Представляем французскую новинку Baltic Aquascaphe Mk2

Не могу сосчитать, сколько раз лично рекомендовал часы Baltic Aquascaphe во всех их вариантах и усложнениях, но особенно их классическую версию — Aquascaphe Classic.

Эти вдохновлённые винтажным стилем французские дайверские часы действительно отвечают множеству требований: у них отличные пропорции и технические характеристики, очаровательный ретро-дизайн, который не скатывается в пародию или излишнюю сентиментальность, и всё это по очень разумной цене. По общему мнению, «если не сломано — не чини», но Baltic действительно улучшили Aquascaphe, выпустив Mk2 спустя семь лет после начала производства.

Улучшения в Baltic Aquascaphe Mk2

Baltic объясняет, что все изменения в Aquascaphe были направлены на повышение читаемости, хотя были внесены и некоторые эстетические корректировки. Начнём с корпуса. Он стал немного более изящным и выразительным, с более чёткими углами и более изогнутыми ушками, которые отчасти напоминают те, что используются в их полевых часах Hermétique, но при этом более массивные. Кстати, ушки по-прежнему просверлены — это отражение их утилитарного назначения. Особенно заметным нововведением стали защитные выступы для заводной головки, которая теперь имеет более массивный дизайн.

Размеры и варианты корпуса

Ещё одна приятная новость для энтузиастов — Baltic предлагает Aquascaphe Mk2 в двух диаметрах: 37 мм и 39,5 мм по безелю (36 мм и 38 мм по корпусу, или 45 мм и 47 мм от ушка до ушка). Mk1 имел диаметр 39 мм, что уже является «золотой серединой», но появление меньшего размера расширяет аудиторию и отражает тенденцию к возвращению к более компактным диаметрам в часовом хобби.

Толщина обоих вариантов составляет 12,9 мм, из которых 2,2 мм занимает двойное выпуклое сапфировое стекло. Безель Aquascaphe также обновлён: его насечка стала более грубой, что соответствует новому дизайну заводной головки, а сапфировая вставка теперь оснащена полноценными минутными метками, что делает безель более функциональным для дайвинга.

Технические характеристики и водозащита

Что касается дайвинга, основные характеристики остались прежними: водозащита до 200 метров и механизм Miyota 9039 с автоматическим заводом, 42-часовым запасом хода, частотой 4 Гц и функцией остановки секундной стрелки. Механизм скрыт за закрытой задней крышкой с завинчивающимся креплением и оригинальным геометрическим узором в виде волн.

Варианты циферблатов

На момент запуска доступны четыре варианта циферблата: синий и зелёный с глянцевой отделкой, а также серый и «тёплый серебристый» с зернистой текстурой. За исключением синего, эти цвета ранее не встречались в коллекции Aquascaphe (интересно, что Baltic не предложили чёрный циферблат при запуске, но это не критично). Главное новшество — трёхмерные индексы толщиной 0,4 мм, выполненные из Super-LumiNova BGW9. В отличие от гибридного сэндвич-циферблата Mk1, новые индексы значительно лучше читаются и выглядят более эффектно. Это современный стиль, который обычно встречается в более дорогих часах.

Новые стрелки и дизайн

В комплекте с новыми индексами идёт обновлённый комплект стрелок с дизайном, сочетающим элементы альфа и меча, что придаёт часам более премиальный вид по сравнению с менее выразительными карандашными стрелками Mk1 (хотя секундная стрелка с «леденцом» осталась прежней). Возможно, это мелочи, но они подчёркивают, что изменения в Mk2 были значительными и продуманными.

Ремешки и браслеты

Ещё одним нововведением стал новый резиновый ремешок, который Baltic назвали «Rubber Classic». Он позиционируется как более элегантная альтернатива существующему «Rubber Sport». В отличие от последнего, Rubber Classic меньше напоминает ремешок Tropic, вместо этого имеет текстуру, похожую на кожу Saffiano, и более редкие вентиляционные отверстия. Как и раньше, Aquascaphe Mk2 будет доступен на браслете «beads of rice» или на стальном браслете с плоскими звеньями. Лично мне очень хочется попробовать модель с Rubber Classic и взять её с собой в океан, ведь в Австралии наступает лето и зовёт пляж.

Цена и доступность Baltic Aquascaphe Mk2

Коллекция Baltic Aquascaphe Mk2 будет доступна для предзаказа, а поставки запланированы на октябрь 2025 года.

Цена на модель с резиновым ремешком: €630 / A$1,230

Цена на модель с браслетом: €695 / A$1,360

Технические характеристики Baltic Aquascaphe Mk2

Параметр Значение Бренд Baltic Модель Aquascaphe Mk2 Размеры корпуса 37 мм (диаметр) x 12,9 мм (толщина) x 45 мм (ушко-ушко) или 39,5 мм x 12,9 мм x 47 мм Материал корпуса Нержавеющая сталь с сапфировой вставкой в безеле Водозащита 200 метров, завинчивающаяся заводная головка Стекло Двойное выпуклое сапфировое стекло Циферблат Синий и зелёный (глянцевый), серый и тёплый серебристый (зернистый) Ширина ушка 20 мм Ремешок Резиновый ремешок в стиле Tropic, браслет beads of rice, стальной браслет с плоскими звеньями Механизм Miyota 9039, автоматический Запас хода 42 часа Функции Часы, минуты, секунды, односторонний дайверский безель Цена €630 (резина, без налогов), €695 (браслет, без налогов)

Baltic Aquascaphe Mk2 — это отличный пример того, как можно сохранить классический стиль и при этом внести современные улучшения, делая часы более удобными, функциональными и привлекательными для широкой аудитории.