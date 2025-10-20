Rolex GMT-Master, который облетел вокруг света

Когда пилот Клифф Тейт в 1969 году взлетел в одиночный кругосветный полёт на крошечном самолёте, с ним был Rolex GMT-Master 1675 — часы, ставшие столь же важными, как и любой прибор в кабине.

Это история о человеке, машине и часах, которые вместе обогнули земной шар.

Начало путешествия

12 мая 1969 года новозеландский авиатора Клифф Тейт рулёжкой вывел свой небольшой AESL Airtourer 115, ласково прозванный Miss Jacy, по травяному взлётно-посадочному полосе аэропорта Гамильтон. Впереди его ждало 80-дневное, 30 000-мильное одиссея — одиночное кругосветное путешествие на одном из самых маленьких одномоторных самолётов, когда-либо предпринявших подобный полёт.

Сегодня Miss Jacy выставлен в Музее транспорта и технологий (MOTAT) в Окленде, где он хранится как гордое свидетельство новозеландской изобретательности и мужества. Вместе с пилотом был надёжный спутник — часы Rolex.

Это был жест доброй воли от бренда и инструмент, который вскоре стал незаменимым для Тейта, помогая ему держать время под контролем. На запястье пилота всё время полёта были часы Rolex GMT-Master 1675 с гравировкой: «Best wishes from Rolex Watch Co. to Cliff Tait 3-5-69» — «С наилучшими пожеланиями от Rolex Watch Co. Клиффу Тейту 3-5-69».

Рождение новозеландского первопроходца

Клиффорд Винсент Тейт не родился в семье авиапрофессионалов. Родился в Веллингтоне в 1929 году, он в молодости сменил несколько профессий — радиотехник, плотник, водитель трамвая, электрик — прежде чем в 30 лет открыл для себя авиацию. Из-за дефекта позвоночника он не мог служить в армии, но его решимость нашла другой путь.

К середине 1960-х Тейт работал в компании R.C. Dimock Ltd и получил лицензию частного пилота. Новозеландская авиационная промышленность начала выпускать AESL Airtourer — лёгкий низкоплан, предназначенный для обучения и туризма. Тейт увидел в нём не только надёжный самолёт, но и посла новозеландского производства. Его идея была смелой: доказать надёжность Airtourer, облетев на нём вокруг света — в одиночку.

Приключение вокруг света

При поддержке скромных спонсоров, семьи и друзей из местного аэроклуба Тейт приобрёл Airtourer 115 с серийным номером 521 и назвал его Miss Jacy. Маршрут должен был пройти от Гамильтона через Тихий океан, Микронезию и Юго-Восточную Азию, над Ближним Востоком, в Европу, затем через Атлантику и обратно домой через Северную Америку и снова Тихий океан.

Место Событие Гамильтон Старт полёта Тихий океан Перелёт через удалённые острова Токио Разборка самолёта для транспортировки в Сиэтл Сиэтл Сборка и продолжение маршрута Гамильтон Завершение кругосветного полёта

Логистика была сложной: требовались разрешения на пролёт более чем 20 стран, организация топлива на отдалённых островах и стальные нервы для 12-часовых перелётов над открытой водой. Когда Советский Союз отказал во въезде, Тейт разобрал Miss Jacy в Токио и отправил самолёт морем в Сиэтл, где собрал его заново и продолжил путешествие.

После 284 часов в воздухе и около 30 500 миль Клифф Тейт приземлился в Гамильтоне 1 августа 1969 года. Он стал первым пилотом, совершившим одиночный кругосветный полёт на новозеландском самолёте — и, по большинству оценок, на самом маленьком одномоторном самолёте, когда-либо совершавшем такой полёт.

Rolex GMT-Master — второй пилот

В своих мемуарах Flight of the Kiwi Тейт вспоминает, как активно использовал надёжные часы GMT, предоставленные Rolex для путешествия. Ювелирный магазин Brownsons в Гамильтоне организовал вручение новых часов с гравировкой его имени и даты вылета.

«Благодаря усилиям мистера П. Райана из Brownsons, ювелирного магазина в Гамильтоне, компания Rolex из Швейцарии подарила мне часы Rolex GMT-Master. Эти часы, помимо обычных функций, имели 24-часовую стрелку, которая, хотя я сначала этого не осознавал, позже стала одним из трёх самых ценных инструментов, которые я взял с собой. Другими двумя были резиновый адаптер для топливных насосов и небольшой прибор, сделанный мной из старого (1920-х годов) радиопеленгатора для кораблей.

Этот прибор я разработал, чтобы исключить ошибки при радиопеленгации. Я старался максимально снизить умственную нагрузку, и этот самодельный компьютер вместе с 24-часовой стрелкой на моих новых часах, которая устраняла необходимость переводить местное время в Гринвичское время, международный стандарт, оказались чрезвычайно практичными.»

Rolex GMT-Master ref. 1675

Это скромное замечание многое говорит о человеке и часах. Rolex GMT-Master 1675 — не просто модный аксессуар, а инструмент. Запущенные в конце 1950-х и усовершенствованные в 1960-х, часы 1675 стали вторым поколением пилотских часов Rolex. Они были созданы для профессионалов, осваивавших эпоху глобальных авиаперелётов — пилотов Pan Am, дальних авиаторов и исследователей, живущих по часовым поясам. Вращающийся 24-часовой безель и независимая GMT-стрелка позволяли одновременно отслеживать два часовых пояса — незаменимая функция для тех, кто пересекает меридианы быстрее, чем организм успевает адаптироваться.

Критически важный инструмент

Для Тейта это было не просто удобство. Его маршрут пересекал Международную линию перемены дат, экватор и несколько полушарий. Местное время менялось на часы, но для координации с заправочными командами и наземными службами требовалась постоянная ссылка на GMT. Его Rolex GMT-Master стал простым и надёжным спутником, не зависящим от питания, батарей или радиосигналов.

Часы, которые он носил, были классической моделью 1969 года с 40-мм корпусом из нержавеющей стали, длиной от ушка до ушка около 48 мм и толщиной 13 мм с акриловым стеклом. Чёрный циферблат с люминесцентными метками и стрелками «Мерседес» скрывал автоматический калибр 1575 с 26 камнями и запасом хода 48 часов. Часы были на облегчённом и удобном браслете Oyster с заклёпками (ref. 7206/80), созданном для выносливости.

Преодолевая земной шар, Rolex выдержал всё — тропическую влажность, вибрации двигателя, пот и холод высокогорных полётов. Он никогда не подводил. Спустя десятилетия выцветшая люминофор и царапины стали физическим свидетельством необычайного путешествия.

Время и расстояние

Одиночный кругосветный полёт — это борьба не только с расстоянием, но и со временем. Световой день, запасы топлива и погодные окна определяли каждый этап маршрута. Rolex GMT-Master помогал Тейту отслеживать ритм планеты — когда вылетать, когда связываться с аэродромами и когда отдыхать.

24-часовая GMT-стрелка, совершающая один оборот в сутки, отражала движение Солнца по Земле. В кабине Miss Jacy, среди карт и приборов, Rolex Тейта был маленькой, но надёжной связью с внешним миром — биением сердца дома, звучащим сквозь турбулентность. Коллекционеры часто с благоговением говорят о «инструментальных часах», и здесь это выражение буквально. Это были не просто часы для символа приключений — это был ключевой элемент самого приключения.

Rolex GMT сегодня

Rolex GMT-Master 1675, который сопровождал Клиффа Тейта, вновь появился на свет. Гравировка на задней крышке подтверждала подлинность: «Best wishes from Rolex Watch Co. to Cliff Tait 3-5-69». Часы будут проданы на аукционе Webb’s в Новой Зеландии. Они представлены на оригинальном заклёпанном браслете с аутентичным чёрным циферблатом и акриловым стеклом — идеальный снимок золотой эпохи инструментальных часов Rolex.

В описании указаны стандартные оговорки — часы не тестировались на водонепроницаемость, возможно, обслуживались или имели заменённые детали за десятилетия, продаются «как есть». Но это не имеет значения. Гравировка и история часов придают им ценность, выходящую за рамки состояния. Это часы, прожившие насыщенную жизнь на большой высоте — они заслужили свою патину честным путём. В мире, где происхождение часто кажется искусственным, подлинность этих часов не вызывает сомнений.

Miss Jacy и наследие путешествия

Сегодня Miss Jacy выставлен в Музее транспорта и технологий (MOTAT) в Окленде. Маленький Airtourer стоит среди больших машин, его фюзеляж всё ещё несёт слабые следы солнечных ожогов от путешествия. Описание в музее кратко фиксирует подвиг: первое одиночное кругосветное путешествие на одномоторном новозеландском самолёте — триумф новозеландской инженерной мысли.

Стоя перед этим самолётом, можно представить, как Rolex на запястье Тейта ровно тикал, пока он сканировал горизонт. Связь между часами и самолётом — не просто символическая. Это два шедевра точного инженерного искусства, созданных для надёжности, простоты и выносливости.

Почему этот Rolex GMT был важен

В сообществе коллекционеров Rolex GMT-Master 1675 уже любимая модель — архетип классических пилотских часов. Однако этот конкретный экземпляр прожил жизнь, которой многие могут позавидовать!

Это часы, которые прошли через приключения. Они соединяют лучшее из двух миров — механическую красоту швейцарского часового искусства и несгибаемый дух самоучки-авиатора из Новой Зеландии, осмелившегося облететь планету.

Финальный спуск

К сожалению, Клифф Тейт скончался во время написания этой статьи. Однако его история живёт не только в его достижениях и Miss Jacy, но и в Rolex GMT-Master, который сопровождал его на каждом этапе полёта. Эти часы напоминают, что даже в эпоху спутников и умных часов самые значимые инструменты — те, что связаны с человеческими подвигами.

Автор выражает благодарность сотрудникам Музея транспорта и технологий (MOTAT) в Окленде за помощь в архивировании изображений. Также выражаем соболезнования семье мистера Тейта.

Благодарности и признания

Клифф Тейт перед полётом проверяет Airtourer ZK-CXU Miss Jacy, 12 мая 1969 года

После путешествия Тейт поблагодарил свою семью за терпение и стойкость:

«[Мои благодарности] жене и семье, которые проявили терпение, выдержав испытания и трудности, связанные с полётом.»

Среди других упомянутых в благодарностях были:

Пятая начальная школа, Гамильтон

Noble Lowndes Holdings (Великобритания)

R.C. Dimock Ltd (Dimock Machines)

Мистер Э. Омундсен из Гражданской авиации Новой Зеландии

Rolex Watch Company, Швейцария

Glos Air Ltd, Великобритания

Waikato Sheet Metals Ltd, Гамильтон, Новая Зеландия

Радиолюбители всего мира

Union Steam Ship Co., Гамильтон, Новая Зеландия

Aviation Radio Ltd, Веллингтон, Новая Зеландия

Королевские военно-воздушные силы Новой Зеландии, Whenuapai

Диспетчеры воздушного движения по всему миру