны — это действительно красивый механизм.

Особенно мне понравилось решение WRK гордо разместить логотип Télôs на задней стороне механизма. Это не скрытый знак производителя под балансом, а четкое заявление, видимое через сапфировое стекло. Наско рассказал, что идея оформления была вдохновлена логотипами на крышках распредвалов двигателей. Ведь механизм — это двигатель ACF-02, не так ли? Это демонстрирует гордость WRK за сотрудничество и уверенность Télôs в своем мастерстве. В мире, где поставщики часто остаются анонимными, честность имеет значение.

Прототипный уровень, но уже впечатляет

Часы, с которыми я имел дело, были первым полностью рабочим прототипом. Отделка уже была на высоком уровне, хотя мне прямо сказали, что это «уровень прототипа». Под лупой можно заметить мелкие детали, которые будут доработаны для серийного производства. На мой взгляд, образец был превосходен. Если это базовый уровень, я с нетерпением жду серийные экземпляры для подписчиков.

Поверхности корпуса были однородными, текстура пескоструйной обработки — равномерной, а визуальная четкость скелетонизированных участков — чистой. Лупы и макрообъективы — беспощадные критики, но я удивлюсь, если кто-то останется недоволен, когда выйдут финальные часы. Единственное мелкое замечание, которое может заметить опытный глаз, — это неполная герметичность между стеклом и корпусом из-за временной прокладки, использованной в день сборки. В критических ситуациях приходится прибегать к быстрым решениям! Конечно, в серийных моделях будут специальные прокладки для более плавного перехода от корпуса к стеклу.

Прототипы редко бывают идеальными, но интересно видеть эту сторону процесса. Слишком часто нам внушают, что за кулисами все всегда идеально, но это не так. Сбои, задержки и проблемы в последний момент — норма. Кстати, ремешок тоже находится в разработке: WRK работает с новым поставщиком с момента ACF-01, и такие вещи требуют времени (без каламбура).

Опыт ношения

Рендеры и размеры на бумаге не расскажут всей истории. Мне понравился внешний вид на экране, и я ожидал отличного результата. К счастью, я не был разочарован. Часы носятся великолепно. Они легкие и сбалансированные, с органичной легкостью, которая заставляет забыть, что на руке что-то техническое.

Упомянутая легкая изогнутость задней крышки помогает часам удобно сесть, а тонкий профиль не мешает. По моему мнению, читаемость хороша для монохромного скелетонизированного дизайна. Центральные стрелки четкие, а нанесенная разметка отлично справляется с задачей ориентирования по минутам. Это дизайн, который вознаграждает быстрый взгляд, не требуя пристального изучения.

Момент, который стоит запомнить

Я упомянул человеческий элемент часового дела и хочу к нему вернуться. Что меня больше всего поразило в Télôs, так это атмосфера. Отношения между поставщиком и заказчиком казались чем-то большим. Я бы не хотел использовать клише, но это было скорее похоже на дружбу, чем на деловые отношения B2B. Наско положил пакет с круассанами из ближайшей пекарни, и команда Télôs подошла и обняла Каролину и Наско, как старых друзей, подтверждая, что это не просто сделка, а дружба, взаимопонимание и уважение. Обе стороны искренне гордились достижением этого момента и были рады им поделиться.

Разделяя важный этап

Понимаю, что это может показаться маркетинговой болтовней или общими фразами, и если бы меня там не было, я бы, вероятно, согласился. Но я был там. Я стал свидетелем всего этого, и это тронуло меня. Слишком легко думать о больших безликих корпорациях, выпускающих тысячи часов в год, но это совсем другое.

Видеть, как Каролина и Наско впервые держат готовый прототип, было честью. Я почувствовал вес последних нескольких лет работы, бесчисленных решений и бессонных ночей, собранных в одном тихом, гордом моменте. Путь еще не окончен — им предстоит доставить финальные часы клиентам, которые доверились бренду и заказали модель вслепую, но это определенно важная веха. Télôs SA тоже заслуживает признания. Сотрудничество — основа независимого часового дела, и здесь оно ощущалось как настоящее партнерство, а не просто поставка. Подписанная пластина механизма — это больше, чем имя. Это дань командной работе, которая сделала часы возможными.

ACF-02 оправдывает все ожидания

В моей последней статье Wish List в начале этого года ACF-02 занял видное место. Хотя список часто меняется, ACF-02 уверенно держится в верхней части. Личный осмотр прототипа только подтвердил это. Это действительно отличные часы, которые сочетают удобство ношения и современный дизайн без излишней вычурности. Если вам близка эстетика модели, я без сомнений рекомендую посмотреть на эти часы вживую, если представится возможность. При цене 18 924 швейцарских франка (без учета налогов) они не из дешевых, но качественное мелкосерийное производство никогда не бывает дешевым.

Берите мои деньги. Берите всё. Мне действительно нравятся эти часы, и я с нетерпением жду финальной версии с окончательным ремешком. Сделайте его оранжевым — и я, наверное, упаду на колени.

Хочу публично поблагодарить WRK за приглашение стать частью этого замечательного опыта. Я давно хотел увидеть закулисье таких проектов, и это было очень интересно. Для тех, кому интересно, за ужином Каролина и Наско поделились небольшими подсказками о своем следующем проекте и о том, как он скоро начнет обретать форму. Надеюсь, смогу документировать историю от концепции до завершения, ведь заглянуть за кулисы всегда увлекательно. Следите за новостями!