Практическое знакомство с новинкой Mozen GMT1

В современной часовой индустрии 3D-печать пока не стала массовым производственным методом.

Однако новая модель GMT1 от стартапа Mozen демонстрирует, что 3D-печать позволяет создавать оригинальные корпуса с креативным дизайном без значительных затрат. Кроме того, Mozen GMT1 предлагает нестандартный способ отображения времени в другом часовом поясе. В этой статье мы подробно рассмотрим дебютную модель бренда.

История и концепция бренда Mozen

Mozen — это проект итальянского промышленного дизайнера Симоне Манчини, который около десяти лет назад переехал из солнечной Италии в США. Там он увлёкся американским мастерством и решил объединить его с итальянским дизайнерским наследием. В результате Манчини создал бренд, использующий современные технологии 3D-печати для производства часов с детализированными и разнообразными формами. Итогом стал Mozen GMT1, доступный в четырёх вариантах циферблатов.

Технические характеристики Mozen GMT1

Перед тем как перейти к описанию вариантов, рассмотрим основные параметры Mozen GMT1. Корпус выполнен из нержавеющей стали диаметром 40 мм, длиной 47 мм, толщиной 12 мм и шириной между ушками 20 мм. Классическая форма корпуса дополнена водозащитой до 100 метров. На первый взгляд, размеры и характеристики кажутся стандартными, но уникальность модели раскрывается в дизайне корпуса.

Корпус Mozen GMT1 создаётся с помощью сочетания 3D-печати и ЧПУ-обработки, что даёт уникальный профиль с открытым безелем, боковыми сторонами и ушками. Безель имеет текстуру, напоминающую вафельную структуру. Дизайн ушек вызывает ассоциации с голландским брендом Holthinrichs, пионером в области 3D-печати для часов.

Особенности дизайна корпуса и 3D-печати

Интересно отметить, что Mozen использует 3D-печать, хотя качество исполнения пока уступает Holthinrichs, который достиг высокого уровня в этой технологии. Тем не менее, корпус Mozen GMT1 демонстрирует, что 3D-печать придаёт часам характер и выразительность. Особенно заметно это при боковом обзоре, где проявляется сложная текстура и многослойность конструкции.

Уникальная интеграция функции GMT

Циферблаты Mozen GMT1 выделяются оригинальным решением отображения второго часового пояса. Внутри циферблата расположен большой кольцевой индикатор GMT с прорезью, через которую виден номер часа второго часового пояса. Кольцо связано с центральными стрелками часов и минут, вращаясь синхронно с местным временем. Однако при вращении кольцо не всегда показывает число, например, в момент, когда стрелки показывают половину часа.

Ещё одна особенность — расположение цифр на 24-часовом кольце: нечётные числа размещены вертикально, а чётные — радиально. Это небольшой дизайнерский приём, который сначала может сбить с толку, но при вращении кольца становится понятен. Центральные стрелки иногда закрывают цифры 24-часового индикатора, что снижает удобочитаемость.

Дизайнерские решения и эргономика

Центральная часовая стрелка закрывает цифры каждые 12 часов, а минутная — каждый час. В прототипах использовались скелетонизированные стрелки, позволяющие видеть индикатор GMT без помех. В серийных образцах применены стрелки с люминесцентным покрытием, которые частично закрывают цифры. Оптимальным решением было бы использование скелетонизированных наконечников со светонакопителем — это улучшило бы читаемость без потери функциональности.

Отдельного внимания заслуживает секундная шкала, образованная вырезами на ринг-рео и часовыми метками, формирующая полный 60-секундный отсчёт. Этот элемент добавляет характер и подчёркивает уникальность дизайна.

Варианты циферблатов и механизм GMT1

Mozen GMT1 представлен в четырёх вариантах:

Nero — чёрный циферблат с белыми метками и люминесцентным кольцом GMT, чёрный кожаный ремешок;

Rosso — красный циферблат, коричневый ремешок;

Olive Green — зелёный циферблат;

Deep Blue — синий циферблат.

Все модели оснащены одинаковыми белыми часовыми метками и светящимся кольцом GMT.

В основе часов лежит автоматический механизм Seiko NH34 с частотой 21 600 полуколебаний в час и запасом хода 41 час. Версия механизма, используемая в Mozen GMT1, отрегулирована с точностью ±10 секунд в сутки. Управление функциями простое: первая позиция заводит часы, вторая — регулирует 24-часовое кольцо и дату, третья — устанавливает основное время.

Впечатления от ношения Mozen GMT1

На запястье часы ощущаются солидно и надёжно, что важно для 3D-печатных корпусов, поскольку создаёт впечатление качественного изделия. Диаметр и пропорции обеспечивают комфорт при длительном ношении.

Сбоку корпус напоминает римский Колизей, что ассоциируется с моделью Louis Moinet The Colosseum 2021 года. Несмотря на различия в материалах и исполнении, многослойная конструкция Mozen GMT1 вызывает интерес и уважение к дизайнерскому решению.

Итоговая оценка Mozen GMT1

Концепция и дизайн Mozen GMT1 заслуживают внимания, однако исполнение требует доработки. Основные замечания касаются отделки корпуса и отображения функции GMT.

Многослойная структура корпуса визуально привлекательна, но нуждается в высококачественной отделке для создания контраста и блеска, характерных для премиальных часов. Вафельная текстура выглядит несколько грубовато, а шлифовка боковых поверхностей могла бы быть лучше.

Отображение GMT также можно улучшить. Использование скелетонизированных наконечников стрелок решило бы проблему перекрытия цифр и повысило читаемость. Более сложная задача — устранение «провалов» в отображении времени, когда прорезь кольца оказывается между цифрами. Несмотря на привлекательность идеи, её реализация требует оптимизации для удобства пользователя.

В целом, Манчини удалось создать часы с гармоничными пропорциями и удобные в носке. Использование 3D-печати — смелый шаг, который, надеемся, приведёт к дальнейшему развитию и улучшению продукции Mozen.

На данный момент Mozen GMT1 доступен для предзаказа на официальном сайте бренда по цене 900 долларов США.