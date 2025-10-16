Представляем новинку: Monta Triumph V2

Базирующаяся в Сент-Луисе, штат Миссури, компания Monta начала свою деятельность с модели Oceanking, оснащённой механизмом Eterna calibre 39.

Эти часы отличались премиальным уровнем исполнения и отделки, что позволило им выделяться среди конкурентов в своём ценовом сегменте. Благодаря этому Monta стала одной из первых небольших независимых американских марок, предлагающих более премиальные швейцарские часы в сегменте микробрендов. Спустя десять лет Monta продолжает радовать поклонников часов своим полностью артикулированным трёхзвенным браслетом, качественной отделкой и дизайнами, которые удачно сочетают уникальность с широкой привлекательностью. Несмотря на некоторые начальные трудности, бренд сумел добиться успеха с моделью Triumph, которая теперь получила обновление V2.

История и развитие Monta Triumph

Впервые представленная в 2017 году как универсальные часы «для любых условий», линейка Triumph завоевала ещё более широкую аудиторию, закрепив за брендом статус среди энтузиастов небольших марок, а также среди более широкой клиентуры. Triumph вместе с Oceanking стали двумя ключевыми моделями Monta, послужив отправной точкой для создания моделей Atlas, Noble и Skyquest. С момента запуска Triumph практически не менялась, поэтому обновление было более чем своевременным.





Обновлённый Monta Triumph V2 (2025)

В 2025 году выходит полностью переработанная модель Monta Triumph. Новый корпус стал немного шире — 40 мм в диаметре, 47 мм от ушка до ушка и 10,7 мм толщиной. В корпусе появились защитные выступы по обе стороны от завинчивающейся заводной головки с логотипом Monta, что придаёт часам более спортивный и прочный вид. Ещё одним улучшением стала увеличенная водозащита — теперь Triumph выдерживает давление до 200 метров, что на 50 метров больше, чем у предыдущей версии с 150 метрами. Отделка корпуса включает вертикальную шлифовку на ушках с полированным фасочным краем, полностью полированный безель и полированные защитные выступы.

Новый циферблат оснащён накладными индексами и крупными цифрами 3 и 9, все элементы заполнены люминесцентным составом Super-LumiNova. Стрелки в форме мечей также покрыты Super-LumiNova, а секундная стрелка имеет светящийся наконечник. Браслет из шлифованной стали выполнен с фирменными полностью артикулирующими звеньями Monta, полированным фасочным внешним краем и оснащён раскладывающейся застёжкой с системой быстрой регулировки. Внутри корпуса установлен механизм Monta calibre M-22 — модифицированный Sellita SW300 с частотой 4 Гц, запасом хода 56 часов и датой на отметке «6 часов».

Итоговые впечатления

В целом, новый Triumph V2 приближает общий дизайн к моделям Oceanking и Skyquest благодаря более широкому корпусу и добавлению защитных выступов для заводной головки. Крупные цифры 3 и 9 явно демонстрируют влияние ещё одного любимца GADA, а полированный безель делает часы более подходящими для официальных мероприятий. Думается, мистер Флеминг одобрил бы такой дизайн.

Цена и доступность Monta Triumph V2

В честь 10-летия бренда и успеха модели Triumph Monta предлагает специальное предложение для предзаказа Triumph V2: первые 100 экземпляров будут стоить 1550 долларов США с браслетом, после чего цена предзаказа составит 1850 долларов США. Поставка запланирована на январь 2026 года.

Бренд Monta Модель Triumph V2 Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 10,7 мм (толщина) x 47 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 200 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Опалиново-чёрный с накладными индексами и цифрами Ширина ушка 20 мм Ремешок Трёхзвенный браслет из нержавеющей стали, раскладывающаяся застёжка с микронастройкой Механизм Monta M-22, на базе Sellita SW300, автоматический Запас хода 56 часов Функции Часы, минуты, секунды, дата Доступность Предзаказ с 15 октября, 10:00 по центральному времени, стандартное производство Цена 1550 долларов США за первые 100 штук, затем 1850 долларов США

Monta Triumph V2 — это обновлённая классика, сочетающая в себе премиальное качество, универсальность и современный дизайн, который понравится как поклонникам микробрендов, так и широкой аудитории.