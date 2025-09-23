Roger Dubuis Knights Of The Round Table, “Волшебник Мерлин”

«Вокруг этого стола соберутся самые храбрые рыцари на равных. Они отправятся на поиски приключений, исправляя несправедливость, защищая слабых и усмиряя гордыню.»

Если вы видите эту надпись, выгравированную на корпусе из розового золота, значит, вы держите в руках эксклюзивные часы. Эта гравировка на задней крышке новых Roger Dubuis Excalibur Knights of the Round Table, The Enchanter Merlin присутствует уже на 11 моделях с момента дебюта этой роскошной серии в 2013 году. Легенда о короле Артуре вдохновила и 12-ю модель. На этот раз центральной темой стал сверкающий хрустальный дворец, который волшебник Мерлин построил, чтобы защитить загадочную Леди Озера. Ограниченная серия из 28 экземпляров с сертификатом Poinçon de Genève сияет благодаря уникальной в своем роде «невидимой» огранке бриллиантов.

Вторая глава сказания Roger Dubuis о Мерлине, начатого в прошлом году, называется The Enchanter Merlin. Волшебник Мерлин основал орден Круглого стола и был ключевой фигурой в легендах о короле Артуре. В первой главе истории часов, The Omniscient Merlin, знаменитый маг отправился к краю света — на Гигантскую тропу в Северной Ирландии. Считается, что именно с её шестиугольных базальтовых колонн он поднял камни Стоунхенджа в честь предка Артура, великого короля Пендрагона. Roger Dubuis воплотил эту легенду в драматичном циферблате, состоящем из 56 скульптурных колонн, 28 из которых вырезаны из настоящего базальта. Во второй главе циферблат переосмысливает шестиугольный мотив, введённый в первой. Однако теперь дизайн обогащён отражающими материалами, создающими мерцающую оптическую иллюзию.

Roger Dubuis Excalibur Knights of the Round Table, The Enchanter Merlin — Построение хрустального дворца

Мерлин возвёл сверкающий хрустальный дворец на скрытом озере, окружённом садами, чтобы защитить Леди Озера. Иллюзия была настолько безупречной, что дворец оставался невидимым для всех, кроме тех, кого вела сама фея. В знак уважения к хрустальному дворцу Мерлина циферблат новых часов переосмысливает шестиугольный мотив из первой главы. На этот раз использование отражающих материалов создаёт потустороннюю игру света.

Каждый циферблат начинается с основы из 18-каратного розового золота, обработанной в виде мозаики из шестиугольных секций и открытых посадочных мест. В эти пространства часовщики помещают 56 скульптурных колонн: 9 из стекла в стиле Мурано, 19 из полированного белого эмали, 10 из матовой белой эмали, 9 из золота с родиевым покрытием и 9 из полированного 18-каратного розового золота. Их разная высота — от 0,2 до 3,7 миллиметров — создаёт драматический архитектурный ландшафт с контрастами и глубиной.

Венчают родиевые золотые колонны шестиугольные бриллианты. «Невидимая» огранка этих камней идеально подходит для часов с волшебным происхождением. Каждый бриллиант закреплён в скрытых пазах на вершине своей колонны. В результате достигается бесшовная, магическая интеграция. Такая конструкция усиливает иллюзорный эффект и соответствует духу невидимого замка Леди Озера.

Вперёд, рыцари!

Под колоннами расположено мерцающее основание из Crystalium (кристаллизованного рутения). Кристаллы напоминают алмазную пыль и создают образ неподвижного озера. 12 артуровских рыцарей, окружающих циферблат, охраняют Леди Озера. Фигурки из 18-каратного розового золота стоят на шестиугольниках из стекла в стиле Мурано на фоне светящегося двухчастного белого фланца. Каждый рыцарь высотой 6 мм отмечает свой час отражением своего характера, передавая живую сцену в движении, а не статичное изображение.

После отливки рыцарей гравёр тратит от двух до трёх дней, чтобы оживить их, прорезая края мечей, линии шлемов и другие детали. Чёрная патина усиливает контраст, углубляет текстуры и делает рыцарей ещё более реалистичными.

Зачем скрывать такое мастерство, если можно подчеркнуть его максимально? Поэтому Roger Dubuis установил сапфировое стекло под безелем, позволяющее рассмотреть рыцарей с разных углов.

Механизм под 12 рыцарями

Легко забыть, что Excalibur Knights of the Round Table, The Enchanter Merlin — это часы. Но это так. Внутри установлен автоматический калибр Monobalancier RD821, состоящий из 172 компонентов. Просторный механизм предоставляет достаточно места для декоративных элементов, рассказывающих свою историю, но сам RD821 впечатляет не меньше. Например, он демонстрирует 14 видов ручной отделки деталей — важное условие для получения престижного сертификата Poinçon de Genève.

Отличительный корпус Excalibur диаметром 45 мм с фирменным тройным креплением ремешка оснащён защитой заводной головки в форме меча. Да, это символ легендарного меча Экскалибура, который Артур вытащил из камня. Леди Озера сказала ему: «Я — Леди Озера, и я пришла сказать тебе, что твой меч Экскалибур ждёт тебя там». Артур преуспел, и это ознаменовало его судьбу как истинного короля. В отличие от меча, часы не нужно никому вырывать — истинный поклонник часов сможет их оценить. Однако это лимитированная серия всего из 28 экземпляров с ценой по запросу, поэтому каждый владелец почувствует себя особенным.

Магия происходит

Уверен, что эта 12-я модель Roger Dubuis Knights of the Round Table найдёт своих преданных коллекционеров. Если вдруг встретите коллекционера «KRT» — редкое событие, ведь они редко покидают свои замки, скрытые в туманных долинах, которых нет на картах Google — поклонитесь и вежливо попросите об одолжении. Подбирайте слова тщательно, словно произносите магическое заклинание.

Если всё сделать правильно, вам могут разрешить внимательно рассмотреть часы и, возможно, даже подержать их в руках. В случае последнего прочитайте вслух надпись на задней крышке — и на вас снизойдёт магия. Расскажите в комментариях, какие ощущения это вызвало.