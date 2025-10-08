Главная » Обзор часов

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster Обзор часов
Автор На чтение 6 мин Просмотров 1 Опубликовано

Когда многие коллекционеры думают о Speedmaster, они сразу представляют классический Moonwatch с его гесалитовым стеклом, асимметричным корпусом диаметром 42 мм и механическим хронографом с ручным заводом.

Но для тех, кто готов расширить горизонты, семейство Speedmaster предлагает удивительное разнообразие форм, особенностей и исторических отклонений.

В связи с отличным откликом на нашу первую статью по этой теме, я решил упомянуть ещё несколько моделей для обсуждения. Спасибо нашим читателям за предложения — среди них были действительно интересные экземпляры! Итак, без лишних слов, ниже представлены пять нестандартных моделей Speedmaster, которые заслуживают места в вашей коллекции, каждая по своим причинам.

Содержание
  1. Omega Speedmaster X-33
  2. Серия Omega Speedmaster «Mark»
  3. Omega Speedmaster Racing
  4. Omega Speedmaster «Ed White» Calibre 321 (современное издание)
  5. Omega Speedmaster 125
  6. Почётное упоминание: Japan Racing Edition
  7. Заключительные мысли

Omega Speedmaster X-33

Запущенный в 1998 году как Speedmaster Professional X-33, этот хронограф был задуман как инструментальные часы для астронавтов, объединяющие аналоговые стрелки с многофункциональными цифровыми дисплеями. За время существования модели Omega выпустила несколько поколений, кульминацией которых стала третья генерация Skywalker с расширенными функциями измерения времени миссии (MET) и времени фазы (PET), а также модель X-33 Marstimer.

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

Speedmaster X-33 первого поколения 1998 года, ранее принадлежавший астронавту

Особенность X-33 — гибридная архитектура: аналоговое отображение времени сочетается с цифровыми окнами для будильника, хронографа с точностью до сотых долей секунды, обратного отсчёта, UTC и других функций. Эти возможности ориентированы на практические задачи, а не на минималистичный дизайн. Форма корпуса больше напоминает прибор, чем наручные часы — угловатая, прочная и без извинений. Модель по-прежнему сертифицирована для космических миссий и ближе всего к концепции «приборной панели на запястье» среди всех Speedmaster.

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

Speedmaster Mark V

Серия Omega Speedmaster «Mark»

Здесь много интересных дизайнов, друзья! Серия «Mark» (Mark II — Mark V), выпускавшаяся с 1969 по 1984 год, стала эпохой экспериментов и переходных решений. Эти часы шли параллельно с классическим Moonwatch, но предлагали альтернативные дизайны и механизмы, что делает их идеальными для тех, кто хочет Speedmaster с ярко выраженным характером.

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

Mark II выпускался в двух версиях

Mark II (реф. 145.014) — пожалуй, самая узнаваемая модель. В ней сохранился калибр 861 с ручным заводом, но он помещён в корпус «тонно» с плоским минеральным стеклом и внутренней тахиметрической шкалой (напечатанной на обратной стороне стекла). Вариант с гоночным циферблатом — серый с оранжевыми и красными акцентами — особенно ценится коллекционерами. Mark III (1971) стал первым автоматическим Speedmaster с калибром 1040 в массивном «брутальном» стальном корпусе, задавшем новое направление. Mark IV (1973) сохранил автоматический калибр 1040, но вернулся к более сдержанной форме корпуса с двухкомпонентной конструкцией и 24-часовым индикатором на счётчике секунд.

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

Speedmaster Mark IV

Mark 4.5 (1974–1975) занимает промежуточное положение. Omega никогда официально не называла его «4.5» на циферблате, но коллекционеры выделяют его как переходную модель с улучшенным калибром 1045 (на базе Lemania 5100) и сохранением архитектуры корпуса. Mark V (1984) — последняя модель серии «Mark». Сегодня это относительно редкий и малоизвестный референс, использующий ту же базовую линейку механизмов, но в более компактном современном корпусе.

Почему стоит рассмотреть модель серии Mark? Во-первых, они — дизайнерские аутсайдеры. Формы, компоновка циферблата и общий характер часто резко контрастируют с аскетизмом Moonwatch. Во-вторых, в некоторых случаях можно найти хорошие экземпляры за долю стоимости более известных вариантов Speedmaster.

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

Omega Speedmaster Racing

Тема Speedmaster Racing привносит в хронограф спортивный дух автогонок. Omega использовала «гоночные циферблаты» в различных моделях, как винтажных, так и современных, но именно Speedmaster Racing особенно интересен. Гоночный циферблат обычно включает контрастные акценты (красный, оранжевый, альтернативные цвета минутной шкалы) и элементы, вызывающие ассоциации со скоростью и зонами отсчёта времени. Во многих моделях Speedmaster Racing установлены автоматические хронографы (например, серия 9900 в современных версиях), а не механизмы с ручным заводом.

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

В результате часы выглядят более спортивно и современно, но при этом сохраняют ДНК Speedmaster (расположение счётчиков, тахиметрическая шкала и т.д.). Винтажные и современные версии Racing часто остаются в тени Moonwatch, но позволяют добавить спортивности в коллекцию Speedmaster, не отказываясь от семейных традиций.

Omega Speedmaster Calibre 321 close up

Omega Speedmaster «Ed White» Calibre 321 (современное издание)

Эти часы —, пожалуй, лучший пример на этом списке сочетания старого и нового. В 2020 году Omega возродила легендарный калибр 321 — механизм, который приводил в движение оригинальные Moonwatch — в современной стальной модели, стилизованной под культовый 105.003 «Ed White» (основанной на часах Джина Сернана). Современный «Ed White» (реф. 311.30.40.30.01.001) сохраняет дух оригинала с корпусом 39,7 мм с прямыми ушками, ступенчатым циферблатом, нанесённым логотипом, каплевидным противовесом стрелки, тахиметрической шкалой с точкой над девяносто и сапфировой задней крышкой, демонстрирующей тщательно отделанный механизм.

Omega Speedmaster Calibre 321 case back and movement

Что выделяет эту модель в списке нестандартных — это сочетание историчности и современности. Это не просто переиздание в классическом понимании, а переосмысление для повседневного ношения. Omega официально не ограничивает производство (хотя выпуск замедлен из-за ручной сборки), поэтому это живой, носимый трибьют, а не музейный экспонат. Среди ценителей наследия калибра 321 этот «Ed White» (или «Gene Cernan») часто считается лучшим выбором, поскольку сочетает винтажную душу с современной надёжностью, предлагая лучшее из двух миров.

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

Omega Speedmaster 125

Возможно, моя любимая модель из списка благодаря своей необычности — Omega Speedmaster 125. В 1973 году Omega отметила своё 125-летие выпуском этих часов, которые считаются одними из самых странных Speedmaster. Это были официально сертифицированные хронометры с калибром 1041 (хронометрическая версия автоматического 1040), выполненные в крупном и тяжёлом стальном корпусе. Исторически Speedmaster 125 стоит на пересечении амбиций и эксцентричности. Omega задумывала их не только как юбилейную модель, но и как демонстрацию технических возможностей. На тот момент это были одни из самых точных и надёжных Speedmaster.

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

С годами вокруг точных тиражей ходило много слухов и мифов. Большой и тяжёлый корпус подходит не каждому, но для тех, кто хочет Speedmaster как смелое «заявление», 125 предлагает то, чего не может ни один производный Moonwatch. Его родословная — чисто Omega, но он максимально удалён от классической эстетики среди всех выпущенных Speedmaster.

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

Почётное упоминание: Japan Racing Edition

Перед завершением нельзя не отметить Omega Speedmaster Japan Racing (реф. 3570.40). Выпущенные в 2004 году в лимитированной серии из 2004 экземпляров, эти часы сочетают гоночный циферблат — серый фон, красное кольцо, оранжевые метки и двойную секундную шкалу — с классической архитектурой Moonwatch.

Привлекательность модели частично эстетическая — она выглядит живой, чего часто не хватает классическим Moonwatch, и частично культурная — отражает преданность японских коллекционеров и широкой Speedmaster-сообщества. Поскольку в основе лежит классический механизм и корпус Moonwatch, часы проще в обслуживании, при этом предлагая визуальную изюминку по сравнению со стандартными референсами. В итоге это стильная, радикальная и практичная модель.

Пять нестандартных, но отличных моделей Omega Speedmaster

Speedmaster Mark II 145.014

Заключительные мысли

Хотя моя любимая нестандартная модель Speedmaster — Alaska Project LE — уже была в нашей предыдущей статье, этот обзор показывает, что вариантов действительно много. Мне особенно нравятся угловатые и массивные дизайны серии Mark и модель 125. А что вы, друзья? Какие модели вам кажутся наиболее интересными и что ещё стоит добавить в этот список? Жду ваших предложений и комментариев!

Кстати, Вам также будет интересно:  Tudor представляет новую модель Black Bay Chrono "Carbon 25"
Omega швейцарские часы
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by