Представляем: Ming 37.05 Lunatic

Ming, вероятно, наиболее известен своими простыми часами с отображением только времени.

Ведь именно такие модели стали причиной стремительного роста популярности этого небольшого бренда. Однако, за восемь лет своего существования бренд выпустил хронографы, GMT, мировые часы и другие усложнения. В 2021 году появилась первая модель Ming с индикатором даты, которая также включала фазу луны. Затем в 2023 году дебютировала вторая модель. И вот, спустя два года, выходит финальная модель из трио — Ming 37.05 Lunatic. Приглашаю вас на краткий обзор новинки.

Хотя большинство людей предпочитают наличие функции даты в часах, для Ming эта идея долгое время казалась чуждой. Трудно вспомнить другой бренд, который уделял бы столько внимания чистоте дизайна, а окошки даты зачастую нарушают гармонию. Тем не менее, с выходом модели 37.05 в 2022 году бренд принял вызов добавить такую функцию. В целом, это был достойный релиз, но Ming редко довольствуется первыми попытками. Серия 37.05 Series 2 получила циферблат с изображением звездного неба и более яркую люминесценцию. Честно говоря, это отвлекало внимание от окна даты, что не всегда было плохо. Сегодня же выходит финальная часть трилогии — 37.05 Lunatic, и, честно говоря, это моя любимая модель.

Новые Ming 37.05 Lunatic

Финальная модель 37.05 с фазой луны от Ming сохраняет схожий дизайн с предшественниками. На самом деле, она использует тот же внешний облик — корпус из нержавеющей стали диаметром 38 мм и расстоянием от ушка до ушка 44,7 мм. Толщина корпуса составляет 11,9 мм, включая два выпуклых сапфировых стекла, что также идентично предыдущим моделям и вполне разумно. Как и ожидалось от Ming, водонепроницаемость составляет внушительные 100 метров. В этой модели воспользоваться этой возможностью легко благодаря белому ремешку из FKM-резины и удобной застежке типа tuck buckle.

Циферблат, который меняет правила игры

Мне нравилась каждая последующая версия 37.05 больше предыдущей, и Lunatic не стал исключением — это моя любимая модель. Я выделил несколько причин. Во-первых, это первые часы с фазой луны, в которых используется люминесцентное покрытие Polar White — запатентованное вещество, разработанное Ming. Чисто белые круглые часовые метки гармонично сочетаются с частично прозрачным и металлизированным сапфировым циферблатом. При разном освещении циферблат кажется то черным, то серебристым. Аналогично, колеса даты и фазы луны видны под определенным углом. При этом яркий белый материал всегда четко просматривается — он выгравирован на внутренней стороне стекла или под циферблатом.

Макет циферблата также кажется наиболее соответствующим традиционной эстетике Ming. В ранних моделях под центральной осью располагался круглый окус, а под ним — окно даты. В 37.05 Lunatic используется иной подход. Окно даты по-прежнему находится в нижней части циферблата, но индикатор фазы луны уравновешивает его, расположившись над осью. Важно, что способ отображения лунного цикла тоже изменился. Теперь он напоминает счетчик оборотов, где светящийся белый материал увеличивается и уменьшается по дуге, похожей на шкалу. Маленькие пунктирные дуги по обе стороны от окна скрывают колесо фазы луны в дневное время. Для улучшения читаемости в темноте стрелки, дата и индикатор фазы луны покрыты люминесцентным составом Super-LumiNova с голубовато-зеленым свечением.

Калибр Sellita 288.M1 для Ming

Как и в предыдущих моделях, в 37.05 Lunatic используется механизм 288.M1 от Sellita. Мануфактурный калибр с ручным заводом сочетает в себе антрацитово-покрытые мосты и контрастные родированные детали с круговой шлифовкой. Мосты скелетонизированы, что делает механизм достойным демонстрации. По техническим характеристикам калибр обеспечивает около 40 часов запаса хода и оснащен функциями быстрой настройки даты и фазы луны.

Заключение о Ming 37.05 Lunatic

Для третьей части трилогии мне кажется, что Ming приберегли лучшее напоследок. 37.05 Lunatic — это современная и лаконичная модель, которая при этом безупречно интегрирует колесо даты. В чем же подвох? Цена — CHF 5,250, что всего на CHF 300 дороже версии 2023 года, не является сюрпризом. Основная сложность в том, что покупателям, вероятно, придется принимать решение быстро. Ming выпустит всего 100 экземпляров, а продажи стартуют сразу на официальном сайте и у авторизованных дилеров. Несмотря на ограниченный тираж, это достойное завершение серии часов.