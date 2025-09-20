Проведённое время с улучшенной моделью Traska: Venturer GMT

Прошло всего несколько недель с тех пор, как я делал обзор Traska Commuter 38.

Это часы, которые оставили неизгладимое впечатление, потому что они отлично подходят для ежедневного ношения — точнее, это лучшие доступные по цене часы для повседневного использования, которые я носил в последнее время. Они стали моим фаворитом среди других, гораздо более дорогих моделей, которые попадали ко мне на обзор. Но что насчёт версии с GMT? Как некоторые из вас знают, я большой поклонник GMT, и это звучит как ещё более привлекательное предложение. Мне посчастливилось познакомиться с улучшенной Traska Venturer GMT.

Известный русский-французский художник Василий Кандинский однажды сказал: «Цвет — это сила, которая напрямую влияет на душу». Это утверждение полностью применимо к его ярким, крупным работам. Если стоять перед ними, цвета сразу же наполняют ваш мозг тысячей впечатлений и вызывают определённые чувства. Часы — гораздо менее дикий и гораздо меньший холст, но я согласен с Кандинским и считаю, что цвет циферблата может влиять на ваше настроение или отражать его. Не знаю, что это говорит о моей личности, но я естественно тяготею к чёрным циферблатам. Скажем так, это в основном связано с нейтральностью чёрного цвета, который подходит к любому наряду.

История Traska Venturer GMT

Оставляя в стороне мою «тёмную» сторону, вы поймёте, что мой естественный выбор из четырёх доступных цветов циферблата Traska Venturer GMT — чёрный. Но это было бы слишком очевидно, а бренд умеет подбирать именно тот оттенок, который нужен. Для Venturer GMT доступны следующие варианты: чёрный циферблат с красными акцентами, стально-синий с светло-оранжевыми, глубокий зелёный с тёмно-оранжевыми и белый с синими акцентами. Белый циферблат также оснащён контрастным серым внутренним вращающимся 24-часовым безелем. В остальных трёх моделях внутренний безель совпадает по цвету с циферблатом.

Когда команда Traska решила прислать мне версию с белым циферблатом, я был рад. Помимо того, что это естественная противоположность моему очевидному выбору, мне было интересно узнать больше об этих часах, ведь здесь используются три цвета. Кроме того, Traska применяет красивые глянцевые лакированные циферблаты для Venturer, что придаёт белому циферблату дополнительную визуальную выразительность. Короче говоря, мне было интересно понять, сможет ли этот белый циферблат стать моим фаворитом и превзойти впечатления от Commuter 38, который меня так поразил.

История постоянного совершенствования

С запуском последних версий Venturer GMT в воскресенье, 14 сентября, Traska также представила несколько приятных обновлений часов. Как я уже объяснял в обзоре Commuter, мне очень нравится подход бренда к выпуску новых версий. Всё сводится к улучшению существующего продукта, а не к постоянным изменениям. В конечном итоге такая стратегия окупается, позволяя последовательно создавать лучшую и узнаваемую коллекцию, которую полюбят фанаты. Для шестого поколения Traska переработала безель для улучшения читаемости — это основное визуальное обновление новой Venturer. Кроме того, новые Venturer оснащены более прозрачными стеклами и быстросъёмными пружинными штифтами для ещё большей практичности.

Venturer GMT имеет корпус из нержавеющей стали диаметром 38,5 мм и толщиной 9,75 мм без учёта стекла, а расстояние от ушка до ушка составляет 46 мм. Благодаря выпуклому стеклу профиль часов достигает 12,2 мм, а водонепроницаемость заявлена на уровне 150 метров. Дизайн корпуса соответствует другим моделям бренда. Как я объяснял в обзоре Commuter 38, Traska использует один и тот же дизайн корпуса для всех своих часов. Это создаёт фирменный стиль, основанный на высокой последовательности. При этом, в зависимости от стиля часов, циферблат значительно меняет их восприятие.

Дизайн Venturer знаком, но с изюминкой

Venturer GMT и Commuter — две модели, которые наиболее близки по общему восприятию. Легко описать дизайн Venturer как Commuter 38 с добавленной заводной головкой, стрелкой GMT и вращающимся внутренним 24-часовым безелем. Но это не всё. Интеграция этих элементов и использование нового калибра означают полное переосмысление корпуса и циферблата. Traska фактически пришлось создавать часы с нуля.

Бренд отлично справился с задачей сделать часы визуально тонкими. Выпуклое стекло обеспечивает, что стрелки хорошо помещаются внутри, не увеличивая визуально корпус. В результате Venturer GMT выглядит довольно тонким. На самом деле, чуть более 12 мм для GMT — это очень удобный размер, и часы не кажутся толстыми, даже с сапфировым стеклом.

Чёткий белый лакированный циферблат

Внутри корпуса расположен глянцевый белый лакированный циферблат с накладными часовыми метками в виде батонов, заполненными люминесцентным составом Super-LumiNova. Должен признаться, мне очень нравится чёткость этого циферблата. Вокруг часовых меток проходит открытая минутная разметка с чуть более толстыми метками через каждые пять минут. Светло-серый вращающийся внутренний безель содержит белую 24-часовую шкалу, которую легко читать под любым углом. Управлять безелем можно с помощью заводной головки, расположенной в положении «10 часов».

Основная заводная головка на «3 часа» и головка управления безелем на «10 часов» имеют приятные пропорции. Кроме того, они легко захватываются благодаря рифлёной поверхности. Две головки также добавляют визуальный акцент часам. Наличие двух заводных головок может быть дизайнерским вызовом, но мне не пришлось привыкать к внешнему виду Venturer. Рядом с светло-серым 24-часовым безелем дополнительные синие акценты добавляют стрелка с наконечником в виде стрелы и надпись «GMT» в нижней части циферблата. Текст расположен прямо над окном даты на «6 часах». Окно даты оформлено аккуратной рамкой, которая сочетается с метками. Наконец, часовая и минутная стрелки в стиле батон с люминесцентным заполнением и острая секундная стрелка завершают комплект.

Браслет и механизм

Образ завершает браслет в стиле Oyster — тот же, что и у Commuter. Ширина звеньев у корпуса — 20 мм, а к застёжке браслет сужается до 4 мм. Быстросъёмные пружинные штифты — это улучшение по сравнению с предыдущей версией. Полностью артикулированные звенья позволяют легко сгибать браслет, демонстрируя его невероятную гибкость.

Браслет использует односторонние винтовые штифты и застёжку с кнопочным механизмом. При открытии застёжки видна красивая отделка перляж на складных элементах, что добавляет визуального блеска. Застёжка также оснащена отличной безинструментальной шестиступенчатой микрорегулировкой. В целом, это один из лучших браслетов в своей ценовой категории.

Внутри корпуса Venturer GMT установлен калибр Miyota 9075. Автоматический GMT-механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 24 камня и обеспечивает запас хода 42 часа. Как многие знают, 9075 — это GMT-калибр типа flyer. Он позволяет независимо перемещать 12-часовую стрелку с шагом в один час для настройки местного времени. Стрелка GMT отображает время во втором часовом поясе в сочетании с внутренним 24-часовым безелем. Miyota 9075 стала популярным выбором среди небольших брендов благодаря своей надёжности и доступной цене.

Ношение Traska Venturer GMT

После всех деталей и технических характеристик пора поговорить о Venturer как о повседневных часах. Кратко — это абсолютная мечта для ношения. Относительно тонкий профиль делает эти GMT такими же удобными, как и многие другие повседневные часы без дополнительного функционала. Пропорции корпуса идеальны, браслет комфортен, качество сборки превосходное, и часы отлично сидят на запястье. Именно здесь вы начинаете замечать невероятное внимание к деталям, которое Traska вкладывает в свои часы. Это очевидно в сложном сочетании матовых и полированных поверхностей. Как и у Commuter, корпус Venturer GMT имеет матовую отделку с полированными фасками и боковинами. Сверху — радиально матовый безель с полированной фаской.

Но дело не только в отделке. Общий баланс циферблата и дизайна безеля также ощущается идеально. Добавьте функциональные и эффективные стрелки, и вы получите часы, которые сразу же визуально воспринимаются комфортно. Это нелегко достичь. Обычно я всегда нахожу какой-то визуальный нюанс, который мне не нравится. Но с Venturer GMT такого нет. Всё продумано: от чёткого белого циферблата и рамки вокруг окна даты до размеров заводных головок и шрифтов на внутреннем безеле и циферблате. Venturer GMT также обладает множеством визуальных «искр», которые заставляли мои глаза возвращаться к часам снова и снова.

Venturer GMT — отличные часы для повседневного ношения

Все эти продуманные детали делают Venturer идеальными для ежедневного использования, особенно учитывая, что корпус и браслет покрыты устойчивым к царапинам покрытием. Это оказалось отличным решением у некоторых брендов, включая Traska, VPC и RZE. Такое покрытие гарантирует, что застёжка не будет повреждена при ежедневном использовании. Единственное, к чему мне пришлось привыкать, — это вращающийся внутренний безель.

В предыдущих версиях не всегда была завинчивающаяся головка на «10 часах», но в новой версии она есть. После отвинчивания переход к вращению безеля происходит плавно. Раньше было сложно точно установить безель и заблокировать его, не поворачивая. Но мне понравился этот небольшой вызов, потому что он добавляет элемент игры, и я хочу выставить безель идеально.

Если у вас есть время, это забавное упражнение, но если времени мало или вы практичны, это может стать спорным моментом. Однако я быстро научился лучше настраивать безель. К тому же я чаще использую стрелки для отслеживания двух часовых поясов, поэтому безель использовал не так часто. Скорее, я стал разблокировать его и играть с ним просто ради дополнительного взаимодействия с часами.

Итоговые мысли о белой Traska Venturer GMT

К настоящему моменту вы уже поняли, что мне очень понравилось носить Traska Venturer GMT. Прежде всего, это отличные часы для повседневного ношения. Они имеют элегантный общий вид и невероятно комфортны. Снимать звенья с браслета очень просто, а безинструментальная микрорегулировка позволяет идеально подогнать размер под запястье. Белый циферблат оказался отличным выбором. Лакированный циферблат выглядит чётко, а серый внутренний безель и синие детали создают приятный контраст. Это мой любимый из четырёх вариантов? Честно говоря, я бы хотел попробовать варианты Bottle Green и Steel Blue, чтобы вынести окончательный вердикт. Да, вы правильно прочитали — я бы не выбрал чёрный циферблат.

Этот Venturer GMT с белым циферблатом произвёл на меня сильное впечатление. Это одни из моих любимых часов с белым циферблатом. Влиял ли он на мою душу, как намекал Кандинский? В некотором смысле — да, потому что Venturer GMT убедил меня, что мне нужны часы с белым циферблатом. Будут ли это именно эти часы? Я могу представить, что владел бы ими и носил регулярно. При цене €650 / $750 Venturer GMT — это безусловно лучший вариант GMT за эти деньги. Всё просто.

Какой выбор Traska является оптимальным?

Это подводит меня к вопросу, выбрал бы я их вместо Commuter 38… Если бы у меня был абсолютный выбор, я бы взял обе модели и чередовал их. Но если бы меня заставили выбрать что-то одно, я бы выбрал Commuter. Если взять версию без даты, она тоньше и имеет очень чистый вид. Когда я носил её несколько недель, она меня поразила. Но Venturer GMT не сильно отстаёт. Это заставляет меня сделать вывод, что Traska создаёт лучшие доступные по цене часы для повседневного ношения — Commuter и Venturer GMT. В наше время, при огромном количестве доступных вариантов, это огромное достижение.