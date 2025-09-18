Представляем: коллекция Trilobe Trente-Deux

Trilobe — бренд, о котором мы уже рассказывали на Onewatch, и мне посчастливилось лично познакомиться с коллекцией в апреле прошлого года на Watches and Wonders.

Парижский бренд специализируется на часах с уникальным способом отображения времени. Серия вращающихся дисков показывает часы, минуты и секунды. Это удивительно простой и в то же время оригинальный концепт, который теперь приобрёл более универсальный вид благодаря новой модели. Кроме того, Trente-Deux стала первой моделью Trilobe с собственным мануфактурным механизмом.

Как любители часов, мы привыкли видеть нестандартные способы отображения времени. Большинство из них интересны, но часто воспринимаются как нечто вычурное и излишне сложное. Trilobe же создал смещённую серию вращающихся дисков, которая становится понятной после объяснения. Популярная ранняя модель Une Folle Journée особенно привлекала внимание своим высоким, сильно выпуклым сапфировым стеклом и скелетонированным циферблатом. Хотя мне она очень нравилась, часы казались скорее праздничным аксессуаром. Сегодня, с выходом новой модели Trente-Deux, Trilobe развивает эту концепцию, предлагая мануфактурный механизм и более удобный дизайн с интегрированным браслетом.

Trilobe Trente-Deux

Новые часы Trilobe выполнены из нержавеющей стали 316L и оснащены стальным интегрированным браслетом в тон корпусу. Размеры модели рассчитаны так, чтобы подойти большинству потенциальных владельцев. Корпус диаметром 39,5 мм имеет длину от ушка до ушка 46,18 мм и толщину 10,15 мм. Водозащита на уровне 50 метров делает эти часы универсальным вариантом для повседневной жизни, сочетая в себе черты элегантных и спортивных моделей.

Хотя за последние пять лет мы видели множество часов с интегрированными браслетами, Trente-Deux всё же ощущается как нечто особенное. Конечно, такие детали, как рифлёный безель и защитные выступы для заводной головки, знакомы, но есть множество мелких штрихов, которые выделяют модель из общей массы. Например, верхняя поверхность корпуса украшена скошенной пластиной, расположенной над средней частью корпуса. Все поверхности чередуются между полированной и матовой обработкой, что создаёт аккуратный и тщательно проработанный внешний вид.

Тонкий браслет с интересной застёжкой

Производители, похоже, стали внимательнее относиться к отзывам о браслетах. Годы мы мирились с грубыми, тяжёлыми браслетами и неудобными застёжками. Trente-Deux решает эту проблему с помощью тонких звеньев, плотно облегающих запястье, и такой же тонкой застёжки. Система двойного складывания использует пружинный механизм в виде листовой пружины, что снижает толщину застёжки. Это интересное решение, напоминающее систему Delugs. Лично мне нравится идея использования пружины для фиксации застёжки вместо сложной и громоздкой кнопочной системы. Однако хотелось бы опробовать её вживую, чтобы убедиться в отсутствии бокового люфта.

Два варианта циферблата с эффектом солнечных лучей

Trilobe представляет Trente-Deux в двух вариантах: с тёмно-синим и тёмно-серым циферблатами, каждый из которых украшен полированной металлической фурнитурой и нанесёнными цифрами. Что касается поверхности циферблата, периферийное кольцо с часами и минутный диск имеют матовую, зернистую текстуру, а большая центральная часть выполнена с эффектом солнечных лучей. Отображение секунд сочетает в себе азюраж и гильошированный центральный участок. На бумаге кажется, что элементов много, но дизайн остаётся цельным, простым и очень удобочитаемым. Напомним, что логотип Trilobe указывает часы, небольшой смещённый диск показывает минуты, а крупный субциферблат — текущие секунды. Правильный способ считывания времени — сверху вниз по вертикали.

X-Nihilo — первый мануфактурный калибр бренда

Одной из самых захватывающих особенностей Trente-Deux является использование первого собственного механизма Trilobe. Перед тем как перейти к техническим характеристикам, бренд подчеркнул, что новый автоматический калибр X-Nihilo разработан, изготовлен и собран полностью внутри компании. Механизм выглядит впечатляюще и заслуживает похвалы. Несмотря на простоту конструкции, в нём есть изящные детали. Минималистичный скелетонированный ротор открывает полный обзор вольфрамового баланса, который закреплён на мосту, напоминающем по стилю мосты Breguet. Другие детали включают позолоту 5N, чёрную полировку и англаж. По техническим параметрам калибр с 34 камнями работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и обладает запасом хода 42 часа.

Итоговые впечатления — путь менее избитый

Цена Trilobe Trente-Deux составляет 16 500 евро, что ставит модель в конкурентную среду с интегрированными браслетами таких марок, как Piaget Polo, Girard-Perregaux Laureato и IWC Ingenieur. Все они — отличные часы, но Trilobe предлагает уникальный взгляд на тему благодаря нетрадиционному способу отображения времени. Подойдёт ли эта модель всем? Скорее всего, нет, но она представляет собой привлекательный вариант для тех, кто любит носить что-то необычное. Кроме того, механизм — это настоящая изюминка с сочетанием современного и классического дизайна. Для семилетней компании Trilobe создал убедительный продукт, что является впечатляющим достижением.