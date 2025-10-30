Главная » Мужские часы

Практическое введение в коллекцию Raymond Weil Toccata Heritage

Если спросить у любителей часов назвать доступную и популярную серию классических наручных часов, то в числе ответов наверняка появится коллекция Millesime от Raymond Weil.

Мы любим Millesime — очаровательную линейку ретро-часов с моделью на любой вкус. Теперь бренд представляет новую серию Toccata Heritage, которая стала логичным продолжением успешной Millesime. Эта новая коллекция — своеобразный старт к 50-летнему юбилею Raymond Weil в 2026 году. С полным ассортиментом механических и кварцевых моделей, серия Toccata Heritage имеет все шансы стать еще одним хитом бренда. Давайте узнаем о ней подробнее.

Содержание
  1. Обзор текущего каталога Raymond Weil
  2. История коллекции Raymond Weil Toccata Heritage
  3. Детали коллекции Raymond Weil Toccata Heritage
  4. Кварцевые модели преимущественно ориентированы на женщин
  5. Механизмы серии Toccata Heritage
  6. Ношение Raymond Weil Toccata Heritage
  7. Итоговые впечатления о коллекции Raymond Weil Toccata Heritage

Обзор текущего каталога Raymond Weil

В каталоге Raymond Weil сегодня представлены четыре продуктовые линии. Первая — популярная коллекция Millesime, которая за последние два года снискала большой успех. Кроме того, бренд предлагает более современные серии Freelancer и Tango. Наконец, Toccata — это линия с классическими силуэтами. В ней уже есть две ветви: Toccata Classic и Toccata Square. С выходом новых моделей Toccata Heritage бренд добавляет третью ветвь в эту коллекцию, и, по моему мнению, она имеет потенциал стать очень популярной. Позвольте объяснить почему.

История коллекции Raymond Weil Toccata Heritage

Первое, что бросается в глаза — серия вдохновлена классическими наручными часами в стиле dress watch конца 1960-х и 1970-х годов. В частности, дизайн напоминает знаменитую модель Patek Philippe Golden Ellipse, дебютировавшую в 1968 году. Несмотря на сходство, визуально часы отличаются от классической Golden Ellipse. Во-первых, корпус у Toccata Heritage более прямоугольный, тогда как у Golden Ellipse форма более округлая. Во-вторых, у новых Toccata Heritage есть ушки для крепления ремешка, в то время как у Golden Ellipse их обычно нет.

mechanical Raymond Weil Toccata Heritage models on side, crowns up

Однако для более глубокого понимания стоит вспомнить историю Patek Philippe. С самого начала Patek выпускал варианты Golden Ellipse с видимыми ушками. Первый из них, дебютировавший одновременно с версией без ушек в 1968 году, — Golden Ellipse 3546G. Позже, в конце 1970-х, вышла модель 3846G.

Практическое введение в коллекцию Raymond Weil Toccata Heritage

Обе эти модели — вариации классической Golden Ellipse с ушками, которые визуально ближе к новым Toccata Heritage. Честно говоря, мне очень нравится такой стиль, и я считаю визуальную связь удачной. Чтобы расширить контекст, я упоминаю Golden Ellipse как иконный пример часов этого типа. Однако те, кто хорошо знаком с историей жанра, знают, что в 70-х годах было много часов с похожим дизайном — классическим, с плавным округлым корпусом и минималистичным циферблатом.

Raymond Weil Toccata Heritage silver dial up close

Детали коллекции Raymond Weil Toccata Heritage

Новая коллекция Toccata Heritage включает три механические и четыре кварцевые модели. У нас в распоряжении были все три механические версии и три из пяти кварцевых. Начнем с механических. Все три модели имеют корпус диаметром 33 мм, длиной 38 мм и толщиной 6,95 мм. Эти размеры делают часы изящными и удобными для ношения.

Raymond Weil Toccata Heritage blue dial up close

Первая модель — корпус из нержавеющей стали, циферблат с эффектом старого серебра и солнечными лучами, серый ремешок из телячьей кожи. Вторая — корпус из нержавеющей стали с циферблатом «полуночный синий» с солнечным эффектом. Она доступна с синим ремешком из телячьей кожи или браслетом из нержавеющей стали.

Raymond Weil Toccata Heritage copper dial up close

Третья версия — с розовым золотым PVD-покрытием, медно-оранжевым циферблатом с солнечным эффектом и серым ремешком из телячьей кожи. Обычные модели из нержавеющей стали стоят €1495 на кожаном ремешке и €1595 на браслете, а розовое золото на кожаном ремешке — €1625.

yellow gold PVD Raymond Weil Toccata Heritage wrist shot

Кварцевые модели преимущественно ориентированы на женщин

Пять кварцевых моделей имеют чуть меньший корпус — 31 × 36 мм при толщине всего 5,1 мм. Такой размер лучше подходит для женских запястий, хотя некоторым мужчинам они тоже могут подойти. Raymond Weil предлагает классическую модель из нержавеющей стали с синим циферблатом с солнечным эффектом, как у механической версии, на синем ремешке из телячьей кожи. Есть также версия с желтым золотым PVD-покрытием, циферблатом старого серебра и зеленым ремешком из телячьей кожи.

Raymond Weil Toccata Heritage models with bracelets side by side, flat-lay

Оставшиеся три модели украшены безелем с 60 лабораторно выращенными бриллиантами. Первая из них — с розовым золотым PVD и циферблатом старого серебра, вторая — из нержавеющей стали с «полуночным синим» циферблатом. Третья, не представленная на фото, — из нержавеющей стали с пурпурно-красным циферблатом. Все три модели оснащены браслетами, соответствующими цвету корпуса.

Raymond Weil Toccata Heritage models with bracelets up close

Модель из нержавеющей стали с синим циферблатом стоит €1075, версия с желтым золотым PVD — €1350. Две модели из нержавеющей стали с бриллиантовым безелем оцениваются в €2150 каждая, а розовое золото с бриллиантами — €2235.

mechanical Raymond Weil Toccata Heritage case back and movement

Механизмы серии Toccata Heritage

Особый интерес у нас вызвали механические модели, поэтому остановимся на них подробнее. Механические версии оснащены калибром RW4100 от Raymond Weil, основанным на Sellita SW210-1. Этот механизм с ручным заводом работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 45 часов. Механизм виден через сапфировое стекло на задней крышке, где можно рассмотреть базовую отделку деталей.

case backs of mechanical and quartz Raymond Weil Toccata Heritage models

Raymond Weil не раскрывает, какой механизм установлен в пяти кварцевых моделях. Как и ожидалось, он скрыт за цельной металлической задней крышкой.

rose gold PVD Raymond Weil Toccata Heritage pocket shot

Ношение Raymond Weil Toccata Heritage

На моем запястье различные варианты Toccata Heritage ощущались комфортно и знакомо. Это связано с хорошо известным дизайном, который мне очень нравится. Однако я быстро понял, что кварцевые модели слишком малы для моего запястья 18,5 см (7,3 дюйма). Поэтому фотографии кварцевых часов сделаны на запястье нашего фотографа Max, что дает лучшее представление о том, как выглядят обе версии на руке, не теряясь в пропорциях.

blue-dial Raymond Weil Toccata Heritage with bracelet, wrist shot

Будучи высоким человеком, я понял, что кварцевые модели не для меня. Кроме того, как и многие из вас, я предпочитаю механические часы. Тем не менее, версия с желтым золотым PVD, серебристым циферблатом и зеленым ремешком выглядит фантастически.

blue-dial Raymond Weil Toccata Heritage wrist shot

Что касается трех механических вариантов, выбор зависит от личных предпочтений. Размеры и пропорции Toccata Heritage отлично подходят для запястий разного размера. Для моего запястья они кажутся скромными по размеру, но при этом имеют хорошее присутствие на руке.

Raymond Weil Toccata Heritage bracelet, clasp closed

Для моих коллег с более тонкими запястьями механические модели тоже подходят, но выглядят заметно крупнее. Это демонстрирует отличную универсальность нового дизайна.

steel silver-dial Raymond Weil Toccata Heritage on wrist

Все новые Toccata Heritage оснащены циферблатами с солнечным эффектом, и я понимаю почему. Такой эффект добавляет визуальной привлекательности относительно простым циферблатам с нанесенными метками и открытой минутной разметкой. Хотя я не всегда большой поклонник солнечных циферблатов, в этих часах они работают отлично, придавая им легкое мерцание, к которому хочется возвращаться несколько раз в день.

yellow gold PVD and silver-dial Raymond Weil Toccata Heritage wrist shot

Итоговые впечатления о коллекции Raymond Weil Toccata Heritage

В целом, мне очень понравились эти новые модели в линейке Raymond Weil. Toccata Heritage — стильные и качественно выполненные классические часы, которые наверняка быстро найдут своих поклонников. Конечно, знакомый дизайн подойдет не всем. Но для тех, кто ценит стиль Golden Ellipse и ищет отличный минималистичный dress watch, новая серия Toccata Heritage предлагает несколько удачных и доступных вариантов.

Raymond Weil Toccata Heritage pin buckles

За последние два года на рынке появилось много заметных доступных классических часов, и у Raymond Weil серьезная конкуренция. Тем не менее, в серии Toccata Heritage есть неоспоримое очарование, которое наверняка привлечет поклонников. Эти часы произвели на меня впечатление за короткое время, что они были у нас в офисе. Особенно выделились модели из нержавеющей стали с синими циферблатами и версии с розовым золотом. Кроме того, мне очень понравился вариант с желтым золотым PVD, серебристым циферблатом и зеленым кожаным ремешком. Хотя размер этой модели не для меня, визуальный стиль был впечатляющим.

Raymond Weil Toccata Heritage collection, flat-lay group shot

В целом, я с удовольствием провел бы больше времени с моделями Toccata Heritage, если представится возможность. Но первые впечатления часто самые сильные, и в этот раз они были очень хорошими. После создания популярной линии Millesime, это может стать еще одной успешной серией Raymond Weil, которая укрепит его позицию как бренда, предлагающего доступные и стильные классические часы. Это было бы отличным достижением.

