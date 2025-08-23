Проверено: 8 лучших доступных часов с интегрированным браслетом 2025 года

Геральд Джента изменил всё в 1970-х.

Его революционные дизайны — Audemars Piguet Royal Oak в 1972 году, Patek Philippe Nautilus в 1976 и IWC Ingenieur — создали совершенно новую категорию роскошных спортивных часов, которые сочетали элегантность и функциональность благодаря бесшовным интегрированным браслетам.

Эти оригинальные шедевры сейчас продаются за астрономические суммы, но их влияние вызвало современный ренессанс. Сегодня рынок предлагает привлекательные альтернативы, которые сохраняют ту же дизайнерскую ДНК без необходимости брать ипотеку. От страстных микробрендов до признанных швейцарских производителей — сегмент до $1000 никогда не был таким интересным. Мы лично протестировали наши любимые модели и представляем вам лучшие часы с интегрированным браслетом, которые действительно доступны.

Лучшие часы с интегрированным браслетом

Как мы тестировали

Благодаря насыщенности рынка оммажами, усталость от интегрированных браслетов — реальность, и мы это понимаем. Но лучшие образцы в ценовом диапазоне до $1000 предлагают впечатляющую отделку, продуманный дизайн и желанный эффект интегрированного браслета по цене, которая действительно имеет смысл для большинства любителей часов.

Для этого обзора мы рассмотрели наши любимые бренды с учётом этих критериев, при этом стараясь держать цену в пределах $500–$1000 (есть несколько моделей чуть выше $1000). Затем мы получили все часы для тестирования и провели значительное время с каждой моделью, чтобы оценить, как они выглядят и ощущаются на запястье. Стоит отметить, что хотя все эти часы стилизованы под интегрированный браслет, только несколько действительно интегрированы, то есть браслет нельзя снять для замены на ремешок. Большинство предлагают интегрированный внешний вид при сохранении возможности смены ремешков благодаря системам быстрого снятия.

Для справки, все часы показаны и тестировались на запястье с окружностью 6,75 дюйма (около 17,1 см).

Citizen Tsuyosa

Плюсы Асимметричная заводная головка придаёт часам уникальность и повышает комфорт на запястье

Уменьшенная версия 37 мм отлично сидит на запястье

Большое присутствие на руке без ощущения громоздкости

Потрясающий синий циферблат Минусы Штампованный застёжка и более свободные допуски выглядят бюджетно

Очевидный оммаж Datejust, но при этом очень доступный Кстати, Вам также будет интересно: Что такое часы-пилот Когда Citizen выпустил Tsuyosa в 2022 году, он сразу стал хитом и одним из бестселлеров бренда, хотя и не достиг культового статуса, как Tissot PRX. Это досадно, потому что это, возможно, самое недооценённое предложение в сегменте доступных часов с интегрированным браслетом. Название Tsuyosa происходит от японского слова «сила», и часы вдохновлены собственной серией Citizen NH299 конца 90-х — ностальгия, которая ощущается искренней, а не производной. Дизайн сосредоточен вокруг одной ключевой детали, которая выделяет их среди других: заводная головка расположена в положении «4 часа» вместо обычных «3». Для некоторых такая асимметрия кажется непривычной, но мы считаем это гениальным решением — головка, утопленная в корпусе на 4 часах, создаёт меньше визуальных помех и значительно повышает комфорт на запястье.

Изначально модель была доступна только в 40 мм, но в 2025 году Citizen добавил версию 37 мм, понимая, что не всем нужны крупные часы. При ширине 37 мм, длине от ушка до ушка 43 мм и толщине 11,5 мм, модель идеально подходит для небольших запястий, сохраняя при этом заметность благодаря бочкообразному корпусу. Пропорции безупречны, без громоздкого вида, который часто портит уменьшенные версии.

Отделка корпуса превосходит ожидания: чередование матовых и полированных поверхностей создаёт интересный визуальный эффект, а интегрированный трёхзвенный браслет имеет полированные центральные звенья, окружённые матовыми. Да, штампованная застёжка и более свободные допуски напоминают, что это не часы за $2000, но в целом исполнение впечатляет за такую цену.

Настоящей изюминкой является великолепный ледяной синий циферблат с солнечным шлифом, который меняет оттенок от глубокого бирюзового до яркого голубого в зависимости от освещения. Нанесённые часовые метки и обильное люминесцентное покрытие добавляют объёма, а увеличенное «циклопом» окно даты на 3 часах завершает образ.

Многие критики списывают эти часы как простой оммаж Datejust, и справедливо — Tsuyosa явно вдохновлены Rolex: увеличенное окно даты, полированные центральные звенья браслета и прочее. Но подход Citizen делает стиль более доступным, сочетая знакомый спортивно-деловой стиль с японской эстетикой.

Внутри установлен Miyota 8215 (перекрашенный как Citizen Caliber 8210) — надёжный и проверенный автоматический механизм с 42-часовым запасом хода и функцией остановки секундной стрелки. Поскольку Citizen владеет Miyota, это технически считается «собственным» механизмом, а индустриальная латунная отделка механизма, видимая через прозрачную заднюю крышку, придаёт ему утилитарный шарм.

При цене около $400 Tsuyosa предлагает автоматический механизм, сапфировое стекло и действительно привлекательный дизайн за значительно меньшие деньги, чем швейцарские аналоги. У него может не быть маркетинговой поддержки PRX, но он заслуживает серьёзного внимания для тех, кто ищет доступную механическую роскошь.

Корпус: нержавеющая сталь

Размер: 37 мм

Водозащита: 50 м

Механизм: Miyota 8215 автоматический

Brew Metric Retro Dial

Плюсы Не просто повторение дизайнов Дженты 70-х

Brew обладает одной из самых заметных дизайнерских концепций на рынке

Механокварцевый механизм Seiko сочетает надёжность кварца с мастерством механики Минусы Всего 36 мм, но кажется больше из-за квадратной формы

Фактическая ширина ушек чуть меньше заявленных 20 мм, что усложняет подбор ремешков Когда речь заходит о доступных часах с интегрированным браслетом, большинство сразу вспоминает привычные имена (например, Tissot PRX или Tsuyosa). Но нью-йоркский бренд Brew Watches выбрал совершенно иной путь с моделью Metric Retro Dial, и честно говоря, приятно видеть микробренд, который создаёт свою идентичность, а не гонится за тенью Дженты. Основанный промышленным дизайнером Джонатаном Феррером в 2015 году, Brew строит всю философию вокруг кофейной культуры. И бренд отлично справляется с реализацией, создавая сдержанный и целенаправленный продукт, а не очередной маркетинговый трюк.

При ширине 36 мм и длине от ушка до ушка 41,5 мм, Metric на первый взгляд кажется маленьким, но квадратный корпус создаёт оптическую иллюзию, из-за которой часы ощущаются ближе к 40 мм по диагонали. Корпус в стиле «подушка» плавно переходит в агрессивно сужающийся интегрированный браслет, который сужается с 26 мм у корпуса до 16 мм у застёжки.

Циферблат — самая интересная часть, где кофейная тема проявляется ярко. Матовый чёрный фон служит холстом для асимметричных субциферблатов и фирменного «трюка» — жёлтого сектора между 25 и 35 секундами на минутной шкале, символизирующего идеальное время экстракции эспрессо.

Отделка корпуса превосходит ожидания: доминирует матовая поверхность, но полированные фаски по бокам корпуса и вокруг тонкого «телевизорного» безеля добавляют визуального интереса. Вогнутые субциферблаты с круговым зернением и зеркально отполированные часовые метки создают настоящую глубину, что впечатляет за эту цену.

В основе механизма лежит Seiko VK68 — «мека-кварц», сочетающий кварцевый ход с механической хронографической частью. Это даёт приятный щелчок сброса стрелки в ноль и чёткое нажатие кнопок, но с надёжностью кварца. Стрелка хронографа движется плавно с шагом 1/5 секунды, а бегущие секунды на 9 часах идут нормально.

Интегрированный браслет оснащён кнопками быстрого снятия для удобной смены ремешков, но есть нюанс: фактическая ширина ушек чуть меньше заявленных 20 мм, что может осложнить подбор сторонних ремешков. Мы рекомендуем оставлять заводской браслет для сохранения интегрированного стиля.

Толщина всего 10,75 мм, что делает Metric достаточно тонкими для хронографа и отличным выбором на каждый день. Водозащита 50 м напоминает, что это не спортивные часы, а скорее стильный аксессуар.

За чуть менее $500 Brew создал нечто уникальное в сегменте интегрированных браслетов. Пока все остальные повторяют дизайны Дженты 70-х, Metric кажется часами из параллельной вселенной, где вдохновением служит кофейная культура, а не морская тематика. Это забавно, качественно и освежающе оригинально.

Корпус: нержавеющая сталь 316L

Размер: 36 мм

Водозащита: 50 м

Механизм: Seiko VK68 meca-quartz

Tissot PRX Powermatic 80 40mm

Плюсы Возможно, самые успешные доступные часы с интегрированным браслетом на сегодняшний день

Пропорции идеально подходят для большинства запястий

Выглядят дороже своей цены

Механизм Powermatic 80 антимагнитен и имеет 80 часов запаса хода

Сапфировое стекло и качество сборки превосходят цену Минусы Интегрированный браслет делает часы визуально крупнее

Быстросъёмные пружинные штифты немного неудобны в использовании На данный момент PRX не нуждаются в представлении. Сильно вдохновлённые Audemars Piguet Royal Oak, часы Tissot сделали ставку на это вдохновение, и результат — возможно, самые успешные доступные часы с интегрированным браслетом современности. История PRX начинается с кварцевых часов Seastar 1978 года, что делает это не просто оммажем, а настоящим возрождением. Когда Tissot выпустил кварцевую PRX в 2021 году, она сразу стала культовой. Версия Powermatic 80 добавила автоматический механизм к уже выигрышной формуле.

При ширине 40 мм, длине 44,6 мм и толщине 10,93 мм пропорции идеально подходят большинству запястий, хотя интегрированный браслет делает часы визуально чуть крупнее. Отделка корпуса исключительна для этой цены: преимущественно матовые поверхности с полированными акцентами на безеле и гранях корпуса создают глубину, которая кажется гораздо дороже, чем $775.

Синий циферблат — настоящая звезда. Узоры «вафель» явно отсылают к Royal Oak, но при этом смотрятся гармонично. Текстура красиво меняется при разном освещении, создавая глубину без излишней драматичности. Нанесённые часовые метки с люмом и стрелки поддерживают читаемость, а окно даты на 3 часах идеально вписывается в композицию.

Интегрированный браслет заслуживает особой похвалы. Это один из лучших браслетов в этом ценовом сегменте. Начинается с 27 мм у корпуса и сужается до 17,5 мм у застёжки, звенья ощущаются массивными, но не громоздкими. Бабочка с двумя кнопками работает с удивительной точностью, хотя быстросъёмные пружинные штифты немного сложны в обращении без инструмента.

Внутри установлен механизм Powermatic 80 на базе ETA с впечатляющим запасом хода 80 часов и антимагнитной спиралью Nivachron. Принадлежность к Swatch Group даёт Tissot доступ к качественным механизмам ETA по выгодной цене — преимущество, передаваемое покупателям.

Нельзя не отметить и культурное влияние. Эти часы вышли за пределы узких кругов коллекционеров и появились повсюду — от игр NBA до поездок в метро. Когда Клей Томпсон был замечен в золотой PRX, соцсети сначала приняли её за Vacheron Constantin 222, что говорит о впечатляющем присутствии на руке.

За значительно меньше $1000 PRX Powermatic 80 предлагает швейцарский автомат, сапфировое стекло, водозащиту 100 м и отличное качество сборки. Это «входной билет» для многих новых коллекционеров, и не без оснований. Это одно из лучших предложений в часовом мире.

Корпус: нержавеющая сталь 316L

Размер: 40 мм

Водозащита: 100 м

Механизм: Powermatic 80 автоматический

Certina DS-7 Powermatic 80

Плюсы Очень элегантные

Отлично сидят благодаря компактным пропорциям

Сохраняют заметность на запястье, несмотря на размер

Механизм Powermatic 80 антимагнитен и имеет 80 часов запаса хода

Баланс между спортивным и классическим стилем

Есть версия с титановым браслетом Минусы Бабочка-застёжка не самая удобная и сложна в регулировке Когда твой корпоративный «собрат» доминирует в категории, что делать? Если вы Certina, то выбираете совершенно иной путь. В то время как Tissot PRX опирается на наследие спортивных часов 70-х, DS-7 предлагает более современную и изящную интерпретацию формулы интегрированного браслета. Certina тихо создавала одну из самых привлекательных линеек доступных швейцарских часов, особенно в сегменте дайверов. DS-7 — их вход в сегмент интегрированных браслетов, и они мудро избегли создания клона PRX, несмотря на общую принадлежность к Swatch Group и использование Powermatic 80.

При ширине 39 мм, толщине всего 9,94 мм и длине 45,2 мм от ушка до ушка, DS-7 заметно компактнее большинства конкурентов, но при этом сохраняет хорошее присутствие на руке. Форма корпуса более округлая и менее угловатая, чем у PRX, создавая более утончённый образ, балансирующий между спортивным и классическим стилем. Защитные выступы для заводной головки добавляют современности, не перегружая дизайн, а интегрированный браслет плавно переходит в корпус.

Циферблаты сильно различаются в шести доступных вариантах. В нашей версии с чёрным циферблатом — тонкий солнечный шлиф и нанесённые метки с Super-LumiNova, создающие глубину. Окно даты на 3 часах расположено удобно, хотя и не так идеально сбалансировано, как у PRX.

Интересно, что Certina предлагает версию с титановым браслетом — редкость для часов с интегрированным браслетом в этом ценовом сегменте, если вы готовы немного превысить $1000.

Как и в PRX, механизм Powermatic 80 с антимагнитной спиралью Nivachron обеспечивает 80 часов запаса хода и стабильную точность. Быстросъёмные пружинные штифты облегчают смену ремешков, хотя бабочка-застёжка не отличается комфортом или удобством регулировки.

Качество отделки и исполнения на высоте для этой цены. Для нас главный вопрос — дифференциация. DS-7 безусловно более утончённые и, возможно, лучше пропорционированы, чем PRX, но им не хватает яркой индивидуальности и культурного веса своего брата по Swatch Group.

Тем не менее, при цене чуть ниже $1000 DS-7 — это достойное предложение. Часы для тех, кто ценит эстетику интегрированного браслета, но предпочитает сдержанность эффектности. Удастся ли им завоевать долю рынка — покажет время.

Корпус: нержавеющая сталь 316L

Размер: 39 мм

Водозащита: 100 м

Механизм: Powermatic 80 автоматический

Maen MANHATTAN 37

Плюсы Современная интерпретация Chronometre Royal от Vacheron Constantin 1975 года

Отличные пропорции и удобство ношения при 37 мм ширины и 9,3 мм толщины

Прекрасный циферблат с отделкой Côtes de Genève

Винтажный дизайн браслета Минусы Может не подойти тем, кто ищет «традиционную» эстетику спортивных часов Здесь начинается самое интересное в сегменте доступных часов с интегрированным браслетом. Большинство микробрендов гонятся за очевидными хитами Дженты (Royal Oak, Nautilus), но шведский Maen углубился в историю и выбрал малоизвестную модель: Vacheron Constantin Chronomètre Royal 1975 года (Ref. 2215). Этот редкий референс предшествовал знаменитому VC 222 на два года и имел очень похожий дизайн, который Maen воспроизвёл в Manhattan 37. По легенде, основатель Себастьян Кортжанс отчаянно хотел заполучить эти редкие VC, но не смог, поэтому создал свои собственные часы.

Будь то маркетинговая легенда или искренний проект, результат говорит сам за себя. При ширине 37 мм, толщине 9,3 мм и длине 47 мм от ушка до ушка Manhattan 37 доказывает, что часовщики 70-х лучше понимали пропорции, чем многие современные бренды. Размер идеально сидит на запястье.

Вертикально полосатый циферблат Côtes de Genève впечатляет. В приглушённом свете он сдержанный и изящный, но при ярком освещении превращается в нечто по-настоящему потрясающее. Узор создаёт глубину и визуальный интерес, недоступные большинству часов в этой ценовой категории.

Конструкция браслета в стиле интегрированного включает интересную винтажную деталь: он крепится к корпусу четырьмя винтами в заднюю крышку, как это делали в 70-х. Хотя можно использовать обычные ремешки, винтовое крепление добавляет аутентичности. Плавное сужение браслета выполнено из правильно подобранных звеньев, а матовая отделка с полированными фасками демонстрирует внимание к деталям.

Внутри установлен автоматический механизм Sellita SW200-1, обеспечивающий надёжное швейцарское время и проверенную сервисопригодность.

За $925 Maen создал нечто особенное — часы, которые чтят забытое часовое наследие и при этом предлагают качество Swiss Made, сопоставимое с конкурентами, берущими вдвое больше.

Корпус: нержавеющая сталь 316L

Размер: 37 мм

Водозащита: 100 м

Механизм: Sellita SW200-1 автоматический

Christopher Ward The Twelve 38mm

Плюсы Уникальный дизайн, который выделяет часы среди вдохновителей

Отличные пропорции

Исключительная отделка корпуса

Потрясающий 3D циферблат в виде пирамиды, красиво играющий со светом

Легкая смена ремешков без инструментов

Механизм Sellita виден через заднюю крышку Минусы Технически не настоящий интегрированный браслет, но это даёт возможность менять ремешки Иногда лучшие идеи приходят от слушания клиентов. Поклонники Christopher Ward годами просили 38-миллиметровую версию The Twelve, и когда она наконец появилась, доказала, что они были абсолютно правы. Это «золотая середина», которая делает одни из лучших доступных часов с интегрированным браслетом ещё лучше. Christopher Ward никогда не скрывал своих вдохновений. The Twelve открыто отсылает к иконам 70-х, таким как Royal Oak и Nautilus, с игривым акцентом в виде шести видимых винтов на 12-гранной задней крышке. Но вместо бесстыдного копирования они создали часы с характером и собственной дизайнерской философией.

12-гранный безель дал название часам и создаёт узнаваемый волнообразный профиль. При ширине 38 мм, толщине 9,95 мм и длине 43,3 мм от ушка до ушка пропорции подходят практически для любого запястья. Отделка корпуса исключительна: пескоструйная обработка, полировка и линейная шлифовка на разных поверхностях создают визуальную сложность, сравнимую с гораздо более дорогими часами.

Трёхмерный пирамидальный циферблат — гениален, отсылая к логотипу с двумя флагами Christopher Ward и создавая бесконечную игру света при движении руки. Вариант Nordic Blue особенно эффектен — глубокий синий с тонкими вариациями, которые не дают монотонности. Нанесённые индексы с алмазной полировкой граней и люминесцентным покрытием добавляют читаемости и роскоши.

Интегрированный браслет красиво сужается с 23 мм до 17 мм, используя цельные звенья, а не сложенную конструкцию. Бабочка-застёжка оснащена отличной системой микронастройки Christopher Ward — 1,5 мм с каждой стороны, всего 3 мм регулировки, что решает главную проблему большинства интегрированных браслетов. Быстросъёмные механизмы позволяют менять ремешки без инструментов.

Внутри установлен Sellita SW200-1, по сути клон ETA 2824-2, ставший золотым стандартом доступных швейцарских механизмов. Запас хода 38 часов, остановка секундной стрелки и проверенная надёжность — именно то, что нужно этим часам. Через прозрачную заднюю крышку можно любоваться декорированным ротором с тонкой отделкой.

За $1,225 The Twelve 38mm — это исключительная ценность в сегменте интегрированных браслетов. Качество отделки, внимание к деталям и продуманные дизайнерские решения выглядят действительно премиально. Christopher Ward доказывает, что слушать клиентов и работать с душой можно создать нечто особенное. Возможно, это лучшие часы с интегрированным браслетом до $2000 на сегодняшний день.

Корпус: нержавеющая сталь

Размер: 38 мм

Водозащита: 100 м

Механизм: Sellita SW200-1 автоматический

Alpina Alpiner Extreme Quartz

Плюсы Предлагает подход, ориентированный на активный отдых, в категории спортивных часов

Очень компактны на запястье

Сохраняют форму корпуса «подушка» и треугольный дизайн Alpiner Минусы Может показаться слишком маленьким для некоторых

Дороговаты для кварцевых часов Вот что-то немного иное в сегменте интегрированных браслетов. Alpina взяла успешный дизайн Alpiner Extreme и создала полностью новую кварцевую версию, которая меньше, доступнее и ориентирована на унисекс. Бренд продуманно переосмыслил свой внешний вид, а не просто заменил механизм. Размеры говорят сами за себя. В то время как автоматические Alpiner Extreme имеют 39–41 мм и ориентированы на искателей приключений, эта кварцевая модель — 34 мм на 35,24 мм и всего 8,35 мм толщиной при длине 40,6 мм от ушка до ушка — одна из самых компактных в сегменте интегрированных браслетов. Форма корпуса «подушка» и треугольный дизайн сохранены, но всё масштабировано для более широкой аудитории.

Фирменный треугольный узор циферблата выделяет эти часы среди других. Вместо привычных текстур «вафель» или «таписсери», заимствованных у Дженты, Alpina создала дизайн, отсылающий к горному наследию бренда.

Технический треугольный мотив добавляет визуального интереса, сохраняя отличную читаемость благодаря нанесённым меткам с белым люмом. Красный треугольник на секундной стрелке — фирменный штрих Alpina, не перегружающий дизайн.

Швейцарский кварцевый механизм AL-220 обеспечивает 45 месяцев работы от батареи и типичную точность кварца, что идеально подходит для активного образа жизни, где удобство важнее механической романтики. Водозащита 100 м делает часы практичными, а трёхкомпонентный корпус сохраняет прочность.

Цена $1,295 за стальной браслет делает эту модель значительно доступнее механических аналогов, а Alpiner Extreme Quartz доказывает, что интегрированные браслеты могут выходить за рамки шаблона роскошных спортивных часов 70-х.

Корпус: нержавеющая сталь

Размер: 35,24 мм

Водозащита: 100 м

Механизм: AL-220 кварцевый

Nivada Grenchen F77

Плюсы Несмотря на сходство с Royal Oak от AP, F77 имеет собственное наследие с 1977 года

Уменьшена до 37 мм для современных запястий

Циферблат с узором «корзиночное плетение» создаёт классный 3D-эффект при разном освещении

Отличная читаемость

Превосходное качество сборки с правильной отделкой корпуса, выровненными винтами безеля и надёжным браслетом Минусы Эксклюзивность и более высокая цена делают её дороже других в списке Итак, говоря о шаблонах спортивных часов, сразу обратим внимание на слона в комнате. Да, F77 очень похожи на Audemars Piguet Royal Oak. Восьмиугольный безель с видимыми винтами, узор циферблата «корзиночное плетение», интегрированный браслет — язык дизайна узнаваем. Но есть важный контекст: эти часы имеют подлинное наследие. Оригинальная Nivada F77 дебютировала в 1977 году, в эпоху, когда все гонялись за революционной формулой интегрированного браслета Дженты. В то время как AP, Patek и IWC создавали иконы, небольшие швейцарские компании, такие как Nivada, разрабатывали свои интерпретации. F77 — аутентичный дизайн 70-х, а не современный оппортунизм.

Современная версия F77 — верное переиздание оригинала 1977 года, немного уменьшенное с 38 мм до 37 мм для современных запястий. Толщина 12,6 мм и длина 45 мм от ушка до ушка — пропорции идеально подходят современным вкусам. Компактный размер делает эти часы одними из самых удобных с интегрированным браслетом, подходящими практически для любого запястья.

Особое внимание заслуживает циферблат с узором «корзиночное плетение». «Эффект углеродного волокна» создаёт настоящую трёхмерную глубину, меняясь от тёмных краёв к светлым центрам в зависимости от освещения. Нанесённые метки и стрелки-батоны обеспечивают отличную читаемость, а умеренное люминесцентное покрытие сохраняет практичность без перегрузки дизайна.

Механизм Soprod P024 (на базе ETA 2824-1) обеспечивает надёжный 38-часовой запас хода и частоту 4 Гц. Хотя он не революционный, этот проверенный швейцарский калибр гарантирует долгосрочную сервисопригодность и стабильную работу.

Как и большинство часов Nivada Grenchen, качество сборки впечатляет: правильная отделка корпуса, выровненные винты безеля и надёжный браслет. Интегрированный трёхзвенный браслет плавно переходит от корпуса и оснащён застёжкой с двойной кнопкой и микронастройкой.

При цене $1,360 F77 — самые дорогие часы в нашем обзоре (чуть выше порога $1000). И хотя сходство с Royal Oak всегда будет вызывать сравнения, F77 успешно выступают сами по себе — отличные пропорции, качество и подлинное винтажное вдохновение.

Nivada выпускает всего около 4000 часов в год, что делает F77 эксклюзивной моделью. Насколько это оправдывает премию по сравнению с массовыми аналогами, зависит от того, насколько вы цените аутентичность и редкость в сегменте доступных часов с интегрированным браслетом.