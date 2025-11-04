Проведение времени с уникальными часами Omega Speedmaster FOiS

Я мог бы сделать краткий обзор с практическими впечатлениями.

Однако, когда на мой стол попали Omega Speedmaster First Omega in Space (FOiS), я хотел ответить на вопрос — станет ли именно этот Speedmaster моим выбором. С тех пор, как Omega представила Speedmaster FOiS, эта модель меня заинтересовала. Во-первых, я люблю Speedmaster с прямыми ушками. По размеру и дизайну они мне нравятся больше, чем модели с лирическими ушками. Но что действительно привлекло мое внимание — это серо-голубой циферблат с контрастной винтажной люминесценцией. Идея, что Omega освежила циферблат второго поколения FOiS, показалась мне очень удачной. Примерно через год после релиза у меня наконец появилось время провести с часами и получить долгожданный ответ на свой вопрос.

Если бы меня попросили выбрать один Speedmaster из текущей коллекции Omega, я бы выбрал Speedmaster Calibre 321 «Ed White». Этот ответ не менялся с момента выпуска модели в 2020 году. Для меня этот Speedmaster — идеал. Дизайн, калибр, отделка и история делают его моим фаворитом. Безусловно, этому способствовал и визит на специализированное производство Speedmaster Calibre 321 в штаб-квартире Omega в конце 2019 года. Это было всего за несколько недель до запуска модели, и, увидев часы, мы почувствовали волнение в воздухе. Кроме того, наблюдать за преданностью делу и мастерством было действительно впечатляюще. В итоге, уже пять лет подряд это мой неизменный выбор среди современных Speedy.

Детали Omega Speedmaster First Omega in Space

С учетом этой информации вы, вероятно, поймете, почему мне так нравится Speedmaster FOiS, особенно учитывая цену Speedmaster Calibre 321. Ed White стоит €17,100, что почти вдвое дороже, чем €8,700 за FOiS.

Другой вариант — мой любимый современный Moonwatch с черным циферблатом и хесалитовым стеклом. Выбрал бы я текущий Speedmaster First Omega in Space вместо Moonwatch с хесалитом? Проведя время с FOiS, я получил ответ, а возможность переключаться между двумя моделями была отличной возможностью.

Для освежения памяти, давайте рассмотрим характеристики Speedmaster FOiS. Корпус из нержавеющей стали диаметром 39,7 мм, длиной 48 мм и толщиной 13,4 мм с учетом выпуклого стекла. Для сравнения, текущий Moonwatch имеет диаметр 42 мм, длину от ушка до ушка 47,5 мм и толщину 13,2 мм. Как видите, Moonwatch крупнее по диаметру, но немного короче и тоньше.

Это придает ему большую визуальную выразительность на запястье, но на самом деле он не кажется значительно больше. Это интересное сравнение, потому что оно не обязательно означает, что FOiS — лучший выбор по размерам. Однако у Speedy с прямыми ушками совершенно иной характер, который мне очень нравится, и именно это вдохновило меня на сравнение.

Мануальный калибр Omega 3861

Обе модели оснащены мануальным хронографом Omega 3861. Этот калибр работает с частотой 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода 50 часов. В отличие от предыдущего калибра 1861, который долгое время использовался в Moonwatch, 3861 оснащен коаксиальным спуском и кремниевой балансировочной пружиной. Кроме того, он сертифицирован как Master Chronometer и визуально впечатляет родированными мостами с отделкой Côtes de Genève. Однако в FOiS это не видно, так как задняя крышка выполнена из стали.

Спорный циферблат Speedmaster First Omega in Space

Перейдем к тому, что отличает текущий First Omega in Space от Moonwatch. Как уже упоминалось, дизайн корпуса — первое, что бросается в глаза. Для меня корпус с прямыми ушками кажется более утилитарным — больше похожим на инструментальные часы. В то же время романтика Moonwatch с асимметричным корпусом и лирическими ушками неоспорима. Если вы ищете именно эту историю, то современный Moonwatch — великолепная современная версия классики конца 60-х.

First Omega in Space оснащен черным алюминиевым безелем и знаменитой точкой над цифрой 90 на тахиметрической шкале. Кроме того, часы имеют сапфировое стекло, схожее по форме с хесалитовым стеклом Moonwatch, но с антибликовым покрытием с внутренней стороны. Это стекло помогает сохранить винтажный дух часов, не жертвуя современным удобством. Однако серо-голубой циферблат Speedmaster FOiS с винтажными часовыми метками резко выделяет эти часы на фоне как текущего Moonwatch, так и Speedmaster Calibre 321.

Прекрасный цвет циферблата

Этот циферблат повторяет некоторые оригинальные циферблаты 1960-х годов, которые покидали завод именно с таким серо-голубым оттенком. Но дело не только в цвете, как объяснил Роберт-Ян в своей статье о Speedmaster FOiS в прошлом году. Циферблат был обновлен по сравнению с первым поколением First Omega in Space. Теперь он имеет ступеньку к минутной шкале. Также логотип Omega и надпись выполнены в том же стиле, что и на оригинальных моделях CK2998.

Основные споры вокруг циферблата связаны с его солнечной отделкой, дополненной винтажным цветом люминесценции на индексах и стрелках Alpha. Эти дизайнерские решения вызвали множество сильных мнений среди поклонников Speedy. Команда Onewatch не исключение. Мои коллеги либо любят, либо ненавидят этот циферблат, без промежуточных чувств. Лично я обожаю серо-голубой оттенок и считаю, что он придает циферблату живость и визуальный блеск. Он добавляет в коллекцию Speedmaster цвет, который напрямую связан с прошлым и отличается от стандартного черного циферблата.

Ощущение от серо-голубого солнечного циферблата

К моему удивлению, мне также нравится солнечный эффект. Обычно я не большой поклонник таких циферблатов, но здесь он работает отлично. Особенно при естественном освещении цвет красиво меняется от серого к голубому и иногда даже к темно-синему, почти черному. Это очень элегантный циферблат, который отлично сочетается с винтажной Super-LumiNova. Я бы даже назвал эту люминесценцию светло-оранжевой. За годы обзоров я понял, что есть ключ к принятию винтажной люмы: если она выполнена качественно, я воспринимаю ее как настоящий цвет, а не как имитацию. В случае с этим циферблатом я воспринимаю ее именно так, а не как «фокстину», которую многие любители часов не любят.

В итоге меня визуально привлекает этот циферблат, который делает шаг в сторону от стандартной черно-белой эстетики Moonwatch. Более того, FOiS не пытается быть тем, чем он не является. С этим пониманием я с нетерпением ждал возможности надеть часы на запястье и носить их несколько дней, сравнивая с текущим Moonwatch. Для большего контекста у нас было три версии FOiS на обзоре. Первая, моя любимая, — на современном браслете с плоскими звеньями. Другие две — на кожаных ремешках черного и коричневого цвета. Хотя они выглядят хорошо, я бы всегда выбрал часы на браслете. Тем не менее, есть что-то особенное в FOiS на ремешке, о чем я расскажу позже.

Ношение нового Speedmaster First Omega in Space

Современный браслет с плоскими звеньями выполнен очень качественно. Он ощущается очень надежным и отлично смотрится благодаря матовым центральным звеньям и полированным боковым. Как и браслет на оригинальном CK2998, этот имеет 19-миллиметровые концевые звенья. Кроме того, застежка оснащена системой легкого удлинения, что позволяет идеально подогнать часы под запястье. После подгонки я был готов носить часы несколько дней.

Первое, что привлекло мое внимание — циферблат, и мои глаза постоянно возвращались к нему. Это действительно что-то иное по сравнению с типичным Speedy. Я был удивлен, насколько мне понравился этот циферблат. Как уже упоминалось, солнечные циферблаты обычно не вызывают у меня восторга, но здесь эффект значительно усиливает присутствие часов. Цвет меняется практически в любой ситуации — от серого до голубого и почти черного. Из-за этого я постоянно проверял, какой цвет покажет циферблат в следующий момент. Это сильная черта, которая сразу же покорила меня. А люма? Мне нравится ее сочетание с цветом циферблата, и я быстро полюбил эту эстетику.

Сравнение FOiS и Moonwatch

При этом циферблат сразу же создает дистанцию с Moonwatch. Рядом они выглядят настолько разными, что трудно воспринимать их как альтернативы друг другу. Связующим звеном стал бы Speedmaster Calibre 321 Ed White, поскольку он сочетает в себе черты обеих моделей. Однако, как мы уже выяснили, он находится в своей собственной лиге.

Итак, как же FOiS ощущался на моем запястье? Одним из плюсов было то, что сапфировое стекло не заставляло меня бояться царапин так сильно, как хесалит. Конечно, это психологический момент, который владельцы Speedmaster говорят, со временем проходит. Если же вы действительно боитесь царапин, сапфировая версия Moonwatch — отличный вариант, чтобы избежать этого стресса. Еще я заметил, что FOiS на черном кожаном ремешке выглядит очень элегантно. Он обладает неожиданно стильным обликом, который выделяет его из утилитарной эстетики инструментальных часов. Я считаю это плюсом. Хотя я бы выбрал другие ремешки, чтобы подчеркнуть цвет циферблата, визуальная универсальность — приятный бонус, который я не ожидал обнаружить.

Итоговые мысли о Omega Speedmaster First Omega in Space

После нескольких дней переключения между First Omega in Space и Moonwatch я получил ответ на свой вопрос. Однако это был не тот ответ, которого я ожидал, хотя он и мелькал в моей голове до того, как часы оказались у меня на столе. Эти две модели настолько по-разному устроены, что сложно сравнивать их визуально на равных. Кроме того, романтика, сопровождающая каждую из них, уникальна. Если вы хотите Speedmaster, который напрямую связан с одним из величайших достижений человечества — историей, сформировавшей наследие часов, — Moonwatch — единственный выбор.

Если же вы ищете другую главу истории Speedmaster и любите классический корпус с прямыми ушками, First Omega in Space — безусловно отличный вариант после Ed White. Это возвращает меня к вопросу, выбрал бы я Speedmaster First Omega in Space вместо текущего Moonwatch. Честно говоря, нет.

А может, все-таки Speedmaster Calibre 321?

Я только что загнал себя в угол, потому что истинный ответ на мой вопрос — я бы хотел оба! Поскольку часы представляют разные главы освоения космоса, имеют разные истории и по-разному выглядят, они идеально дополняют друг друга. Следовательно, мне пришлось бы выложить чуть больше €17 000 за обе модели. Если вы внимательно читали, то понимаете, к чему я клоню. Да, за эти деньги я бы получил… Ed White! Но это уже история для другой статьи.