Roger Smith Series Six: Совершенство британского часового мастерства с плавающей индикацией даты

На острове Мэн, недалеко от материковой части Великобритании, независимый часовщик Роджер Смит изготавливает около двух десятков часов вручную в год.

Роджер Смит — протеже знаменитого английского мастера Джорджа Дэниелса и единственный человек, которого Дэниелс лично обучал. Это важно отметить, поскольку Джордж Дэниелс написал знаменитую книгу по часовому мастерству, где приглашал всех желающих попробовать изготовить часы по его инструкциям. Многие пытались, немногие смогли впечатлить мастера. Роджер Смит — один из немногих, кто это сделал. Сегодня он занимает элитное место среди немногих мастеров в мире, которые производят часы по по-настоящему традиционной технологии.

Именно поэтому его ежегодное производство столь ограничено, а внимание к деталям и совершенство — неотъемлемая часть ценностного предложения бренда. Владение часами Роджера Смита — редкость, и те, кого мне доводилось встречать с такими часами, — это опытные коллекционеры с глубокими знаниями и финансовыми возможностями, которые с гордостью носят изделия этого мастера.

Прошло почти десять лет с момента моего последнего обзора часов Роджера Смита на aBlogtoWatch. Сегодня мы вновь возвращаемся к одному из его шедевров — модели Series Six.

Основные особенности и позиционирование Roger Smith Series Six

Хотя многие часы Роджера Смита — уникальные экземпляры, созданные для конкретных клиентов, у бренда есть небольшая серия моделей, которые можно назвать «ядром коллекции». Series Six — одна из таких моделей, выпускаемых в нескольких экземплярах (с возможностью заказа корпуса из золота или платины). При этом общий объем производства не превышает двух десятков часов в год.

Главной особенностью Series Six является особый способ индикации даты, который Роджер Смит называет «плавающей датой». По сути, это стрелка, которая движется по периферии циферблата, не перекрывая его. Эта усложнённая функция была впервые представлена в модели Series Four в 2014 году. Series Six появился несколько лет спустя как прототип и сейчас входит в число постоянных моделей бренда.

Зачем нужна плавающая дата?

Метод индикации даты с помощью плавающей стрелки — не просто новинка, а решение конкретной задачи для такого производителя, как Роджер Смит. Если бы он хотел разместить индикатор даты, у него не было бы готовых шаблонов компоновки. Роджер Смит исключает все варианты с окошками и апертурами на циферблате, считая это нехарактерным для бренда. Оставались бы либо маленькие вспомогательные циферблаты, которые сложно читать, либо крупные «указательные» даты с большой стрелкой, которая режет дизайн корпуса. Чтобы объединить аналоговое удовольствие от чтения даты и отсутствие навязчивой стрелки, Смит создал систему плавающей даты. В Series Six используется периферийная стрелка в механизме, которая указывает дату вокруг циферблата, а не сквозь него.

Корпус и конструкция часов Roger Smith Series Six

Корпус Series Six изготовлен традиционными методами — без использования станков с ЧПУ. Корпус из 18-каратного золота имеет диаметр 40 мм и оснащён сапфировым стеклом с обеих сторон. Роджер Смит не стремится к созданию ультратонких механизмов, но и не делает их чрезмерно толстыми. Часы такого класса не должны быть слишком плоскими, поскольку важной частью их привлекательности является возможность рассмотреть мелкие детали и отделку циферблата и механизма. Часы впечатляют не только отказом от компьютерного производства, но и исключительным качеством отделки, заметным даже при увеличении. Роджер Смит демонстрирует, как великолепны могут быть часы, созданные вручную с терпением и вниманием к деталям.

Дизайн циферблата и отделка механизма

Циферблат Series Six украшен несколькими слоями гильоше — сложной техникой гравировки, которая придаёт поверхности глубину и текстуру. Все элементы выглядят потрясающе, а читаемость на высоте. На циферблате применяются различные стили гильоше для разных зон, что подчёркивает мастерство отделки. Механизм украшен крупными участками ручной гравировки с флористическими мотивами. Роджер Смит предлагает покупателям возможность персонализировать часы, выбирая между гильоше и ручной декорацией, что создаёт уникальный опыт владения. Механизм также ручной сборки, с ручным заводом и запасом хода около 48 часов.

Технология коаксиального спуска и технические характеристики

Как ученик Джорджа Дэниелса, Роджер Смит использует в своих часах технологию коаксиального спуска. Эта технология была продана Дэниелсом компании Omega, которая широко применяет её в своих моделях. Единственным другим брендом, которому разрешено использовать коаксиальный спуск, является Роджер Смит. Более того, Смит усовершенствовал первый вариант спуска, и в его часах установлен «марки 2» — вторая версия коаксиального спуска Дэниелса. Это увеличивает интервалы между обслуживанием и улучшает точность хода. Спуск Series Six работает на частоте 2,5 Гц (18 000 полуколебаний в час). На корпусе имеется утопленная кнопка для быстрой настройки даты (при наличии подходящего инструмента).

Особенности отделки: огненное синение и варианты оформления

Одна из деталей механизма, которая мне особенно импонирует, — подход Смита к огненному синению стали. Он предпочитает, чтобы синий оттенок был немного неоднородным, что придаёт винтам и стрелке даты более органичный вид. Это работает: хотя элементы идеально сформированы, смешение синих и фиолетовых оттенков создаёт эффект ручной работы, что хорошо сочетается с серьёзным стилем часов. Тем не менее, для тех, кто предпочитает больше золота на циферблате, Роджер Смит предлагает вариант стрелки даты из 18-каратного золота вместо огненного синения.

Итог: почему Roger Smith Series Six — исключительные часы для коллекционеров

Для меня часы Роджера Смита — это высшая форма эксклюзивности, обусловленная мастерством в различных аспектах производства. От традиционного мелкосерийного изготовления до тщательной отделки и декора — Series Six представляет собой редкий коллекционный экземпляр с высокой ценностью. Я могу часами любоваться циферблатом и механизмом, наслаждаясь их красотой и точностью исполнения. Розничная цена Roger Smith Series Six составляет £320,000 GBP до налогообложения, при этом покупателям доступен широкий выбор вариантов персонализации и настройки.