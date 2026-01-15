Проект Tai Yu от Independent Atelier

Independent Atelier — новое имя в мире часового искусства, но его первый проект обладает глубиной, которая сразу выделяет его среди других.

Вместо запуска с современным дизайном или эффектной моделью, призванной привлечь внимание, платформа выбрала путь исследования — а именно создание часов, основанных на главе независимого часового дела, которая до сих пор остается в значительной степени недоступной. Проект Tai Yu — результат этого подхода и четкое указание на то, что Independent Atelier намерен исследовать дальше.

История и концепция проекта Tai Yu

На первый взгляд Project Tai Yu может показаться необычным. Его визуальный язык однозначно китайский, и для многих это может показаться непривычным или даже слегка отталкивающим. Здесь нет попыток смягчить черты или нейтрализовать дизайн ради широкой привлекательности. Это часы для тех, кто понимает их контекст и ценность. Однако, когда становится ясна история, стоящая за ними, дизайн перестает казаться странным и начинает восприниматься логично. То, что сначала кажется сложным, становится источником смысла и глубины модели.

Проект Tai Yu — это дань уважения Цю Тай Ю, первому китайскому члену AHCI и основополагающей фигуре в независимом часовом деле Китая. Важно понять, что это не бренд-возрождение и не попытка модернизировать или переосмыслить его работы. Independent Atelier подошел к этому как к акту преемственности, возвращая в обращение личность и творчество, с которыми мало кто знаком, не утратив при этом их характер.

Цю Тай Ю — часовщик, известный больше репутацией, чем количеством

Имя Цю Тай Ю тихо циркулирует среди коллекционеров и независимых часовщиков. Часто с восхищением за оригинальность и убежденность его работ, но также и с разочарованием, поскольку немногие видели его часы вживую.

Работая в основном в одиночку, задолго до того, как китайское независимое часовое искусство получило международное признание, Цю Тай Ю стал первым китайским часовщиком, принятым в AHCI. Он никогда не выпускал часы в больших объемах и не стремился к коммерческому успеху. Вместо этого он создавал их медленно, часто с использованием ручных компонентов, руководствуясь личной логикой, а не внешними ожиданиями.

Самым известным примером его работы считаются часы Millennium, выпущенные в 2000 году тиражом всего 20 экземпляров. Сегодня они считаются одними из самых редких часов в китайской независимой часовщине. Многие коллекционеры знают их лишь по фотографиям или кратким упоминаниям. Очень немногие держали их в руках.

Десятилетний поиск, основанный на уважении

Проект Tai Yu не начался как продукт, а как результат настойчивого поиска. Более десяти лет основатель Independent Atelier Бенджамин Хуи искал оригинальные часы Цю Тай Ю. В итоге он приобрел два экземпляра, включая часы Millennium, которые впоследствии стали основой проекта.

«Я восхищаюсь мастером Цю Тай Ю более 13 лет, — объяснил Хуи. — Я потратил более десяти лет на поиски двух его часов. Он стал причиной, по которой я впервые познакомился с AHCI, а его работа как первого китайского часовщика в организации сыграла ключевую роль в формировании моего уважения к независимым часовщикам.»

Вместо того чтобы держать часы в частной коллекции, Хуи решил использовать их как объекты для изучения. Вместе с Чжан Юсином, молодым китайским часовщиком и членом Академии GPHG, он начал детально исследовать оригинальный механизм Millennium. Цель заключалась не в простом воспроизведении, а в понимании. Как он был спроектирован и собран? Что эти решения говорят о мышлении создателя?

«Я понимал, как сложно найти его часы, — сказал Хуи. — Я также знал, что по всему миру есть коллекционеры, которые мечтают владеть его работами. Поэтому я решил поделиться этой страстью и вернуть часы и их механизм к жизни.»

Понимание как основа создания

Акцент на понимании пронизывает проект Tai Yu на каждом этапе. Механизм, созданный специально для проекта и обозначенный как IATY-01, визуально остается верен оригинальной архитектуре, но включает тонкие улучшения для повышения надежности и долговечности.

«В процессе обратного проектирования механизма я по-настоящему осознал, насколько мастер Цю был впереди своего времени, — отметил Хуи. — Он фактически использовал собственноручно изготовленные компоненты для создания механизма.»

Основой послужил механизм ETA 2836, к которому Independent Atelier внес тонкие доработки в спусковом механизме, балансировочном валу, системе защиты от ударов, регуляторе и спирали баланса. Цель не заключалась в видимом улучшении часов, а в том, чтобы обеспечить их надежное ношение и обслуживание в современных условиях, не меняя их характера.

Independent Atelier — платформа для независимых исследований

Проект Tai Yu также служит лучшим введением в сам Independent Atelier. Его основал Бенджамин Хуи вместе с группой коллег — членов Академии GPHG и независимых часовщиков. Ателье задумывалось как коллаборативная платформа, а не традиционный бренд.

Его задача — поддержка небольших исследовательских проектов, которые могут не вписываться в рамки существующих брендов. Для признанных часовщиков это возможность без компромиссов исследовать новые идеи. Для начинающих — шанс развиваться и экспериментировать без давления самостоятельного запуска. Вместо громких заявлений Independent Atelier позволяет проекту Tai Yu говорить за себя.

Дизайн, основанный на сдержанности и точности

Визуально Project Tai Yu сознательно близок к оригиналу. Раскладка циферблата, надписи и типографика повторяют структуру часов Millennium. Отображение времени в стиле Сучжоу сочетает традиционные и упрощённые китайские цифры с римскими и арабскими, отражая культурное наследие и личную идентичность.

Сохранились оригинальные надписи, выражающие пожелания гармонии и отсылающие к тысячелетию, вдохновившему Цю Тай Ю. На отметке 12 часов указано 2025 — год создания этой дань уважения (хотя сейчас уже 2026 — время летит).

Корпус выполнен из 18-каратного жёлтого золота. Диаметр — 35 мм, расстояние между ушками — 46 мм, толщина — 11,2 мм, с сапфировыми стёклами с обеих сторон. Часы дополняет ремешок из чёрной и красной кожи Jeayou, на пряжке повторяется холодная эмаль корпуса.

Ограниченный тираж и культурная значимость

Выпущенный ограниченным тиражом в 25 экземпляров, Project Tai Yu не является коммерческим продуктом. Это возможность познакомиться с часами, несущими культурную специфику, историческую значимость и точку зрения, не ориентированную на массовость. Несмотря на кажущуюся узость, это важный шаг в признании наследия Цю Тай Ю и открытии его творчества для новых поколений. Если это поможет его работам жить дальше — это цель проекта.

Цена Independent Atelier Project Tai Yu составляет 30 500 швейцарских франков. Это не бюджетная покупка и, безусловно, предмет для настоящих ценителей. Тем не менее, сомнений в том, что эти часы найдут своих владельцев, нет. Для желающих приобрести или узнать больше доступна связь с брендом через Instagram. Веб-сайт проекта пока находится в разработке.