Rolex Oyster Perpetual 36: почему базовая модель — это лучший выбор

Я никогда не был поклонником концепции «дай мне всё».

Наоборот, я считаю, что базовая модель практически любой продуктовой линейки — отличный способ оценить общую концепцию, качество и позицию бренда на рынке. Вспомните BMW 3 серии с задним приводом, виниловыми сиденьями и стандартными колёсами — отличный автомобиль для извилистых дорог и дальних поездок, даже в самой простой комплектации.

Получив возможность приобрести одну из новых моделей Rolex Oyster Perpetual 2025 года, я изначально применил похожий подход к оценке. Хорошо сидит на запястье? Да. Показывает время? Да. Качество сборки на века? Безусловно. Казалось, что статья получится короткой и достаточно простой, если оценивать OP только по объективным критериям. Но, к лучшему или худшему, после 2020 года нам приходится смотреть на часы Rolex в совершенно другом контексте — ведь сейчас, возможно, проще купить некоторые модели Submariner, чем этот OP36 с фисташковым циферблатом.

Начнём с технических характеристик

Прежде чем углубляться, стоит начать с основ базовой модели Rolex. Сегодня мой герой — второй по размеру Oyster Perpetual диаметром 36 мм; однако теоретически можно выбрать размер от 28 мм до 41 мм. В конце прошлого десятилетия можно было купить OP идеального размера — 39 мм… Но Rolex решил, что рынку нужны ещё два миллиметра для максимального OP в 2020-х. Лично я всегда комфортно чувствовал себя с моими Datejust 36 мм, и Oyster Perpetual ref. 126000 продолжает эту традицию. Без даты и увеличительного окна Cyclops OP36 на запястье выглядит даже немного крупнее, чем современные Datejust того же размера.

Корпус — классика Rolex Oyster, и это не модель из поздних 2000-х. Ушки корпуса такие же тонкие, как у моего Datejust ref. 1601 1971 года, что отлично контрастирует с более массивными корпусами из профессиональной линейки. Доступен только с гладким безелем, профиль Oyster Perpetual сдержанный и гарантированно вне времени. В то время как многозвенные браслеты, такие как Jubilee и новый браслет Land-Dweller, сейчас в моде, OP отказывается от лишнего блеска в пользу полностью матового браслета Oyster. Он выглядит и ощущается премиально, но настолько сдержан, что даже логотип Rolex на застёжке выполнен тиснением, а не выпуклым рельефом, как у других моделей. Хотели бы вы BMW в тёмно-сером цвете?

Пока что Oyster Perpetual обладает всеми признаками классических, сдержанных спортивных часов. Если удастся купить модель с чёрным циферблатом, просто сэкономите 16% по сравнению с Explorer 36 и можете считать дело сделанным. За исключением чёрного циферблата, кажется, что все остальные цвета циферблатов как бы противоречат сдержанному духу Oyster Perpetual, словно говоря: «Эй! Я классные Rolex! Посмотри на этот потрясающий цвет!» Даже средне-синий цвет этого года — это лаковый оттенок, который привлекает внимание тех, кто устал от безопасных металлических синих тонов.

Идеальный фисташковый

Модель Oyster Perpetual, которая у меня на руках, — это очень обсуждаемый фисташковый циферблат, представленный в этом году на Watches and Wonders: пастельный зелёный, который обещает быть чуть более универсальным, чем бежевый, розовый, бирюзовый, MIL-SPEC зелёный и лавандовый варианты. Помимо чёрного и серебристого циферблатов, фисташковый кажется самым ненавязчивым.

Современный OP не был бы Rolex без блеска, который обеспечивают батонообразные часовые метки, удвоенные на 3, 6 и 9 часах. Они выполнены в характерной отделке из белого золота и вместе со стрелками и коронкой создают достаточное мерцание даже при слабом освещении, чтобы напомнить владельцу, что деньги потрачены, пусть и не всегда разумно. Эти массивные батоны обеспечивают отличную читаемость в любое время суток, с хорошим уровнем люминесценции.

Как поклонник Datejust (у меня их три, иногда четыре), я задаюсь вопросом, где в коллекции расположены эти часы. Честно говоря, это отличный вариант для выходных. Кому нужен календарь в выходные? Мне — точно нет. Летом, в шортах и футболке или поло, Oyster Perpetual кажется очень уместным для отдыха с друзьями на террасе. А вот для офиса или деловой встречи эту модель будет сложнее выбрать из шкатулки. В такие дни я предпочту Datejust, чёрный Submariner Date или даже Explorer II, прежде чем надеть весёлый OP. Тем, кто ищет «одни часы на все случаи жизни», стоит сосредоточиться на нейтральных цветах.

Надёжный механизм 3230 с запасом хода 70 часов также гарантирует, что этот Oyster оправдывает своё имя Perpetual — вы можете носить его в ротации с другими часами, не беспокоясь о подзаводе и настройке.

Итоговые мысли

Оценивать Oyster Perpetual 36 как идеальную базовую модель сложно только из-за условий поставок и рынка. На момент написания статьи цена составляет 6 350 долларов США, что кажется вполне разумным в нынешних реалиях Rolex. Тем не менее, объективная конкуренция очень сильна (и доступна в любом цвете) — например, линия Omega Seamaster Aqua Terra. Мы также сравнивали OP36 с Grand Seiko SBGW299. Не говоря уже о множестве ярких и интересных часов от таких брендов, как Oris и Baltic, которые стоят дешевле OP.

Цены на вторичном рынке на цветные Oyster Perpetual просто не имеют смысла, но они существуют, потому что люди готовы платить, чтобы не стоять в очереди — реальной или воображаемой. Этот «туз базовой модели» OP36 предлагает все необходимые элементы удовольствия и ценности, если вы платите базовую цену. В конце концов, вы же не купите 320i по цене 5-Series, правда?

Цены и доступность Rolex Oyster Perpetual 36

Rolex Oyster Perpetual 36 (теоретически) доступен сейчас у авторизованных дилеров Rolex. Цена: 6 350 долларов США.

Бренд Rolex Модель Oyster Perpetual 36 Референс 126000-0011 Размер корпуса 36 мм (диаметр) x 11.7 мм (толщина) x 44 мм (длина ушек) Материал корпуса Oystersteel (нержавеющая сталь 904L) Вес 124 г Водонепроницаемость 100 метров, завинчивающаяся коронка Стекло Сапфировое спереди Циферблат Фисташковый зелёный Ширина ушек 20 мм Ремешок Браслет Oyster из Oystersteel, трёхзвенный, застёжка Oysterclasp с удлинителем Easylink на 5 мм Механизм Калибр 3230, собственный, автоматический, Суперхронометр Запас хода 70 часов Функции Часы, минуты, секунды Доступность Сейчас Цена 6 350 долларов США

Данный обзор поможет вам понять, почему базовая модель Rolex Oyster Perpetual 36 — это не просто часы, а идеальный баланс классики, качества и современного стиля.