Предоставляет ли Hanhart 415 ES Panda лучшее соотношение цены и характеристик?
Сегодня мы подробно рассмотрим Hanhart 415 ES Panda, выпущенные в начале этого года.

Хронографы — одни из самых востребованных часов среди энтузиастов и коллекционеров. Их богатая история, связанная с автоспортом и авиацией, часто вызывает романтическую привязанность, которая порой заставляет забыть, что большинство из нас на самом деле не ведут механический учёт времени (если вообще ведут). Тем не менее, хронографы остаются, и вполне заслуженно, очень любимыми часами. Поэтому при их анонсе сообщество часто тщательно их анализирует. Особенно придирчиво оценивают пропорции корпуса и его толщину.

Как усложнённая модель, хронографы стоят дороже стандартных часов с функцией только времени и даты. Поэтому потенциальные покупатели нередко критично оценивают, оправдывает ли механизм и общая комплектация более высокую цену. Итак, учитывая всё это, оправдывает ли новый 60-х вдохновлённый Hanhart 415 ES Panda из независимого немецкого бренда свои ожидания?

Корпус

hanhart 415 es panda 24

Модель 415 ES Panda выполнена в удобном для запястья корпусе из нержавеющей стали диаметром 39 мм и длиной от ушка до ушка всего 46 мм. Это оптимальные размеры, которые подойдут как для более крупных, так и для небольших запястий.

hanhart 415 es panda 18

Водозащита корпуса составляет 100 метров, а толщина — 13,5 мм, включая сильно выпуклое сапфировое стекло. По толщине часы можно назвать достаточно тонкими, особенно если учесть, что многие известные бренды часто критикуют за слишком толстые хронографы с корпусами от 14 мм и выше.

Циферблат

hanhart 415 es panda 22

Циферблат в стиле «панда» с историческим логотипом в виде крыльев придаёт этим пилотским часам ощущение, будто они прибыли из 60-х в будущее на машине времени. Современные технологии производства, однако, дают свои преимущества. Вокруг циферблата расположена вставка безеля из матовой чёрной керамики, устойчивой к царапинам. Несмотря на прочность материала, матовое покрытие при освещении создаёт эффект лёгкого выцветания и «призрачности», что отлично подчёркивает винтажный стиль дизайна.

hanhart 415 es panda 9

Кроме классической «панды», модель доступна и в обратной конфигурации. В нашем обзоре — белый циферблат с чёрными счётчиками на 9 и 3 часах, которые показывают бегущие секунды и 30-минутный счётчик хронографа соответственно.

hanhart 415 es panda 21

В темноте циферблат хорошо светится благодаря обильному покрытию SuperLuminova на трёх центральных стрелках и арабских цифрах. Маленькие секундная стрелка и 30-минутный счётчик люминесцентным покрытием не оснащены, но если синхронизировать секунды хронографа с малыми секундами до наступления темноты, можно будет читать показания и в темноте.

Ремешок

hanhart 415 es panda 11

Продолжая тему преимуществ современных технологий, новый браслет Hanhart из матовой стали оснащён раскладывающейся застёжкой с возможностью тонкой регулировки длины без инструментов — до 10 мм прямо на ходу. Полностью матовая поверхность трёхзвенного браслета подчёркивает утилитарный характер часов 415 ES Panda.

Механизм

hanhart 415 es panda 12

Под цельной задней крышкой с винтажным логотипом скрывается надёжный механический хронограф на базе калибра Sellita SW510 M с ручным заводом. Несмотря на массовое происхождение механизма, он предлагает впечатляющий запас хода в 58 часов — значительно больше, чем у большинства ETA/Sellita с запасом около двух суток или меньше.

Вердикт

hanhart 415 es panda 5

При цене чуть менее 3000 долларов США на ремешке и немного выше на браслете, Hanhart 415 ES Panda предлагает характеристики, которых не встретишь у многих известных брендов даже за значительно большие деньги. Керамическая вставка безеля, надёжный хронограф с 58-часовым запасом хода и браслет с микрорегулировкой на 10 мм — всё это в хорошо сбалансированном корпусе с водозащитой 100 метров. Если вы ищете хронограф в районе 3000 долларов и цените винтажный стиль и историю, этот вариант обязательно стоит рассмотреть.

Цена и доступность Hanhart 415 ES Panda

hanhart 415 es panda 20

Hanhart 415 ES Panda уже доступен для покупки. Цена: 2900 долларов США (с НДС, на ремешке), 3133 долларов США (с НДС, на браслете)

Бренд Hanhart
Модель 415 ES Panda
Размеры корпуса 39 мм (диаметр) x 13,5 мм (толщина) x 46 мм (длина от ушка до ушка)
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Водозащита 100 метров
Стекло Сапфировое, выпуклое
Циферблат Белый с чёрными счётчиками
Ремешок Браслет из нержавеющей стали, раскладывающаяся застёжка, микрорегулировка 10 мм без инструментов
Механизм Sellita SW510 M, ручной завод
Запас хода 58 часов
Функции Часы, минуты, малые секунды, хронограф
Доступность В продаже
Цена 2900 USD (на ремешке), 3133 USD (на браслете)
