Пять часов с арабскими цифрами

Арабские цифры часто считаются одним из самых простых способов быстро прочитать время.

В течение многих веков римские цифры были модным стандартом для определения времени. В наши дни арабские цифры вместе с метками считаются более «стандартным» способом отображения времени. Это особенно актуально в цифровую эпоху, когда арабские цифры чаще всего отображаются на цифровых экранах. Лично я считаю арабские цифры самым удобным и быстрым способом считывания времени. Вот пять примеров часов с арабскими цифрами, которые заслуживают вашего внимания.

Что такое арабские цифры?

Прежде всего, стоит объяснить, что я имею в виду под термином «арабские цифры». Арабские цифры происходят из Индии. Европейцы впервые познакомились с арабскими цифрами в X веке. Итальянский учёный Фибоначчи (из Пизы) встретил эти цифры в алжирском городе Бежая и использовал их в своей работе XIII века Liber Abaci. Это сыграло ключевую роль в распространении арабских цифр в Европе. Однако, согласно исследованиям, они оставались в основном в употреблении в Северной Италии до изобретения печатного станка в XV веке. Сегодня арабские цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9) — самые распространённые символы для записи чисел.

Часы с арабскими цифрами

Моё увлечение часами началось с модели с арабскими цифрами — Seiko 5 SNZG11. Эти часы сопровождали меня во всех путешествиях по Азии. Спустя 10 лет я до сих пор помню восхищение, глядя на открытый задний корпус и видя механический механизм в работе. Многие, возможно, порекомендуют дайверские часы в качестве первых механических для начинающего коллекционера. Однако, если бы меня спросили (хотя меня никто не спрашивает), я бы с удовольствием посоветовал часы с арабскими цифрами. Не знаю, как вы, но мне гораздо проще и удобнее читать время на циферблате с такими цифрами — меньше приходится считать в уме. Вот пять моих рекомендаций.

Seiko 5 Sports GMT «Field»

Модель Seiko SSK023 во многом повторяет дизайн моего Seiko 5 SNZG11. Однако здесь добавлена функциональность — калибр GMT Seiko 4R34. Хотя отсутствует индикатор дня недели, характеристики схожи с 4R36: запас хода 41 час и частота 21 600 полуколебаний в час. SSK023 оснащены простым фиксированным безелем из нержавеющей стали с 24-часовой разметкой, корпусом диаметром 39,4 мм, толщиной 13,6 мм и расстоянием между ушками 47,9 мм. Циферблат матово-черный с зернистой текстурой, с индексами и арабскими цифрами (1–12), шкалой 13–24 часа и окошком даты с рамкой. Макет простой, читаемый и функциональный.

Ещё одна отличительная черта линии Seiko 5 Sports — водонепроницаемость до 100 м. Даже с простой заводной головкой с защёлкой это позволяет свободно носить часы в бассейне или во время большинства морских приключений. Расстояние между ушками 20 мм, что открывает огромный выбор ремешков. В сочетании с лаконичной эстетикой полевых часов с чёрным циферблатом и фиксированным стальным безелем, это отличный универсальный вариант от Seiko.

Formex Field Automatic

Formex недавно обновила свою базовую модель Field Automatic. Технические характеристики (особенно за такую цену) остались прежними, но циферблат изменился кардинально, что полностью меняет восприятие часов. Мне нравится, что дизайнеры Formex не боятся рисковать и идти на авангард. В Field Automatic цифры выполнены в стиле ар-деко — обратите внимание, например, на цифру 9 с обрезанным элементом.

В целом часы выглядят очень современно. Корпус из титана 2-го класса с пескоструйной обработкой и твёрдостью 900 по Виккерсу. Диаметр корпуса 40 мм, компактное расстояние между ушками 46,6 мм и толщина 10,6 мм — часы кажутся тонкими и удобными. Заводная головка с завинчивающейся защитой обеспечивает водонепроницаемость до 150 м.

Выгодное предложение

В часах установлен калибр Sellita SW200, аналог ETA 2824, идеально подходящий для прочных инструментальных часов. Окошко даты расположено в положении «6 часов», что удобно, а люминесценция отличная (особенно на угольно-сером циферблате). В этом поколении Field Automatic доступны три варианта циферблата: лососёвый, аквамариновый и угольно-серый. В последнем белые цифры и более яркий светящийся слой — мой фаворит.

Многие мои коллеги из Onewatch также высоко оценили Formex Field Automatic, и я понимаю почему. Часы интересны и удивительно сложны, с множеством дизайнерских деталей. Сначала дизайн кажется насыщенным, но при личном знакомстве он начинает нравиться всё больше.

Винтажная жемчужина: Universal Genève «FS»

Universal Genève «FS» (сокращение от Ferrovie dello Stato — «Итальянская государственная железная дорога») — серия часов в трёх вариантах, все с белыми циферблатами, чёрными арабскими цифрами и секундным субциферблатом. Эти часы предназначались для работников итальянских железных дорог. В начале 1960-х швейцарская компания Universal Genève, уже популярная в Италии, стала основным поставщиком для Ferrovie dello Stato.

В отличие от сложных хронографов, которыми славилась Universal Genève в то время, эти часы были простыми и элегантными, специально созданными для железнодорожников. Высокочитаемые винтажные модели Universal Genève FS выпускались с начала 1960-х до середины 1970-х годов.

Красивый эмалевый циферблат

Часы оснащались калибром 64 — немеханизм с остановкой секундной стрелки (non-hacking). По разным оценкам, было выпущено около 80 000 экземпляров Universal Genève FS, при этом вторая версия была самой распространённой. Модель MK I имела корпус диаметром 34 мм, а MK II и MK III — 36 мм в форме подушки. MK I и MK II оснащались эмалевыми циферблатами. Штампованные арабские цифры выступают над циферблатом, создавая трёхмерный эффект при освещении.

Шрифт цифр загадочный и очень мне нравится. Открытая «6» на субциферблате MK I — тонкая, но классная деталь, отсутствующая в MK II. Чем дольше смотришь на эти на первый взгляд простые циферблаты, тем больше нюансов замечаешь. Эти часы — настоящее произведение искусства.

Серия IWC Mark

Постоянные читатели моих статей на Onewatch могут закатить глаза. Если вы не знаете, я поклонник IWC. Эта компания из Шаффхаузена имеет богатую традицию создания авиационных часов. Они разрабатывались так, чтобы пилоты и навигаторы могли мгновенно считывать время. Это привело к серии Mark, которая продолжается и по сей день, вплоть до Mark XX.

Иронично, что часы, известные своими арабскими цифрами, используют римские цифры для обозначения моделей. Если вы ищете прочные пилотские часы, обратите внимание на серию IWC Mark. Вопрос лишь в том, какую модель выбрать.

Драгоценные IWC на вторичном рынке

На вторичном рынке можно найти отличные предложения, особенно на Mark XVII и XVIII. Однако моими любимыми являются Mark XV с модифицированным ETA 2892-A2 и размером корпуса 38 мм. Для тех, кто хочет что-то более классическое, подойдёт IWC Mark XII (Mark 12) с корпусом 36 мм и калибром Jaeger-LeCoultre внутри.

Эти часы оснащены внутренней железной клеткой, обеспечивающей отличную защиту от магнитных полей. Корпуса также рассчитаны на резкие перепады давления, имеют водонепроницаемость 6 бар и завинчивающуюся заводную головку. IWC утверждает, что такая водозащита подходит для снорклинга при условии прохождения теста на давление. Однако я бы не советовал брать винтажный Mark XI в море!

Jaeger-LeCoultre Reverso

Последние часы в этом списке — Jaeger-LeCoultre Reverso. Я не рекомендую конкретную модель, но если бы выбор был за мной, я бы выбрал что-то небольшое с механическим калибром. Reverso — элегантные наручные часы, но изначально они были спортивными. Переворачивающийся корпус позволял использовать заднюю крышку как стальной щит — эти часы носили игроки в поло в начале XX века.

Это интересная история, а дизайн часов — икона. Благодаря сдержанным и чётким арабским цифрам часы легко читаются. Не все версии имеют арабские цифры, но большинство — да, и именно их я бы выбрал. Ещё одно преимущество JLC Reverso — вечная форма корпуса, которая подходит для самых разных ситуаций, будь то официальный или повседневный стиль. У меня таких часов нет, но я бы с удовольствием приобрёл, скорее всего, подержанные, учитывая рост розничных цен на часы JLC в последние годы.

Заключительные мысли

Вот и всё. В этот список можно было бы включить гораздо больше моделей. Например, я рассматривал Rolex Explorer, но решил, что часы с несколькими арабскими цифрами — это слишком просто. Микробренды и крупные производители всех уровней выпускают часы с арабскими цифрами на циферблатах. Но я надеюсь, что этот список показывает, насколько разнообразны подходы к использованию арабских цифр. Если вы хотите часы с красивым ар-деко настроением, Universal Genève FS — отличный выбор.

Учитывая огромное количество вариантов, я стараюсь обращать внимание на то, какие эмоции вызывает использование арабских цифр в конкретном дизайне. Как они влияют на общий облик и функциональность часов? Какова история этой модели и что она предлагает за свою цену? Делитесь своими рекомендациями, что, по вашему мнению, должно было попасть в этот список, в комментариях, Друзья. Буду рад их прочитать!