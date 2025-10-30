Практическое введение в коллекцию Raymond Weil Toccata Heritage

Если спросить у любителей часов назвать доступную и популярную серию классических наручных часов, то в числе ответов наверняка появится коллекция Millesime от Raymond Weil.

Мы любим Millesime — очаровательную линейку ретро-часов с моделью на любой вкус. Теперь бренд представляет новую серию Toccata Heritage, которая стала логичным продолжением успешной Millesime. Эта новая коллекция — своеобразный старт к 50-летнему юбилею Raymond Weil в 2026 году. С полным ассортиментом механических и кварцевых моделей, серия Toccata Heritage имеет все шансы стать еще одним хитом бренда. Давайте узнаем о ней подробнее.

Обзор текущего каталога Raymond Weil

В каталоге Raymond Weil сегодня представлены четыре продуктовые линии. Первая — популярная коллекция Millesime, которая за последние два года снискала большой успех. Кроме того, бренд предлагает более современные серии Freelancer и Tango. Наконец, Toccata — это линия с классическими силуэтами. В ней уже есть две ветви: Toccata Classic и Toccata Square. С выходом новых моделей Toccata Heritage бренд добавляет третью ветвь в эту коллекцию, и, по моему мнению, она имеет потенциал стать очень популярной. Позвольте объяснить почему.

История коллекции Raymond Weil Toccata Heritage

Первое, что бросается в глаза — серия вдохновлена классическими наручными часами в стиле dress watch конца 1960-х и 1970-х годов. В частности, дизайн напоминает знаменитую модель Patek Philippe Golden Ellipse, дебютировавшую в 1968 году. Несмотря на сходство, визуально часы отличаются от классической Golden Ellipse. Во-первых, корпус у Toccata Heritage более прямоугольный, тогда как у Golden Ellipse форма более округлая. Во-вторых, у новых Toccata Heritage есть ушки для крепления ремешка, в то время как у Golden Ellipse их обычно нет.

Однако для более глубокого понимания стоит вспомнить историю Patek Philippe. С самого начала Patek выпускал варианты Golden Ellipse с видимыми ушками. Первый из них, дебютировавший одновременно с версией без ушек в 1968 году, — Golden Ellipse 3546G. Позже, в конце 1970-х, вышла модель 3846G.

Обе эти модели — вариации классической Golden Ellipse с ушками, которые визуально ближе к новым Toccata Heritage. Честно говоря, мне очень нравится такой стиль, и я считаю визуальную связь удачной. Чтобы расширить контекст, я упоминаю Golden Ellipse как иконный пример часов этого типа. Однако те, кто хорошо знаком с историей жанра, знают, что в 70-х годах было много часов с похожим дизайном — классическим, с плавным округлым корпусом и минималистичным циферблатом.

Детали коллекции Raymond Weil Toccata Heritage

Новая коллекция Toccata Heritage включает три механические и четыре кварцевые модели. У нас в распоряжении были все три механические версии и три из пяти кварцевых. Начнем с механических. Все три модели имеют корпус диаметром 33 мм, длиной 38 мм и толщиной 6,95 мм. Эти размеры делают часы изящными и удобными для ношения.

Первая модель — корпус из нержавеющей стали, циферблат с эффектом старого серебра и солнечными лучами, серый ремешок из телячьей кожи. Вторая — корпус из нержавеющей стали с циферблатом «полуночный синий» с солнечным эффектом. Она доступна с синим ремешком из телячьей кожи или браслетом из нержавеющей стали.

Третья версия — с розовым золотым PVD-покрытием, медно-оранжевым циферблатом с солнечным эффектом и серым ремешком из телячьей кожи. Обычные модели из нержавеющей стали стоят €1495 на кожаном ремешке и €1595 на браслете, а розовое золото на кожаном ремешке — €1625.

Кварцевые модели преимущественно ориентированы на женщин

Пять кварцевых моделей имеют чуть меньший корпус — 31 × 36 мм при толщине всего 5,1 мм. Такой размер лучше подходит для женских запястий, хотя некоторым мужчинам они тоже могут подойти. Raymond Weil предлагает классическую модель из нержавеющей стали с синим циферблатом с солнечным эффектом, как у механической версии, на синем ремешке из телячьей кожи. Есть также версия с желтым золотым PVD-покрытием, циферблатом старого серебра и зеленым ремешком из телячьей кожи.

Оставшиеся три модели украшены безелем с 60 лабораторно выращенными бриллиантами. Первая из них — с розовым золотым PVD и циферблатом старого серебра, вторая — из нержавеющей стали с «полуночным синим» циферблатом. Третья, не представленная на фото, — из нержавеющей стали с пурпурно-красным циферблатом. Все три модели оснащены браслетами, соответствующими цвету корпуса.

Модель из нержавеющей стали с синим циферблатом стоит €1075, версия с желтым золотым PVD — €1350. Две модели из нержавеющей стали с бриллиантовым безелем оцениваются в €2150 каждая, а розовое золото с бриллиантами — €2235.

Механизмы серии Toccata Heritage

Особый интерес у нас вызвали механические модели, поэтому остановимся на них подробнее. Механические версии оснащены калибром RW4100 от Raymond Weil, основанным на Sellita SW210-1. Этот механизм с ручным заводом работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 45 часов. Механизм виден через сапфировое стекло на задней крышке, где можно рассмотреть базовую отделку деталей.

Raymond Weil не раскрывает, какой механизм установлен в пяти кварцевых моделях. Как и ожидалось, он скрыт за цельной металлической задней крышкой.

Ношение Raymond Weil Toccata Heritage

На моем запястье различные варианты Toccata Heritage ощущались комфортно и знакомо. Это связано с хорошо известным дизайном, который мне очень нравится. Однако я быстро понял, что кварцевые модели слишком малы для моего запястья 18,5 см (7,3 дюйма). Поэтому фотографии кварцевых часов сделаны на запястье нашего фотографа Max, что дает лучшее представление о том, как выглядят обе версии на руке, не теряясь в пропорциях.

Будучи высоким человеком, я понял, что кварцевые модели не для меня. Кроме того, как и многие из вас, я предпочитаю механические часы. Тем не менее, версия с желтым золотым PVD, серебристым циферблатом и зеленым ремешком выглядит фантастически.

Что касается трех механических вариантов, выбор зависит от личных предпочтений. Размеры и пропорции Toccata Heritage отлично подходят для запястий разного размера. Для моего запястья они кажутся скромными по размеру, но при этом имеют хорошее присутствие на руке.

Для моих коллег с более тонкими запястьями механические модели тоже подходят, но выглядят заметно крупнее. Это демонстрирует отличную универсальность нового дизайна.

Все новые Toccata Heritage оснащены циферблатами с солнечным эффектом, и я понимаю почему. Такой эффект добавляет визуальной привлекательности относительно простым циферблатам с нанесенными метками и открытой минутной разметкой. Хотя я не всегда большой поклонник солнечных циферблатов, в этих часах они работают отлично, придавая им легкое мерцание, к которому хочется возвращаться несколько раз в день.

Итоговые впечатления о коллекции Raymond Weil Toccata Heritage

В целом, мне очень понравились эти новые модели в линейке Raymond Weil. Toccata Heritage — стильные и качественно выполненные классические часы, которые наверняка быстро найдут своих поклонников. Конечно, знакомый дизайн подойдет не всем. Но для тех, кто ценит стиль Golden Ellipse и ищет отличный минималистичный dress watch, новая серия Toccata Heritage предлагает несколько удачных и доступных вариантов.

За последние два года на рынке появилось много заметных доступных классических часов, и у Raymond Weil серьезная конкуренция. Тем не менее, в серии Toccata Heritage есть неоспоримое очарование, которое наверняка привлечет поклонников. Эти часы произвели на меня впечатление за короткое время, что они были у нас в офисе. Особенно выделились модели из нержавеющей стали с синими циферблатами и версии с розовым золотом. Кроме того, мне очень понравился вариант с желтым золотым PVD, серебристым циферблатом и зеленым кожаным ремешком. Хотя размер этой модели не для меня, визуальный стиль был впечатляющим.

В целом, я с удовольствием провел бы больше времени с моделями Toccata Heritage, если представится возможность. Но первые впечатления часто самые сильные, и в этот раз они были очень хорошими. После создания популярной линии Millesime, это может стать еще одной успешной серией Raymond Weil, которая укрепит его позицию как бренда, предлагающего доступные и стильные классические часы. Это было бы отличным достижением.