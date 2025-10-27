Представляем часы молодого бренда Beaucroft Element Rebel Black

Модель Element 39,5 мм от Beaucroft — отличный универсальный (GADA) наручный часы, которые, что необычно для этой категории и для молодой марки, выпускаются с разнообразными яркими циферблатами, включая интересные оттенки Glacial Blue, Sunset Orange и «G&T».

Однако последняя версия Element от Beaucroft идет в противоположном направлении — с полностью монохромным дизайном.

Она называется Element Rebel Black и отличается полностью затемнённым обликом благодаря покрытию Nitron MC — передовой углеродно-вольфрамовой карбидной технологии, разработанной компанией Wallwork Group из Кембриджшира. Основанная в конце 1950-х годов, Wallwork является крупнейшим в Великобритании частным специалистом в области термических процессов и поверхностной инженерии. Технология Nitron MC обеспечивает твердость покрытия свыше 850 HV благодаря усовершенствованному процессу магнетронного физического осаждения паров (PVD). В результате получается темно-серо-черное покрытие, которое действительно прочнее стандартного DLC, с коэффициентом трения всего 0,1 и градиентной структурой, обеспечивающей исключительную адгезию и долговечность.

Этот скрытный корпус дополняет глубокий эмалево-черный базовый циферблат с матовым контрастным кольцом с тонкими глянцевыми акцентами, что сохраняет отличную читаемость и одновременно поглощает свет. Фирменная секундная стрелка Beaucroft мятно-зеленого глянцевого цвета — своеобразный «намек» для посвящённых — добавляет единственный цветовой акцент в монохромную палитру.

Основные характеристики остаются впечатляющими. Корпус диаметром 39,5 мм и толщиной 11,7 мм скрывает автоматический механизм Miyota 9039 и обеспечивает водонепроницаемость до 200 метров. Каждый механизм собирается вручную и индивидуально регулируется с точностью ±10 секунд в сутки партнёром Beaucroft по сборке и сервису в Великобритании — компанией Horologium.

Типичный стальной браслет Element уступил место высококачественному ремешку из FKM-резины, изготовленному по размеру в сотрудничестве с британским специалистом по ремешкам Under The Cuff. Каждый ремешок можно точно подогнать с шагом 5 мм и дополнительной микронастройкой на 2,5 мм на застёжке SpringLock из матовой нержавеющей стали с PVD-покрытием. Изящная текстура в виде рифленой плиты, напоминающая ремешки Tropic, выводит его за рамки обычной резины, а быстросъемные пружинные штифты позволяют легко менять ремешки без инструментов.

Заключительные мысли

Это британское сотрудничество глубоко и продуманно. Партнерство с Wallwork Group по покрытию, Under The Cuff по ремешкам и Horologium по сборке демонстрирует приверженность Beaucroft местной индустрии — почти в старомодном, но очень хорошем смысле. Когда бренд из Кембриджа может использовать передовые материалы, точную сборку и премиальные аксессуары, произведённые в Великобритании (даже в самом Кембридже), это заслуживает особого внимания.

Цены и доступность Beaucroft Element Rebel Black

Beaucroft Element Rebel Black уже доступен для предварительного заказа через официальный интернет-магазин Beaucroft, поставки запланированы на начало декабря 2025 года. Цена: £695 / US$735