Представляем классические часы от Gérald Genta Minute Repeater

Любимое усложнение Жеральда Дженты возвращается в корпусе формы «сквиркл» из золота с циферблатом из чёрного оникса. Новые часы Gérald Genta Minute Repeater стремятся адаптировать усложнение в форму «сквиркл», которая выглядит так, будто её мог бы разработать сам Джента. В основе модели лежит калибр GG-002 — механический с ручным заводом, разработанный La Fabrique du Temps. Производство Gérald Genta Minute Repeater будет ограничено всего 10 экземплярами в год.

La Fabrique du Temps: колыбель часового мастерства

La Fabrique du Temps Louis Vuitton за последние годы стала настоящей кузницей часовых инноваций, поставляя своим брендам невероятно сложные механизмы или возрождая легендарные модели. Мы наконец увидели, как имя Даниэля Рота получило должное признание, однако другой крупный мастер Maison — Жеральд Джента — оставался в тени. Прошло более двух лет с момента громкого анонса возрождения одноимённого бренда культового дизайнера, но до сих пор единственным результатом стали вариации на тему (признанного весьма стильным) Oursin. Учитывая, что La Fabrique du Temps возглавляют Барбасини и Навас, многие не сомневались в успехе, учитывая их прошлое с брендом Genta. Сегодня мы наконец видим плоды их труда — новый Minute Repeater от Gérald Genta.

Дизайн и особенности корпуса

В отличие от Oursin, новый Minute Repeater не основан на оригинальной форме Дженты, а разработан нынешним художественным директором бренда Матьё Хеги. Тем не менее, он действительно отражает лучшее из работ Дженты, слегка выгибая стороны традиционной эллиптической формы, чтобы придать ей уникальность. На самом деле дизайн корпуса довольно простой: по краям выступают ушки для крепления ремешка, а слайдер аккуратно интегрирован в левый бок корпуса. Что меня удивило — диаметр корпуса составляет 40 мм, что больше, чем можно было ожидать, учитывая склонность Дженты к более компактным размерам.

Высота корпуса — 9,6 мм — также сыграла важную роль в дизайне, как объясняет Мишель Навас:

«Это маленькие часы с очень ограниченными возможностями для улучшения звуковой передачи. Нам пришлось тщательно продумать оптимизацию звука, что и привело к созданию такого тонкого корпуса.»

Эстетика и детали циферблата

Завершающим штрихом корпуса стал кабошон из оникса, гармонирующий с натуральным камнем циферблата. На первый взгляд, здесь не так много деталей для обсуждения — дизайн предельно лаконичен, и именно мелочи делают или ломают часы. К счастью, в Minute Repeater всё на высоте. Индексы и стрелки выполнены в виде простых, соответствующих корпусу батонов, а имя Gérald Genta написано минималистичным шрифтом с маленькими буквами. Обратите внимание на минутную дорожку в виде железнодорожных рельсов: она помогает плавно переходить от не совсем круглой формы корпуса к круглому циферблату, слегка расширяясь в углах и придавая даже такому простому циферблату динамичность. Это действительно впечатляет.

Задняя крышка и механизм

Любопытно, что для минутного репетира LFT выбрали сапфировую заднюю крышку вместо традиционной из цельного золота. Хотя я не жалуюсь на возможность видеть механизм без преград, интересно, как это повлияло на резонанс звука. Что касается механизма, новый GG-002 продолжает путь, проложенный легендарным калибром G2015 с минутным репетиром и вечным календарём, но упрощает формулу, оставляя только любимое усложнение Дженты.

Механизм оснащён одним гонгом, закреплённым на корпусе для лучшей передачи звука, и восьмиугольным маховиком — ведь речь идёт о Дженте, и восьмиугольник должен был где-то появиться. Отделка выполнена на высоком уровне: бренд подчёркивает вручную отполированные фаски и округлый, удлинённый храповик. По техническим характеристикам ожидается запас хода в 80 часов с ручным заводом, хотя точная частота колебаний на момент публикации не раскрывается.

Цена и доступность Gérald Genta Minute Repeater

Производство Gérald Genta Minute Repeater будет строго ограничено — всего 10 экземпляров в год. Цена уточняется.

Бренд Gérald Genta Модель Minute Repeater Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 9,6 мм (толщина) Материал корпуса 18-каратное жёлтое золото Водозащита Не указана Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Чёрный оникс Ширина ушек Интегрированная Ремешок Чёрная кожа, застёжка из 18-каратного жёлтого золота Механизм GG-002, ручной завод, разработан La Fabrique du Temps Запас хода 80 часов Функции Часы, минуты, минутный репетир Доступность Ограничена 10 экземплярами в год Цена Уточняется

Gérald Genta Minute Repeater — это возвращение легендарного усложнения в современном исполнении, сочетающем классический стиль и инновационные технические решения, что делает эти часы желанным объектом для коллекционеров и ценителей высокого часового искусства.