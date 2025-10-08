Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

Когда многие коллекционеры думают о Speedmaster, они сразу представляют классический Moonwatch с его гесалитовым стеклом, асимметричным корпусом диаметром 42 мм и механическим хронографом с ручным заводом.

Но для тех, кто готов расширить горизонты, семейство Speedmaster предлагает удивительное разнообразие форм, особенностей и исторических отклонений.

В связи с отличным откликом на нашу первую статью по этой теме, я решил упомянуть ещё несколько моделей для обсуждения. Спасибо нашим читателям за предложения — среди них были действительно интересные экземпляры! Итак, без лишних слов, ниже представлены пять нестандартных моделей Speedmaster, которые заслуживают места в вашей коллекции, каждая по своим причинам.

Omega Speedmaster X-33

Запущенный в 1998 году как Speedmaster Professional X-33, этот хронограф был задуман как инструментальные часы для астронавтов, объединяющие аналоговые стрелки с многофункциональными цифровыми дисплеями. За время существования модели Omega выпустила несколько поколений, кульминацией которых стала третья генерация Skywalker с расширенными функциями измерения времени миссии (MET) и времени фазы (PET), а также модель X-33 Marstimer.

Особенность X-33 — гибридная архитектура: аналоговое отображение времени сочетается с цифровыми окнами для будильника, хронографа с точностью до сотых долей секунды, обратного отсчёта, UTC и других функций. Эти возможности ориентированы на практические задачи, а не на минималистичный дизайн. Форма корпуса больше напоминает прибор, чем наручные часы — угловатая, прочная и без извинений. Модель по-прежнему сертифицирована для космических миссий и ближе всего к концепции «приборной панели на запястье» среди всех Speedmaster.

Серия Omega Speedmaster «Mark»

Здесь много интересных дизайнов, друзья! Серия «Mark» (Mark II — Mark V), выпускавшаяся с 1969 по 1984 год, стала эпохой экспериментов и переходных решений. Эти часы шли параллельно с классическим Moonwatch, но предлагали альтернативные дизайны и механизмы, что делает их идеальными для тех, кто хочет Speedmaster с ярко выраженным характером.

Mark II (реф. 145.014) — пожалуй, самая узнаваемая модель. В ней сохранился калибр 861 с ручным заводом, но он помещён в корпус «тонно» с плоским минеральным стеклом и внутренней тахиметрической шкалой (напечатанной на обратной стороне стекла). Вариант с гоночным циферблатом — серый с оранжевыми и красными акцентами — особенно ценится коллекционерами. Mark III (1971) стал первым автоматическим Speedmaster с калибром 1040 в массивном «брутальном» стальном корпусе, задавшем новое направление. Mark IV (1973) сохранил автоматический калибр 1040, но вернулся к более сдержанной форме корпуса с двухкомпонентной конструкцией и 24-часовым индикатором на счётчике секунд.

Mark 4.5 (1974–1975) занимает промежуточное положение. Omega никогда официально не называла его «4.5» на циферблате, но коллекционеры выделяют его как переходную модель с улучшенным калибром 1045 (на базе Lemania 5100) и сохранением архитектуры корпуса. Mark V (1984) — последняя модель серии «Mark». Сегодня это относительно редкий и малоизвестный референс, использующий ту же базовую линейку механизмов, но в более компактном современном корпусе.

Почему стоит рассмотреть модель серии Mark? Во-первых, они — дизайнерские аутсайдеры. Формы, компоновка циферблата и общий характер часто резко контрастируют с аскетизмом Moonwatch. Во-вторых, в некоторых случаях можно найти хорошие экземпляры за долю стоимости более известных вариантов Speedmaster.

Omega Speedmaster Racing

Тема Speedmaster Racing привносит в хронограф спортивный дух автогонок. Omega использовала «гоночные циферблаты» в различных моделях, как винтажных, так и современных, но именно Speedmaster Racing особенно интересен. Гоночный циферблат обычно включает контрастные акценты (красный, оранжевый, альтернативные цвета минутной шкалы) и элементы, вызывающие ассоциации со скоростью и зонами отсчёта времени. Во многих моделях Speedmaster Racing установлены автоматические хронографы (например, серия 9900 в современных версиях), а не механизмы с ручным заводом.

В результате часы выглядят более спортивно и современно, но при этом сохраняют ДНК Speedmaster (расположение счётчиков, тахиметрическая шкала и т.д.). Винтажные и современные версии Racing часто остаются в тени Moonwatch, но позволяют добавить спортивности в коллекцию Speedmaster, не отказываясь от семейных традиций.

Omega Speedmaster «Ed White» Calibre 321 (современное издание)

Эти часы —, пожалуй, лучший пример на этом списке сочетания старого и нового. В 2020 году Omega возродила легендарный калибр 321 — механизм, который приводил в движение оригинальные Moonwatch — в современной стальной модели, стилизованной под культовый 105.003 «Ed White» (основанной на часах Джина Сернана). Современный «Ed White» (реф. 311.30.40.30.01.001) сохраняет дух оригинала с корпусом 39,7 мм с прямыми ушками, ступенчатым циферблатом, нанесённым логотипом, каплевидным противовесом стрелки, тахиметрической шкалой с точкой над девяносто и сапфировой задней крышкой, демонстрирующей тщательно отделанный механизм.

Что выделяет эту модель в списке нестандартных — это сочетание историчности и современности. Это не просто переиздание в классическом понимании, а переосмысление для повседневного ношения. Omega официально не ограничивает производство (хотя выпуск замедлен из-за ручной сборки), поэтому это живой, носимый трибьют, а не музейный экспонат. Среди ценителей наследия калибра 321 этот «Ed White» (или «Gene Cernan») часто считается лучшим выбором, поскольку сочетает винтажную душу с современной надёжностью, предлагая лучшее из двух миров.

Omega Speedmaster 125

Возможно, моя любимая модель из списка благодаря своей необычности — Omega Speedmaster 125. В 1973 году Omega отметила своё 125-летие выпуском этих часов, которые считаются одними из самых странных Speedmaster. Это были официально сертифицированные хронометры с калибром 1041 (хронометрическая версия автоматического 1040), выполненные в крупном и тяжёлом стальном корпусе. Исторически Speedmaster 125 стоит на пересечении амбиций и эксцентричности. Omega задумывала их не только как юбилейную модель, но и как демонстрацию технических возможностей. На тот момент это были одни из самых точных и надёжных Speedmaster.

С годами вокруг точных тиражей ходило много слухов и мифов. Большой и тяжёлый корпус подходит не каждому, но для тех, кто хочет Speedmaster как смелое «заявление», 125 предлагает то, чего не может ни один производный Moonwatch. Его родословная — чисто Omega, но он максимально удалён от классической эстетики среди всех выпущенных Speedmaster.

Почётное упоминание: Japan Racing Edition

Перед завершением нельзя не отметить Omega Speedmaster Japan Racing (реф. 3570.40). Выпущенные в 2004 году в лимитированной серии из 2004 экземпляров, эти часы сочетают гоночный циферблат — серый фон, красное кольцо, оранжевые метки и двойную секундную шкалу — с классической архитектурой Moonwatch.

Привлекательность модели частично эстетическая — она выглядит живой, чего часто не хватает классическим Moonwatch, и частично культурная — отражает преданность японских коллекционеров и широкой Speedmaster-сообщества. Поскольку в основе лежит классический механизм и корпус Moonwatch, часы проще в обслуживании, при этом предлагая визуальную изюминку по сравнению со стандартными референсами. В итоге это стильная, радикальная и практичная модель.

Заключительные мысли

Хотя моя любимая нестандартная модель Speedmaster — Alaska Project LE — уже была в нашей предыдущей статье, этот обзор показывает, что вариантов действительно много. Мне особенно нравятся угловатые и массивные дизайны серии Mark и модель 125. А что вы, друзья? Какие модели вам кажутся наиболее интересными и что ещё стоит добавить в этот список? Жду ваших предложений и комментариев!