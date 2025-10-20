Rolex GMT-Master, который облетел вокруг света

Когда пилот Клифф Тейт в 1969 году взлетел в одиночный кругосветный полёт на крошечном самолёте, с ним был Rolex GMT-Master 1675 — часы, ставшие столь же важными, как и любой прибор в кабине.
Это история о человеке, машине и часах, которые вместе обогнули земной шар.
- Начало путешествия
- Рождение новозеландского первопроходца
- Приключение вокруг света
- Rolex GMT-Master — второй пилот
- Rolex GMT-Master ref. 1675
- Критически важный инструмент
- Время и расстояние
- Rolex GMT сегодня
- Miss Jacy и наследие путешествия
- Почему этот Rolex GMT был важен
- Финальный спуск
- Благодарности и признания
- Среди других упомянутых в благодарностях были:
- Заключение
Начало путешествия
12 мая 1969 года новозеландский авиатора Клифф Тейт рулёжкой вывел свой небольшой AESL Airtourer 115, ласково прозванный Miss Jacy, по травяному взлётно-посадочному полосе аэропорта Гамильтон. Впереди его ждало 80-дневное, 30 000-мильное одиссея — одиночное кругосветное путешествие на одном из самых маленьких одномоторных самолётов, когда-либо предпринявших подобный полёт.
Сегодня Miss Jacy выставлен в Музее транспорта и технологий (MOTAT) в Окленде, где он хранится как гордое свидетельство новозеландской изобретательности и мужества. Вместе с пилотом был надёжный спутник — часы Rolex.
Это был жест доброй воли от бренда и инструмент, который вскоре стал незаменимым для Тейта, помогая ему держать время под контролем. На запястье пилота всё время полёта были часы Rolex GMT-Master 1675 с гравировкой: «Best wishes from Rolex Watch Co. to Cliff Tait 3-5-69» — «С наилучшими пожеланиями от Rolex Watch Co. Клиффу Тейту 3-5-69».
Рождение новозеландского первопроходца
Клиффорд Винсент Тейт не родился в семье авиапрофессионалов. Родился в Веллингтоне в 1929 году, он в молодости сменил несколько профессий — радиотехник, плотник, водитель трамвая, электрик — прежде чем в 30 лет открыл для себя авиацию. Из-за дефекта позвоночника он не мог служить в армии, но его решимость нашла другой путь.
К середине 1960-х Тейт работал в компании R.C. Dimock Ltd и получил лицензию частного пилота. Новозеландская авиационная промышленность начала выпускать AESL Airtourer — лёгкий низкоплан, предназначенный для обучения и туризма. Тейт увидел в нём не только надёжный самолёт, но и посла новозеландского производства. Его идея была смелой: доказать надёжность Airtourer, облетев на нём вокруг света — в одиночку.
Приключение вокруг света
При поддержке скромных спонсоров, семьи и друзей из местного аэроклуба Тейт приобрёл Airtourer 115 с серийным номером 521 и назвал его Miss Jacy. Маршрут должен был пройти от Гамильтона через Тихий океан, Микронезию и Юго-Восточную Азию, над Ближним Востоком, в Европу, затем через Атлантику и обратно домой через Северную Америку и снова Тихий океан.
|Место
|Событие
|Гамильтон
|Старт полёта
|Тихий океан
|Перелёт через удалённые острова
|Токио
|Разборка самолёта для транспортировки в Сиэтл
|Сиэтл
|Сборка и продолжение маршрута
|Гамильтон
|Завершение кругосветного полёта
Логистика была сложной: требовались разрешения на пролёт более чем 20 стран, организация топлива на отдалённых островах и стальные нервы для 12-часовых перелётов над открытой водой. Когда Советский Союз отказал во въезде, Тейт разобрал Miss Jacy в Токио и отправил самолёт морем в Сиэтл, где собрал его заново и продолжил путешествие.
После 284 часов в воздухе и около 30 500 миль Клифф Тейт приземлился в Гамильтоне 1 августа 1969 года. Он стал первым пилотом, совершившим одиночный кругосветный полёт на новозеландском самолёте — и, по большинству оценок, на самом маленьком одномоторном самолёте, когда-либо совершавшем такой полёт.
Rolex GMT-Master — второй пилот
В своих мемуарах Flight of the Kiwi Тейт вспоминает, как активно использовал надёжные часы GMT, предоставленные Rolex для путешествия. Ювелирный магазин Brownsons в Гамильтоне организовал вручение новых часов с гравировкой его имени и даты вылета.
«Благодаря усилиям мистера П. Райана из Brownsons, ювелирного магазина в Гамильтоне, компания Rolex из Швейцарии подарила мне часы Rolex GMT-Master. Эти часы, помимо обычных функций, имели 24-часовую стрелку, которая, хотя я сначала этого не осознавал, позже стала одним из трёх самых ценных инструментов, которые я взял с собой. Другими двумя были резиновый адаптер для топливных насосов и небольшой прибор, сделанный мной из старого (1920-х годов) радиопеленгатора для кораблей.
Этот прибор я разработал, чтобы исключить ошибки при радиопеленгации. Я старался максимально снизить умственную нагрузку, и этот самодельный компьютер вместе с 24-часовой стрелкой на моих новых часах, которая устраняла необходимость переводить местное время в Гринвичское время, международный стандарт, оказались чрезвычайно практичными.»
Rolex GMT-Master ref. 1675
Это скромное замечание многое говорит о человеке и часах. Rolex GMT-Master 1675 — не просто модный аксессуар, а инструмент. Запущенные в конце 1950-х и усовершенствованные в 1960-х, часы 1675 стали вторым поколением пилотских часов Rolex. Они были созданы для профессионалов, осваивавших эпоху глобальных авиаперелётов — пилотов Pan Am, дальних авиаторов и исследователей, живущих по часовым поясам. Вращающийся 24-часовой безель и независимая GMT-стрелка позволяли одновременно отслеживать два часовых пояса — незаменимая функция для тех, кто пересекает меридианы быстрее, чем организм успевает адаптироваться.
Критически важный инструмент
Для Тейта это было не просто удобство. Его маршрут пересекал Международную линию перемены дат, экватор и несколько полушарий. Местное время менялось на часы, но для координации с заправочными командами и наземными службами требовалась постоянная ссылка на GMT. Его Rolex GMT-Master стал простым и надёжным спутником, не зависящим от питания, батарей или радиосигналов.
Часы, которые он носил, были классической моделью 1969 года с 40-мм корпусом из нержавеющей стали, длиной от ушка до ушка около 48 мм и толщиной 13 мм с акриловым стеклом. Чёрный циферблат с люминесцентными метками и стрелками «Мерседес» скрывал автоматический калибр 1575 с 26 камнями и запасом хода 48 часов. Часы были на облегчённом и удобном браслете Oyster с заклёпками (ref. 7206/80), созданном для выносливости.
Преодолевая земной шар, Rolex выдержал всё — тропическую влажность, вибрации двигателя, пот и холод высокогорных полётов. Он никогда не подводил. Спустя десятилетия выцветшая люминофор и царапины стали физическим свидетельством необычайного путешествия.
Время и расстояние
Одиночный кругосветный полёт — это борьба не только с расстоянием, но и со временем. Световой день, запасы топлива и погодные окна определяли каждый этап маршрута. Rolex GMT-Master помогал Тейту отслеживать ритм планеты — когда вылетать, когда связываться с аэродромами и когда отдыхать.
24-часовая GMT-стрелка, совершающая один оборот в сутки, отражала движение Солнца по Земле. В кабине Miss Jacy, среди карт и приборов, Rolex Тейта был маленькой, но надёжной связью с внешним миром — биением сердца дома, звучащим сквозь турбулентность. Коллекционеры часто с благоговением говорят о «инструментальных часах», и здесь это выражение буквально. Это были не просто часы для символа приключений — это был ключевой элемент самого приключения.
Rolex GMT сегодня
Rolex GMT-Master 1675, который сопровождал Клиффа Тейта, вновь появился на свет. Гравировка на задней крышке подтверждала подлинность: «Best wishes from Rolex Watch Co. to Cliff Tait 3-5-69». Часы будут проданы на аукционе Webb’s в Новой Зеландии. Они представлены на оригинальном заклёпанном браслете с аутентичным чёрным циферблатом и акриловым стеклом — идеальный снимок золотой эпохи инструментальных часов Rolex.
В описании указаны стандартные оговорки — часы не тестировались на водонепроницаемость, возможно, обслуживались или имели заменённые детали за десятилетия, продаются «как есть». Но это не имеет значения. Гравировка и история часов придают им ценность, выходящую за рамки состояния. Это часы, прожившие насыщенную жизнь на большой высоте — они заслужили свою патину честным путём. В мире, где происхождение часто кажется искусственным, подлинность этих часов не вызывает сомнений.
Miss Jacy и наследие путешествия
Сегодня Miss Jacy выставлен в Музее транспорта и технологий (MOTAT) в Окленде. Маленький Airtourer стоит среди больших машин, его фюзеляж всё ещё несёт слабые следы солнечных ожогов от путешествия. Описание в музее кратко фиксирует подвиг: первое одиночное кругосветное путешествие на одномоторном новозеландском самолёте — триумф новозеландской инженерной мысли.
Стоя перед этим самолётом, можно представить, как Rolex на запястье Тейта ровно тикал, пока он сканировал горизонт. Связь между часами и самолётом — не просто символическая. Это два шедевра точного инженерного искусства, созданных для надёжности, простоты и выносливости.
Почему этот Rolex GMT был важен
В сообществе коллекционеров Rolex GMT-Master 1675 уже любимая модель — архетип классических пилотских часов. Однако этот конкретный экземпляр прожил жизнь, которой многие могут позавидовать!
Это часы, которые прошли через приключения. Они соединяют лучшее из двух миров — механическую красоту швейцарского часового искусства и несгибаемый дух самоучки-авиатора из Новой Зеландии, осмелившегося облететь планету.
Финальный спуск
К сожалению, Клифф Тейт скончался во время написания этой статьи. Однако его история живёт не только в его достижениях и Miss Jacy, но и в Rolex GMT-Master, который сопровождал его на каждом этапе полёта. Эти часы напоминают, что даже в эпоху спутников и умных часов самые значимые инструменты — те, что связаны с человеческими подвигами.
Автор выражает благодарность сотрудникам Музея транспорта и технологий (MOTAT) в Окленде за помощь в архивировании изображений. Также выражаем соболезнования семье мистера Тейта.
Благодарности и признания
Клифф Тейт перед полётом проверяет Airtourer ZK-CXU Miss Jacy, 12 мая 1969 года
После путешествия Тейт поблагодарил свою семью за терпение и стойкость:
«[Мои благодарности] жене и семье, которые проявили терпение, выдержав испытания и трудности, связанные с полётом.»
Среди других упомянутых в благодарностях были:
