Представляем: Хронограф Aera C-1 Chrono

Сегодня мы рассмотрим новый хронограф — Aera C-1 Chrono.

Для тех, кто ранее не знаком с брендом, отметим, что он родом из Великобритании и был основан в 2018 году. С самого начала небольшая команда сосредоточилась на создании минималистичных и прочных часов. На данный момент компания выпустила дайверские часы, серию полевых моделей и хронограф. Последняя новинка является продолжением аналогичных моделей 2024 года, но, как мы увидим, цветовое решение отсылает к одной из наших любимых эпох для хронографов — 1960-м годам.

Как коллекционер с широким кругозором, я научился ценить практически все подкатегории часов. Однако хронографы всегда занимали одно из первых мест в моем списке. Конечно, я предпочитаю винтажные модели, но с удовольствием отношусь и к новым релизам при одном условии. Обычно мне не нравятся ретро-дизайны, поэтому когда появляется новая оригинальная модель, она сразу привлекает мое внимание. С первого взгляда новый Aera C-1 Chrono выглядит как серьезный претендент на развитие формы хронографа. Давайте рассмотрим его подробнее.

Aera C-1 Chrono

Смелый и минималистичный дизайн последней модели C-1 обладает внушительными габаритами. Aera выбрала для корпуса размером 42 мм в диаметре и 49,55 мм от ушка до ушка нержавеющую сталь 904L. Этот материал, хоть и сложнее в обработке, обеспечивает повышенную прочность по сравнению с более распространенной сталью 316L.

Матовая отделка корпуса явно тяготеет к современности, но в деталях прослеживаются отсылки к классическим хронографам. Чистые кнопки-помпы, тактильно приятная коронка с насечкой и ниспадающие ушки напоминают о часах прошлых лет. Вместе с тем, ромбовидный профиль корпуса, включая безель и заднюю крышку, выполнен в современном стиле.

Современный минималистичный циферблат и безель

C-1 Chrono выполнен в цветовой гамме «обратная панда» — матовый черный фон с двумя белыми счетчиками. Форма циферблата соответствует профилю корпуса и плавно изгибается вниз от края к центру. Детали мелкие, но продуманные. Среди них — белая печатная внешняя шкала для измерения прошедшего времени с точностью до четверти секунды с помощью центральной стрелки. Контрастные черные шкалы расположены внутри каждого субциферблата и соответствуют бегущим секундам и 30-минутному счетчику.

Центральная красная стрелка с ручной покраской имеет наконечник с Super-LumiNova и красное тело. Особенностью бренда является открытый круглый контрвес, который визуально «открывает» обе буквы «A» в названии бренда и обозначение модели C-1. Каждая из дополнительных стрелок также красная с аналогичным люминесцентным наконечником. Они соответствуют центральным часовой и минутной стрелкам, которые покрыты большим количеством люминофора. Две интересные детали — светящаяся точка на коронке и трехмерный логотип бренда из материала Globolight.

Механизм Sellita SW510 BH Élaboré Grade

В знак прочности и чистоты дизайнерского языка C-1 Chrono оснащен цельной винтовой задней крышкой из нержавеющей стали. Это также обеспечивает заявленную водонепроницаемость до 100 метров. Под куполообразным стальным слоем скрывается автоматический механизм Sellita SW510 BH Élaboré Grade. Этот калибр с 27 камнями обеспечивает запас хода до 56 часов и работает на частоте 28 800 полуколебаний в час.

Другие интересные детали C-1 Chrono

Компания Aera поделилась дополнительной информацией о конструкции C-1. Все компоненты, включая красные стрелки и цифры на безеле, были окрашены или эмалированы вручную. Аналогично, весь Super-LumiNova нанесен вручную. В комплекте с часами идет черный ремешок из итальянской телячьей кожи с быстросъемными пружинными планками и пряжкой из стали 904L. Также в комплект входит резиновый ремешок FKM цвета «боевая серая». Для хранения часов предусмотрен черный кожаный чехол британского производства.

Итоговые впечатления

Aera C-1 Chrono — это уникальный современный хронограф с классическими деталями и пропорциями. Он может показаться крупным для самых тонких запястий, но найдется много покупателей, которые ценят прочные часы с выразительным дизайном. На самом деле, я вижу эту модель как достойную альтернативу предложениям таких брендов, как Sinn. Кроме того, при цене с налогами £2200 в Великобритании или $2475 в США (без учета таможенных пошлин и доставки) часы достаточно доступны. Единственным ограничением является лимитированное производство — всего 300 пронумерованных экземпляров. Для дополнительной информации о бренде, новом хронографе и способах заказа посетите официальный сайт компании.

Технические характеристики часов