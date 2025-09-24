Пять нестандартных Speedmaster, достойных любой коллекции

Omega Speedmaster Moonwatch по праву считается одним из немногих культовых дизайнов часов XX века.

На самом деле, это, пожалуй, один из самых узнаваемых дизайнов во всей часовой индустрии. Однако некоторые из нас являются поклонниками этой модели издалека. Мы ценим Omega Speedmaster, но наш взгляд обращён в другую сторону. Для тех энтузиастов, кто ищет что-то с магией Omega Speedmaster, но с добавлением особого шарма, мы подготовили пять вариантов, которые кардинально меняют классический дизайн.

Перед тем как начать, стоит отметить, что я не буду подробно останавливаться на технических характеристиках этих часов. Эта статья — не обзор. Её цель — вызвать обсуждение ваших любимых моделей Speedmaster, выходящих за рамки классического образа Moonwatch, который мы все знаем и ценим. Рассматривайте это как оду интересному дизайну и эстетике.

Omega Speedmaster Pilot Flight Qualified

Именно эти часы, честно говоря, вдохновили меня на написание этой статьи. Speedmaster Pilot Flight Qualified, реф. 332.10.41.51.01.002 — относительно новая модель от Omega. Она предлагает великолепное и по-настоящему притягательное сочетание цвета и функциональности.

Здесь мы видим игривость дизайна 1970-х годов, смешанную с современными тенденциями и корпусом диаметром 40 мм с прямыми ушками. Точнее, диаметр корпуса составляет 40,85 мм, расстояние от ушка до ушка — 49,6 мм, а толщина — 14,65 мм. Кроме того, часы обладают всеми преимуществами современного производства: часовые метки выполнены из цельного люминесцентного материала. Их свет — настоящее зрелище.

Pilot Flight Qualified — это Speedmaster, который я бы купил сегодня

Внутри установлен калибр Omega 9900. Это автоматический хронограф с ручным заводом и функцией остановки секундной стрелки, частотой 28 800 полуколебаний в час и внушительным запасом хода в 60 часов. В механизме 54 камня, колонное колесо и коаксиальный спуск. Часы сертифицированы METAS как Master Chronometer (антимагнитность до 15 000 гаусс, точность от 0 до +5 секунд в сутки) и украшены арабесковыми полосками Женевы.

Полный список характеристик и подробности можно найти в статье RJ здесь. Вкратце, это именно тот Omega Speedmaster, который я бы выбрал сегодня. В нем много харизмы и огромный функционал. И самое лучшее? Благодаря водозащите до 100 м, я бы с удовольствием испытал эти часы в Тихом океане.

Omega Speedmaster Automatic «Mk40»

Один из моих близких друзей, Джек, тоже увлекается часами. Я точно знаю, что эти часы были его мечтой много лет. Недавно, когда я держал их в руках, я начал понимать почему. Этот Speedmaster с функцией даты и дня недели, широко известный как Mk40, вышел примерно в 1996 году и выпускался с разными циферблатами.

Хотя существует несколько версий Mk40, модель на фото (реф. 3820.53.26) представляет интерес для тех, кто ищет неовинтажные часы с необычными дизайнерскими решениями и отличным использованием цвета. Omega Speedmaster Mk40 — это автоматический хронограф, а не с ручным заводом, и имеет приятный корпус диаметром 39 мм. Это меньше, чем традиционные 42 мм классического Speedmaster Moonwatch.

Mk40 ассоциируется с гонщиком Формулы-1 Михаэлем Шумахером благодаря рекламной кампании Omega того времени. Могу сказать, что независимо от вашей страсти к F1, эти часы сами по себе являются увлекательным часовым вариантом, сильно отличающимся от Moonwatch. Для всех поклонников неовинтажного стиля — отличный выбор.

Omega Speedmaster Reduced с жёлтым циферблатом

Эти часы примерно того же периода, что и Mk40 выше. Их можно назвать неовинтажными. Мы видим другой подход с использованием корпуса диаметром 39 мм. Трудно переоценить удовольствие от владения часами с жёлтым циферблатом. И, возможно, это моя ошибка, но до недавнего времени я не знал, что Omega выпускала такую версию в жёлтом цвете!

Speedmaster реф. 3510.12.00 ближе по ДНК к классическому Omega Speedmaster Moonwatch, чем Mk40. Здесь используется контраст цветов — жёлтый циферблат и красные стрелки хронографа. Это не только делает часы игривыми, но и достаточно удобочитаемыми. Чёрные контуры часовой и минутной стрелок также способствуют лучшей читаемости.

Omega Speedmaster Professional Alaska Project

Это ещё одна моя любимая модель из списка. Фактически, это моя мечта среди Omega Speedmaster. Однако я вряд ли когда-нибудь стану её владельцем, так как цены на вторичном рынке зашкаливают за пределы моего бюджета. Тем не менее, эта модель от Omega невероятно притягательна.

Omega Speedmaster Professional Alaska Project, реф. 311.32.42.30.04.001, нравится мне прежде всего из-за своей эстетики. Я никогда не устаю смотреть на циферблат и на то, как элегантно он выполняет свою функцию. Контраст в дизайне просто завораживает. У этих часов также есть очень интересная история, которую я настоятельно рекомендую прочитать.

Omega Speedmaster Professional «Tintin»

Я не мог бы честно написать эту статью, не упомянув Speedmaster Professional «Tintin», реф. 311.30.42.30.01.004. Дизайн угла циферблата — это отсылка Omega к ракете из комиксов о Тинтине «Путешествие на Луну» и «Исследователи Луны». Для тех, кто не знаком с Тинтином, это бесстрашный репортёр и исследователь, который отправляется в глобальные приключения (в данном случае — космические) вместе со своим верным псом Снежком и алкоголиком-напарником капитаном Хаддоком.

Часы сами по себе обладают достаточной сложностью и уникальностью дизайна, чтобы заслужить место в этом списке с эстетической точки зрения. Но, если честно, главная причина их присутствия здесь — моя любовь к комиксам о Тинтине, которые во многом вдохновили меня на журналистику.

Заключительные мысли

Ещё одни часы, которые могли бы попасть в этот список — Omega Speedmaster ’57, современная дань оригинальному Speedmaster, с которого всё началось. Этот дизайн появился в 1957 году (отсюда и название) и отличается корпусом с прямыми ушками и стрелками Broad Arrow. Это очень стильный дизайн в духе 1950-х, который выглядит так же привлекательно сегодня, как и почти 70 лет назад.

Что вы думаете, Друзья? Какие ещё модели вы бы добавили в этот список? Пишите в комментариях — с нетерпением жду ваших предложений!