Представляем новинку Aera M1-Dune

Прошло три года с тех пор, как основатели Jas Minhas и Olof Larsson запустили бренд Aera Instruments.

За это время компания придерживается своей философии — создавать часы с утилитарной функцией, не жертвуя при этом современным и модным дизайном. В октябре прошлого года был выпущен хронограф Aera C-1, продолжение серии дайверских часов D-1. Будучи первым хронографом бренда, он продемонстрировал стремление вывести уникальные дизайны на новый уровень. Это определённо инструментальные часы, но с изюминкой. Теперь же Aera берётся за категорию полевых часов.

Концепция полевых часов

Полевые часы должны быть простыми и надёжными, функциональными в любых условиях. Исторически они разрабатывались с учётом военных требований, но сегодня бренды могут позволить себе более свободный подход. Новая интерпретация полевых часов от Aera — именно такой пример. Новинка — лимитированная серия Aera M-1 Dune — представляет собой переосмысление модели M-1 с чёрным циферблатом прошлого года, теперь с новым пыльно-розовым циферблатом, вдохновлённым британским спецподразделением SAS. Подробнее об этом чуть позже.

Дизайн корпуса и материалы

В категории полевых часов Aera M-1 ломает традиции, предлагая плавные, обтекаемые формы в классическом корпусе диаметром 39 мм. Все поверхности корпуса выполнены из нержавеющей стали 904L с сатинированной, круговой шлифовкой. Это необычный выбор материала, который выделяет часы на фоне большинства конкурентов, использующих сталь 316L. Сталь 904L обладает повышенной коррозионной стойкостью и прекрасно смотрится в полированном виде, однако более подвержена царапинам. Поэтому матовая отделка корпуса M-1 — удачное решение, позволяющее часам дольше сохранять свежий вид.

Функциональность и технические характеристики

Для полевых часов важна безупречная функциональность, и M-1 полностью соответствует этому требованию. Спереди установлен выпуклый сапфировый кристалл с двойным антибликовым покрытием, нанесённым с внутренней стороны — это гарантирует долговечность покрытия, в отличие от многих аналогов в этой категории. Вместе с крупной заводной головкой и двухсекционной завинчивающейся задней крышкой часы обладают водозащитой до 100 метров. Толщина корпуса составляет 13,14 мм, а мягкая, округлая форма напоминает гальку — часы не мешают при ношении и идеально подходят для активного отдыха.

Уникальность циферблата

Особенность модели M-1 Dune — её циферблат. В то время как предыдущие модели Field и Blackbird имели традиционные чёрные циферблаты, Aera удалось внедрить пыльно-розовый цвет, сохранив при этом брутальный, военный стиль. Цвет вдохновлён британскими внедорожниками Land Rover SAS конца 1960-х годов — пыльно-розовый оттенок получался смешением белой краски с ржаво-красным оксидным грунтом и небольшим добавлением чёрного. Этот цвет оказался отличным камуфляжем в пустыне и несколько лет использовался SAS.

Aera воспроизвела этот оттенок для M1-Dune, и результат впечатляет. Это не совсем лососёвый розовый — он светлее и почти пудровый, особенно на фоне объёмных арабских цифр и логотипа Aera, выполненных из Super-LumiNova и Globolight соответственно.

Циферблат отличается высокой читаемостью благодаря крупным серым стрелкам с Super-LumiNova, несмотря на светлую цветовую гамму. Минутная разметка аккуратна, а малый секундный циферблат расположен на отметке «6». В целом, компоновка циферблата соответствует всем требованиям отличных полевых часов, а текстурированное розовое покрытие придаёт им особый шарм.

Ремешок и детали

M1-Dune комплектуется стильным серым ремешком из замши, который отлично сочетается с циферблатом. Ремешок оснащён быстросъёмными пружинными штифтами, что облегчает замену, а сами штифты изогнуты, чтобы ремешок повторял контуры корпуса. Это тонкая деталь, которая придаёт часам более изысканный вид по сравнению с обычными прямыми штифтами.

Ремешок украшен белой прострочкой и застёгивается на пряжку из нержавеющей стали 904L. Помимо серого замшевого ремешка, покупатели могут выбрать дополнительные варианты из ассортимента Aera. Ширина между дужками составляет 20 мм, что делает M1-Dune настоящим «монстром» по части сменных ремешков.

Механизм

Внутри M1-Dune установлен надёжный механический калибр Sellita SW216-1 с ручным заводом — один из любимых механизмов микро-брендов. Это версия «élaboré», которая отличается более тщательной отделкой и повышенной точностью. Механизм отрегулирован на заводе в трёх положениях с точностью от +/-7 до +/-20 секунд в сутки. Запас хода составляет 42 часа — хотелось бы немного больше, но в целом это достойный показатель. Механизм работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и прослужит долго. Механический завод отлично вписывается в концепцию полевых часов.

Цена и доступность Aera M1-Dune

Модель Aera M1-Dune доступна для покупки напрямую на официальном сайте бренда и выпускается ограниченным тиражом в 300 экземпляров. Цена — £1,600.

Характеристика Значение Бренд Aera Модель M1-Dune Размер корпуса 39 мм (диаметр) x 13.14 мм (толщина) x 47.6 мм (длина по дужкам) Материал корпуса Нержавеющая сталь 904L Водозащита 100 метров Стекло Сапфировое Циферблат Пыльно-розовый с люминесцентными часовыми метками Ширина между дужками 20 мм Ремешок Серый замшевый с пряжкой из стали 904L Механизм Sellita SW216-1 с ручным заводом Запас хода 42 часа Функции Часы, минуты, малая секундная стрелка Доступность Лимитированная серия — 300 штук Цена £1,600

Aera M1-Dune — это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжные, стильные и функциональные полевые часы с уникальным дизайном и историческим подтекстом.